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Головкин и Альварес договорились о реванше

Боксеры Головкин и Альварес повторно подерутся в США

Геннадий Головкин (справа) атакует Сауля Альвареса Reuters
Геннадий Головкин (справа) атакует Сауля Альвареса

Знаменитые боксеры Геннадий Головкин и Сауль Альварес 5 мая проведут реванш, призванный назвать сильнейшего в их соперничестве за звание лучшего средневеса. Промоутеры спортсменов полны желания превзойти выручку за билеты на первый бой – $27 млн.

Два лучших действующих боксера среднего веса (до 72,6 кг) Геннадий Головкин из Казахстана и мексиканец Сауль Альварес по прозвищу Канело проведут бой-реванш. Их повторная встреча уже запланирована на 5 мая, а место шоу еще будет уточняться, сообщил официальный твиттер Всемирного боксерского совета (WBC) – организации, чьим чемпионским титулом владеет Головкин.

Геннадию, известному всей планете под прозвищем GGG (или Трипл Джи), принадлежат также чемпионские пояса по версиям IBF, WBA и IBO.

16 сентября в Лас-Вегасе все эти многочисленные регалии попытался оспорить Альварес, однако преуспел лишь отчасти. В тот вечер казахстанец впервые в своей профессиональной карьере не победил (после 37 успешных поединков кряду), но и не уступил свои титулы: позиции трех судей разошлись, и была зафиксирована ничья.

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Сразу по окончании боя боксеры согласились повторить представление. Переговоры заняли несколько месяцев, при этом в процессе стороны обвиняли друг друга в намеренной затяжке вместо того, чтобы ударить по рукам. Известно, что сам Головкин хотел бы выбрать другое место проведения шоу. В Лас-Вегас ему возвращаться не хочется, поскольку в первом бою, по мнению Геннадия, его засудили.

Особенно «отличилась» тогда мигом оскандалившаяся судья Аделаид Берд: если верить ее запискам, Альварес победил с разгромным счетом – 118-110!

По всем остальным критериям поединок получился очень успешным, а билетные сборы составили свыше $27 млн: это третий результат в истории бокса после встреч Флойда Мэйвезера с тем же Альваресом и Конором Макгрегором. Надо ли говорить, что в мае организаторы твердо намерены выручить еще больше денег.

Кроме прочего, соперники сейчас входят в тройку неофициального рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии специализированного портала Boxrec. Альварес занимает первую строчку, Головкин – третью, а между ними располагается украинец Василий Ломаченко.

Для сравнения, лучший среди россиян Сергей Ковалев в этом списке в настоящий момент лишь 24-й.

Кстати, на днях WBC объявил Головкина лучшим боксером 2017 года по своей версии. В данном решении – явный намек на несправедливость судейского вердикта. Для Совета победитель сентябрьского боя очевиден.

Увидеть повторный поединок хочет такое количество болельщиков, что уже ясно: в коммерческом плане шоу обречено на успех. Официальные лица активно высказываются в соцсетях, выражая собственные позиции. Многие отмечают особую важность выбора боковых судей.

«Пожалуйста, пусть реванш пройдет в Далласе. И пусть судьи правильно судят»,

— написал в твиттере прославленный ринг-конферансье Майкл Баффер.

Несмотря на заявление WBC, представители бойцов пока отрицают факт подписания контракта. Если верить лицу компании Golden Boy Оскару Де Ла Хойе, ведущему дела Альвареса, некоторые пункты договора еще находятся в стадии согласования.

Другой руководитель промоушена Эрик Гомес дал понять, что обоих противников все устраивает, и они готовы поставить автографы в соответствующей графе.

По словам функционера, за последние три дня он десять раз общался с коллегой из противоположного лагеря Томом Леффлером и пришел к общему знаменателю. Возражающих против предложенных условий реванша не нашлось, так что нотариальное заверение всех необходимых документов – уже чисто технический вопрос.

Как подчеркнул Гомес, в соглашении не будет пункта о новом реванше, с каким бы исходом не завершилась встреча.

Он же пролил свет на предпочтительные для Альвареса варианты площадки: Лас-Вегас или Нью-Йорк, из которого в Golden Boy получили «прекрасное предложение».

Сами главные герои грядущего противостояния, правда, хранят категорическое молчание. Комментариев Головкина и Альвареса журналистам взять пока не удалось. Известно, что Трипл Джи находится дома в Казахстане. Вероятно, он соблюдет все формальности по возвращении в США.

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