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МОК объяснил, что он делает с Россией
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«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

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«Это клевета»: Россия ответила Родченкову

В Кремле обвинения Родченкова в адрес Путина назвали клеветой

Информатор WADA Григорий Родченков Global Look Press
Информатор WADA Григорий Родченков

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал большое интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту, в котором рассказал о наличии в России централизованной допинг-программы еще с 1980 года. Информатор WADA также заявил об осведомленности президента России о махинациях с допингом на Олимпийских играх в Сочи. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал слова Родченкова клеветой.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал большое интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту, который снял очередной документальный фильм, обвиняющий Россию в государственной системе по поддержке употребления допинга.

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В финальную версию ленты попали только отрывки интервью, однако немецкое радио Deutschlandfunk опубликовало развернутую версию беседы Зеппельта и его ассистента Андреа Шюльтке с беглым российским химиком.

В частности, Родченков рассказал о том, когда, по его мнению, в отечественный спорт была внедрена допинговая система.

«Допинговая система зародилась в 1980 году. Тогда же, когда была признана антидопинговая лаборатория СССР, до старта Олимпиады в Москве. Именно тогда все и началось.

Нельзя запускать допинговую программу при отсутствии собственной лаборатории. Это золотое правило. Когда я начал работать в Московской лаборатории в 1985 году, допинговая система уже работала по полной», — заявил информатор WADA.

Родченков также рассказал, что изменилось с тех пор и каковы причины возникновения такой системы.

«Нельзя сравнивать 1985 и 2015 год. Допинг в спорте появляется не потому, что люди такие плохие. Он появляется, когда ущерб от тренировочных нагрузок становится более опасным, чем побочные эффекты от применения допинга»,

— философски рассудил химик.

Вспоминая свою работу в Сочи в 2014 году, Родченков назвал виды спорта, которые, по его мнению, допинг затронул максимально.

«Если говорить об Олимпийских играх в Сочи, то

самыми коррумпированными оказались федерации лыжных гонок, биатлона, санных видов и частично женская хоккейная. Возможно, еще конькобежцы.

Но я никогда не вступал в контакт с атлетами из зимних видов спорта. Могли ли спортсмены не знать об этом? Нет, это абсолютно невозможно. В сборной нет настолько наивных топ-спортсменов. В 2012 году их научили собирать «чистую» мочу. Спортсмены сдавали эти образцы после тренировки, сауны или еды», — подчеркнул Родченков.

Информатор также не верит в то, что санкции МОК изменили отношение к допингу в стране.

«Нет. Менталитет остался прежним. Это менталитет лжи. Вы знаете, что является правдой для Коу, Риди или Томаса Баха. «Россия сделала большой шаг вперед» — это просто оправдание. Спортсмены по-прежнему не наказаны. Почему спортсменов заставляют вернуть медаль, но после не наказывают? Ты остаешься при своих машине и квартире, хорошая жизнь. Россияне делают тебе поддельную медаль, и ты держишь ее у себя дома.

Никаких изменений нет. Россия по-прежнему является страной допинга»,

— заключил Родченков.

В фильме Зеппельта при финальном монтаже были включены лишь короткие отрывки из разговора химика. В том числе, Родченков открыто заявил, что президент России Владимир Путин знал о существовании допинг-программы в стране.

Кремль дал официальный ответ на обвинения со стороны информатора WADA. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью Родченкова. Слова чиновника приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть так.

Он личность весьма одиозная, не в ладах с законом, имеющая проблемы, скажем так, с достаточно сильной моральной неустойчивостью, которая очевидно не может восприниматься как источник, который мог бы заслуживать хоть какого-то доверия», — заявил Песков.

Отметим также, что Зеппельт в своем фильме обвиняет не только российский спорт — объектом его атаки стал и глава МОК Томас Бах, которого журналист заподозрил в особо снисходительном, по его мнению, отношении к России, напомнив, что почти вся российская команда была допущена к Играм в Рио 2016 года.

По словам журналиста, основным условием допуска россиян к Рио было проведение независимых допинг-тестов без участия российских допинг-офицеров. И оно не было соблюдено ни в одном виде спорта.

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