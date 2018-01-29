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МОК объяснил, что он делает с Россией
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«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

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«Красная машина» игнорирует открытие Игр

Павел Дацюк‍ назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде

Игроки сборной России по хоккею Михаил Григоренко, Алексей Марченко и Иван Телегин РИА Новости
Игроки сборной России по хоккею Михаил Григоренко, Алексей Марченко и Иван Телегин

Сборная России по хоккею планирует пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. В штабе команды это объяснили тем, что игроки будут готовиться к первому матчу турнира против словаков. Тем временем один из лидеров сборной Илья Ковальчук заявил, что не собирается читать правила поведения для нейтральных атлетов, введенные Международным олимпийским комитетом.

Сборная России по хоккею начала активную подготовку к зимним Олимпийским играм — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Первые занятия состоялись 27 января, а спустя два дня Федерация хоккея России (ФХР) организовала «день открытых дверей» на спортивной базе в Новогорске, чтобы показать, чем живет «Красная машина» за считаные дни до Олимпиады.

В ходе открытой тренировки стало ясно, в каких сочетаниях наша команда будет готовиться к главным стартам четырехлетия.

Группа вратарей, состоящая из Василия Кошечкина (магнитогорский «Металлург»), Ильи Сорокина (ЦСКА) и Игоря Шестеркина (СКА) занималась отдельно.

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Пятерка «белых»: Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Михаил Григоренко, Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов

Пятерка «красных»: Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов, Никита Нестеров — Алексей Марченко

Пятерка «синих»: Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов, Богдан Киселевич — Егор Яковлев

Пятерка «зеленых»: Сергей Мозякин — Илья Каблуков — Владимир Ткачев, Никита Трямкин — Егор Рыков

Пятерка «черных»: Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин, Андрей Зубарев — Артем Зуб

На тренировке отсутствовал только защитник Динар Хафизуллин (СКА), который получил травму и все еще передвигается по базе в специальном наколеннике.

По информации СМИ, в составе сборной его заменил оборонец Егор Рыков, также выступающий на клубном уровне за питерских армейцев.

Кроме того, со сборной России тренируются еще два резервиста-защитника Егор Яковлев (СКА) и Никита Трямкин («Автомобилист»), которые в теории могут претендовать на место в основе.

Однако главный тренер «Красной машины» Олег Знарок не спешит списывать Хафизуллина со счетов.

«У Динара микротравма, и сейчас он проходит все необходимые восстановительные процедуры. Надеемся, что он выздоровеет в срок — мы для этого и внесли его в состав, чтобы можно было что-то поменять», — заявил специалист.

Рассуждая о составе россиян, нельзя обойти стороной вопрос о недопуске пятерых наших хоккеистов на Игры-2018. Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения конкретных причин не выслал приглашения в Пхенчхан нападающим Валерию Ничушкину и Сергею Плотникову, а также защитникам Антону Белову, Алексею Береглазову и Михаилу Науменкову.

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что организация уже направила в МОК официальное письмо с просьбой разъяснить ситуацию, однако ответа пока не дождалась.

«Мы спросили, по каким критериям наши хоккеисты не попали в состав», — добавил Третьяк.

Свое недовольство недопуском пятерых игроков высказал и Знарок.

«Разумеется, нам будет не хватать тех хоккеистов, которых не пригласили на Олимпиаду. Очень жаль, что все это происходит именно с нашей командой.

Но очень хорошо, что у нас есть клубные связки. Мы уже не первый год этим составом собираемся, так что теперь наша главная цель — это сделать команду», — подчеркнул тренер.

Неизвестно, связано это с недопуском пятерых хоккеистов или нет, но в штабе команды позднее сообщили, что

сборная России не примет участия в церемонии открытия Олимпийских игр.

«Российские хоккеисты не смогут принять участия в церемонии открытия Игр, поскольку в это время будут готовиться к олимпийскому турниру», — приводит слова представителя штаба ТАСС.

Учитывая, что первый матч на Играх «Красная машина» проведет только 14 февраля против Словакии, этот отказ посетить торжественное открытие выглядит довольно красноречиво.

Напомним, МОК допустил до Олимпиады довольно урезанный состав россиян — и только под нейтральным флагом.

Нашим спортсменам запрещено петь национальный гимн и каким бы то ни было образом демонстрировать свою принадлежность к России (даже в соцсетях). Международный комитет выпустил целый список правил поведения для «олимпийцев из России», за невыполнение которых спортсмен может быть отстранен от Игр.

В частности, атлетам запрещено просить и принимать в руки национальную символику от фанатов на любом олимпийском объекте, а флаг своей страны можно разместить только в личной спальне.

Один из лидеров сборной Илья Ковальчук уже заявил, что не желает ничего знать об этих правилах.

«Я правила МОК не читал и читать не буду. У нас есть цель на Олимпиаду, и мы должны чуть-чуть замкнуться и быть той семьей, которая у нас есть в раздевалке.

Не нужно отвлекаться на слухи и думать о том, как кто себя называет», — приводит слова нападающего RT.

Однако совсем абстрагироваться от обязательных требований МОК не получится. Знарок уже пообещал провести с подопечными обстоятельную беседу по поводу правил поведения — не хватало еще покинуть турнир из-за неверно сказанного слова.

«Мы в курсе об особых требованиях МОК в связи с выступлением нашей сборной под олимпийским флагом.

Пока не проводили инструктаж команды, но он будет — и будет жестким. Кто не будет его исполнять, может быть отчислен из команды»,

— подчеркнул наставник.

Также по окончании тренировки Знарок сообщил, что капитаном сборной на Играх назначен 39-летний нападающий СКА Павел Дацюк. Общаясь с журналистами, форвард поделился мнением об отсутствии на Играх хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Конечно, Олимпиада от этого потеряет интерес. Но олимпийская медаль от этого цену не потеряет. Любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром», — отметил Дацюк.

В рамках подготовки к Пхенчхану «Красная машина» проведет два товарищеских матча: 30 января — со сборной Белоруссии, и 4 февраля — с московским «Спартаком».

На групповом этапе Олимпиады россиянам предстоит, помимо словаков, встретиться со словенцами (16 февраля) и американцами (17 февраля).

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