Надо посадить: что Путин сказал о Родченкове

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами высказал ряд претензий к интернациональным спортивным организациям, в частности, к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

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Путин призвал не превращать олимпийское движение в «задний двор грязной политической кухни».

«Вот это все, конечно, очень печально. Ни в коем случае нельзя превращать мировой спорт, олимпийское движение в задний двор какой-то грязной политической кухни»,

— сказал президент.

Также он заверил, что Россия продолжит работать с международными спортивными организациями.

«Нужно ли нам работать с международными организациями? Конечно, нужно, и мы будем это делать», — подчеркнул Путин.

Глава государства признал случаи употребления допинга в России, однако отметил, что и в других странах их было немало.

«Все-таки случаи употребления и применения допинга были — правда, я хочу, чтобы эта аудитория знала и вся страна знала.

Таких примеров много по всему миру, просто их не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране», — заявил Путин.

Кандидат в президенты подчеркнул, что сейчас некоторых российских спортсменов не обвиняют в употреблении допинга, но при этом не допускают к участию в Олимпиаде по совокупности других причин, список которых не предоставляют.

«Каких? Это что, какая-то тоже спецслужба? Это та сфера деятельности, так же, как искусство, которое должно быть открыто миру — там все должно быть прозрачно, насквозь должно быть все видно. Иначе возникает недоверие по принимаемым решениям», — добавил Путин.

Говоря о бывшем главе Московской антидопинговой лаборатории и информаторе WADA Григории Родченкове, Путин назвал его «придурком».

«Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его за границу.

Послушайте, ну у человека явно проблемы с законом — он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить. Вместо этого его назначили руководить антидопинговой лабораторией российской», — сказал Путин.

Президент напомнил, что у Родченкова были попытки суицида, и пожелал ему выздоровления.

«Ну дай Бог ему здоровья, на самом деле, пусть поправится, но это же ведь о чем-то говорит, говорит о проблемах. И все основано на показаниях этого человека. На показаниях человека, которому можно ли доверять вообще-то по жизни?

Кроме этого, нам говорят, что он работает под контролем спецслужб США, и это хорошо.

Для кого хорошо? Для нас плохо — он работает под контролем. Замечательно, что он работает под контролем. Только не для нас это замечательно», — отметил глава государства.

Путин заявил, что спортивные достижения России — «одна из линий атак» на страну.

«Многие были повергнуты в шок, когда Россия успешно провела Игры-2014, более того, многие посчитали эту Олимпиаду лучшей в истории. Спортивные достижения в любой стране сплачивают нацию, сплачивают народ, позволяют людям гордиться достижениями своей страны, объединяют их вокруг решения общих задач, делают нацию, страну — многонациональную страну — более сплоченной, эффективной, и, видимо, это кому-то не нравится. Это совершенно очевидный факт. Это просто одна из линий атаки», — сказал президент.

В ночь на 30 января на немецком телеканале ARD вышел документальный фильм, в котором Родченков дал большое интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту об употреблении допинга в российской сборной.

В частности, Родченков рассказал о том, когда, по его мнению, в отечественный спорт была внедрена допинговая система.

«Допинговая система зародилась в 1980 году. Тогда же, когда была признана антидопинговая лаборатория СССР, до старта Олимпиады в Москве. Именно тогда все и началось.

Нельзя запускать допинговую программу при отсутствии собственной лаборатории. Это золотое правило. Когда я начал работать в Московской лаборатории в 1985 году, допинговая система уже работала по полной.

Нельзя сравнивать 1985 и 2015 год. Допинг в спорте появляется не потому, что люди такие плохие. Он появляется, когда ущерб от тренировочных нагрузок становится более опасным, чем побочные эффекты от применения допинга», — заявил информатор WADA.

Родченков не верит, что санкции МОК изменили отношение к допингу в стране.

«Менталитет остался прежним. Это менталитет лжи. Вы знаете, что является правдой для Коу, Риди или Томаса Баха. «Россия сделала большой шаг вперед» — это просто оправдание. Спортсмены по-прежнему не наказаны. Почему спортсменов заставляют вернуть медаль, но после не наказывают? Ты остаешься при своих машине и квартире, хорошая жизнь. Россияне делают тебе поддельную медаль, и ты держишь ее у себя дома.

Никаких изменений нет. Россия по-прежнему является страной допинга»,

— заключил химик.

Также Родченков заявил, что президент России Владимир Путин знал о существовании допинг-программы в стране и даже отдавал прямые приказы тогдашнему министру спорта Виталию Мутко. В Кремле эти слова назвали «очередной клеветой».

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