«Судьи не понадобятся»: Головкин и Канело обещают нокаут

Курсы валют$ 56.28 (-0.106) 70.00 (+0.134)
title=''
МОК объяснил, что он делает с Россией
title=''
«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (клубы)
17:30
Динамо М Тренчин
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
Суонси СитиАрсенал
3:1
закончен
22:45
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
1:1
закончен
23:00
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
0:3
закончен
Кубок Италии
22:45
АталантаЮвентус
0:1
закончен
Франция / Кубок лиги
23:05
РеннПСЖ
2:3
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:30
РоссияБеларусь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
2:3 (Б)
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
2:1
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
5:2
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
1:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
1:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
1:3
закончен
04:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
3:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
1:2
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
3:1
закончен
04:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
0:3
закончен
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
2:4
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
4:3 (ОТ)
закончен
Еврокубок
22:00
Альба Гран Канария
72:75
закончен
22:30
Лимож Реджо-Эмилия
80:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
102:96
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
111:95
закончен
03:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
109:104
закончен
04:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
125:114
закончен
04:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
114:107
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
103:114
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
106:104
закончен
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
129:99
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
96:104
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Россия — Финляндия
2:1
закончен
Мини-футбол / Чемпионат Европы
22:45
Россия — Польша
online
Товарищеские матчи (клубы)
19:30
Спартак М ЦСКА С
не начался
Кубок Италии
22:45
МиланЛацио
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
ЧелсиБорнмут
не начался
22:45
ЭвертонЛестер Сити
не начался
22:45
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
не начался
22:45
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
23:00
Манчестер СитиВест Бромвич Альбион
не начался
23:00
Сток СитиУотфорд
не начался
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
МонакоМонпелье
не начался
Кубок Испании
23:30
ЛеганесСевилья
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
19:00
Зенит Летувос Ритас
не начался
20:15
Дарушшафака Галатасарай
не начался
20:30
Локомотив-Кубань Будучность
не начался
22:00
Бавария Ауксилиум Торино
не начался
22:15
Цедевита Доломити Энергия
не начался
22:30
АСВЕЛ УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЧикаго Буллз
не начался
06:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Швеция — Россия
не начался
Кубок Испании
23:30
БарселонаВаленсия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
04:30
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Аризона КойотсДаллас Старз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Валенсия
не начался
20:00
ЦСКА Реал Мадрид
не начался
21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
не начался
21:00
Барселона Олимпия Милан
не начался
22:00
Олимпиакос Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
не начался

«Судьи не понадобятся»: Головкин и Канело обещают нокаут

Бой-реванш Головкина и Альвареса состоится 5 мая

Сауль Альварес (слева) и Геннадий Головкин в первом бою Reuters
Сауль Альварес (слева) и Геннадий Головкин в первом бою

Лучшие боксеры-средневесы Геннадий Головкин и Сауль Алварес подписали контракт на бой-реванш 5 мая. Обе стороны крайне озабочены обеспечением качественного судейства, поскольку их первый поединок в сентябре ознаменовался большим скандалом, затмившим непосредственно спортивную составляющую.

Бой между лучшими действующими боксерами среднего веса (до 72,6 кг) – чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным из Казахстана и не имеющим сейчас никаких титулов, кроме громкого имени мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело точно состоится 5 мая: это впервые подтвердили все заинтересованные стороны одновременно.

Реклама

Известия о скором заключении контракта на организацию и проведение шоу поступали с начала текущего месяца, однако мелкие нюансы до поры не позволяли планирующемуся событию окончательно свершиться.

И вот теперь все точки над «i» расставлены: в повестке появился еще один мегабой, с исходных позиций претендующий на звание самого выдающегося в 2018 году.

Площадка для проведения вечера пока не определена (или определена, но не названа). Здесь возможны дискуссии. Дело в том, что Головкину не хотелось бы возвращаться в Лас-Вегас, где, как он считает, судьи несправедливо обошлись с ним в первый раз.

Сторона Альвареса в качестве альтернативы предлагает Нью-Йорка, откуда в курирующую дела мексиканца промоутерскую компанию Golden Boy поступило «прекрасное предложение».

Ожидаемая в течение нескольких лет и очень долго готовившаяся первая встреча Головкина и Канело состоялась в зале «Ти-Мобайл Арены» 16 сентября 2017 года. В ринге за порядком следил один из гуру цеха рефери Кенни Бэйлисс.

А боковые судьи насчитали по итогам 12 раундов ничью: особенно «отличилась» Аделаид Берд, которая на своей карточке зафиксировала победу Альвареса с разгромным счетом 118-110.

Работа этой мадам привела в бешенство абсолютно всех очевидцев боя, кроме, возможно, самого Канело. Однако никаких санкций не последовало: Берд по-прежнему работает как ни в чем не бывало, обслуживая по несколько поединков в месяц.

Высокую важность нормального, объективного судейства определил нужным отметить даже прославленный ринг-конферансье Майкл Баффер, сделавший в «твиттере» пост следующего содержания:

«Пожалуйста, пусть реванш пройдет в Далласе. И пусть судьи правильно судят».

Как бы то ни было, полгода назад Головкин впервые в профи не выиграл после 37-ми побед подряд. Для Альвареса это был второй исход такого плана после ничьей на заре карьеры, а уступал он до сих пор лишь Флойду Мейвезеру, имея уже 49 успешных боев.

Естественно, оба категорически не согласились с судейским вердиктом: и казахстанец, и мексиканец настаивали и продолжают настаивать на собственной победе в том поединке. Кстати, есть основания подозревать в этой ничьей, случившейся во многом из-за «безумности» Берд, хитрый маркетинговый ход. Сильнейший в паре не выявлен, а, значит, реванш привлечет еще больше интереса.

«Я рад снова участвовать в одном из самых значимых боев в истории бокса, — заявил Альварес. — Этот второй бой пойдет на пользу всем поклонникам, которые получат удовольствие от лучшего поединка.

На этот раз у Геннадия не будет оправданий в лице судей, потому что я собираюсь нокаутировать его».

Головкин выступил примерно в том же ключе. Сложилось впечатление, что характер их высказываний был срежиссирован промоутерами.

«Я готов снова сразиться с Канело, и я рад, что этот бой состоится. Это поединок, которого хочет мир. Это тот бокс, который я заслуживаю. Я был не согласен с некоторыми судейскими решениями в первом бою. На этот раз не будет никаких сомнений. Я уйду с ринга в качестве чемпиона мира в среднем весе», — подвел черту Трипл Джи.

«На этот раз судьи нам не понадобятся!» — такую подпись Головкин оставил к проморолику, выложенному в «твиттере».

Что ж, Альварес тоже на каждом углу кричит о намерении завершить дело нокаутом. Получится ли…

Том Леффлер, промоутер казахстанца, обещает уделить подбору судей самое пристальное внимание.

«Мы постараемся, чтобы в этот раз вопросов не возникло, — объявил он. — В первом поединке даже один из раундов, вчистую выигранных Головкиным, был отдан судьей его сопернику.

Не хочу зацикливаться на судействе, но я уверен, что обе стороны сделают все, чтобы счет в судейских записках на этот раз был максимально честным и обоснованным. Вместе с коллегами мы постараемся, чтобы на поединке работали самые опытные и компетентные судьи.

К сожалению, когда счет судейских записок сильно расходится, это бросает тень на бой и на спорт в целом. Люди должны после поединка обсуждать происходившее в ринге, а не судейство».

В контракте на второй бой отсутствует пункт о новом реванше, однако лицо компании Golden Boy, прославленный в прошлом боксер Оскар де Ла Хойя настроен оптимистично: он прогнозирует и третий поединок в противостоянии.

«Многие годы мы не видели боев такого уровня.

Перед нами два великих средневеса, которые хотят идти и биться. Это не вызывает ничего, кроме восторга.

В этом и есть суть бокса. Уверен, что фанаты станут свидетелями еще одного боя года, — американец был щедр на слова. — Не сомневаюсь, что мы должны увидеть и третий бой. Первый завершился вничью, и кто бы ни проиграл во втором, он захочет получить реванш».

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».