Президент России Владимир Путин в своей резиденции Ново-Огарево провел встречу с отечественными олимпийцами, допущенными к выступлению на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. В процессе мероприятия глава государства попросил у спортсменов прощения за то, что власть не смогла оградить их от «таких нападок».

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«Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми ему событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то, — добавил Путин. — Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет».

На текущей неделе общая численность «Олимпийских атлетов из России», как в Пхенчхане будет называться наша команда, сократилась до 168 человек.

Опытная конькобежка Ольга Граф, дважды призер ОИ, отказалась от участия по личным мотивам. На ее взгляд, ввиду недопуска коллег по сборной и невозможности выставить трио в командную гонку, ее собственное выступление становится бессмысленным.

По словам Путина, в России переживают за спортсменов, которые по разным причинам не смогут поехать на Игры, и «сделают все для того, чтобы их поддержать».

«Для нас некоторые вещи являются действительно странными в этой связи. Вы знаете, в отношении многих из них было заявлено, что их не допускают по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом.

Тогда возникает вопрос, с чем мы боремся? С допингом или чем то другим?» — задался риторическим вопросом президент.

Для лишившихся права выступить в Пхенчхане атлетов будут организованы альтернативные соревнования, я также выделен премиальный фонд, сообщил пресс-секретарь первого лица страны Дмитрий Песков.

«Путин проинформировал членов правительства о том, что встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры,

и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх.

И поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование в размере как на ОИ. То есть его размер будет приравнен к ОИ», — уточнил он.

Отметим в этой связи, что 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) намерен объявить решение по 39 российским атлетам, отстраненным от ОИ и подавшим соответствующие иски. Объявление в пресс-центре Пхенчхана сделает генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Среди пораженных в правах, чьи дела сейчас рассматриваются, — двукратный олимпийский чемпион Сочи по бобслею Александр Зубков, победители и призеры состязаний по лыжным гонкам Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов и многие другие.

Все они были лишены своих регалий и пожизненно дисквалифицированы от участия в ОИ в любом качестве по подозрению в соучастии в махинациях с допинг-пробами на Играх-2014.

Помимо прочего Путин пообещал «разобраться с ситуацией вокруг участия России в ОИ-2018».

«Мы исходим из того, что у нас состоится предметный разговор с нашими коллегами из международных организаций», — подчеркнул он.

«Рассчитываем и на то, что наши коллеги в международных спортивных организациях сделают все для того, чтобы эти организации международные, спортивные объединения не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд ни казались», — добавил Путин.

Путин убежден, что «если олимпийское движение утратит самую важную составляющую спорта, объединяющую народы и страны, то тогда все это просто потеряет смысл».

Сказал российский лидер и несколько напутственных слов.

«Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не думали ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время, и не думали ни о чем, о чем я говорил, а сосредоточились на спортивной борьбе. Чтобы вы знали, что за вами, как обычно, следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу. Искренне желаю вам побед и удачи», — сказал он.

Сноубордистка Алена Заварзина в ответном обращении пообещала Путину привезти олимпийскую медаль.

Днем ранее слова этой спортсменки о нежелании выступать в Пхенчхане без флага и гимна России появились в твиттере Олимпийского комитета России.

Впрочем, через несколько часов резкая запись была удалена и заменена на другую. Супруг Заварзиной и двукратный олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд заверил «Газету.Ru», что его жена «никогда не говорила ничего подобного».

«Я считаю то, что случилось с коллегами, которые не могут поехать на Игры — это вопиющая несправедливость и это нечестно. Я хочу сказать, что мы будем бороться и делать все, что мы можем, чтобы привезти домой те медали, которые мы заслуживаем, — резюмировала Заварзина. — Ситуация, я считаю, беспрецедентная в спорте сейчас и в российском, и мировом. Никто такого не помнит».

Капитан и самый опытный игрок хоккейной команды Павел Дацюк назвал Путина «капитаном страны» и от лица всех олимпийцев вручил ему свитер с 11-м номером.

«Как капитан сборной, от имени всех присутствующих хотим поблагодарить вас за развитие российского хоккея, за поддержку нашей олимпийской сборной, за развитие спорта в целом в России. Если использовать терминологию спортивную, то вы капитан нашей страны — России, и мы хотим подарить свитер сборной с автографами всех игроков, с символикой «Россия в моем сердце», — сказал нападающий петербургского СКА, слова которого приводит ТАСС.

По мнению Путина, на Олимпиаде россиянам придется руководствоваться фразой из песни: «за себя и за того парня».

«Вы это умеете делать, у нас много спортсменов едет сейчас опытных, но очень много и молодых. Все вы люди, которые привыкли и умеют бороться, нужно собраться. Всегда об этом помните, и у вас все получится. Всего доброго», — подытожил президент России.

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