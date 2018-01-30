Бьорндален поедет на Олимпиаду от Белоруссии

Самый титулованный спортсмен в истории Зимних Олимпиад (13 наград, в том числе восемь золотых) биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, не сумевший отобраться в сборную Норвегии на Игры-2018 по спортивному принципу, поедет в Пхенчхан в качестве одного из тренеров белорусской команды. Ранее федерация биатлона этой страны (БФБ) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку с соответствующей просьбой.

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Теперь все формальности наконец улажены: препятствий для участия 44-летнего атлета в своих шестых ОИ, но уже в новом качестве – не существует, сообщила «Интерфаксу» пресс-атташе ВФБ Виктория Тарасевич. По ее словам, в федерацию пришло соответствующее подтверждение от НОК Белоруссии.

«МОК дал положительный ответ, и мы теперь можем сказать официально: да, Бьорндален едет на Олимпиаду в качестве тренера сборной Белоруссии», — добавила Тарасевич.

Решительность, с которой белорусы протянули руку помощи легендарному биатлонисту, от которого фактически отказались в собственной команде, не случайна.

На протяжении полутора лет норвежец состоит в зарегистрированном браке с лучшей белорусской спортсменкой, трехкратной олимпийской чемпионкой Сочи-2014 и главной надеждой страны в Пхенчхане 31-летней Дарьей Домрачевой, которая является первой в истории женщиной, удостоенной звания «Герой Белоруссии».

Пара воспитывает дочь Ксению и по-настоящему счастлива вместе.

Очевидно, истинной задачей Бьорндалена на Олимпиаде будут не учебно-тренировочные занятия со спортсменами, что входит в прямые обязанности тренера, а поддержка – моральная и физическая – любимой жены Домрачевой, которая после сложного старта сезона набрала хорошую форму и выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце – последнюю гонку высшего уровня перед ОИ.

От Домрачевой в Белоруссии пополнения медальной копилки ждут в первую очередь.

Хотя может сложиться и так, что белорусам от Бьорндалена потребуются услуги именно практикующего специалиста. Буквально на днях от работы со сборной были отстранены старший тренер Николай Лопухов, на ОИ-2014 руководивший российскими мужчинами, и его ассистент Василий Большаков.

Причины такого решения БФБ менее чем за две недели до Пхенчхана не называются, однако, по словам Лопухова, по крайней мере в его отношении случившееся никак не связано с санкциями МОК для российских тренеров и врачей, нарушавших антидопинговые правила.

Все объясняется куда прозаичнее – низкими результатами, сказал Лопухов, нанятый на работу в Белоруссию перед сезоном-2017/18.

«Я сейчас в Одинцово и Олимпиаду проведу дома.

Но это связано не с моей работой в сборной России, а с результатами белорусской команды — руководство считает, что они недостаточно хорошо выступают.

Хотя претензии там больше к стрельбе, чем к лыжному ходу. Пока решили так, а после Олимпиады уже будут смотреть, продолжать нам работать вместе или нет, — пояснил известный наставник изданию «Лыжный спорт».

Долгие годы считавшийся безоговорочным лидером норвежского и мирового биатлона Бьорндален этой зимой не смог выполнить норматив, необходимый для включения в олимпийский состав «на законных основаниях».

Тренер сборной Зигфрид Мазе скептически высказывался насчет целесообразности поездки великовозрастного спортсмена на ОИ еще в декабре, однако Уле-Эйнара до последнего считали способным закрыть место четвертого эстафетчика: при наличии супербратьев Тарьея и Йоханнеса Бё, а также Эмиля Хегле Свендсена любой другой из норвежцев выглядит слабым звеном.

Как бы то ни было, Бьорндалену давали несколько шансов заработать необходимые рейтинговые очки, однако с задачей он не справился. В ключевой для себя гонке — 10 января на этапе КМ в Рупольдинге — великий норвежец занял лишь 42-е место. В личных стартах текущего сезона он не поднимался выше 18-й позиции.

По словам самого Бьорндалена, известие о непопадании на ОИ в качестве спортсмена он «воспринял тяжелее, чем думал».

«Были дни, когда было очень трудно заставить себя что-то делать.

Это отняло у меня много энергии, потому что никогда не был в такой ситуации.

Из-за этого, а также из-за повышенного внимания со стороны СМИ я не смог полноценно подготовиться к чемпионату Европы должным образом», — объяснил биатлонист свой анонсированный, но несостоявшийся приезд на ЧЕ в Риднау.

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