Тарасов закончил сборы венчанием

Лидер чемпионата России по футболу московский «Локомотив» провел учебно-тренировочные сборы в Испании. Вместе с командой на сборах присутствовал и полузащитник Дмитрий Тарасов, недавно сыгравший свадьбу с моделью Анастасией Костенко. На днях команда вернулась в Москву, и Тарасов с Костенко обвенчались в храме Сорока Севастийских мучеников.

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После того, как Тарасов развелся со своей бывшей супругой Ольгой Бузовой, интерес болельщиков футболиста и поклонников творчества Бузовой к его личной жизни существенно повысился. Если Бузова сконцентрировалась на карьере в шоу-бизнесе, то Тарасов без долгих пауз вступил в отношения со своей новой возлюбленной — Костенко.

Недавно Анастасия опубликовала в своем инстаграме фото в свадебном платье, что сразу же натолкнуло подписчиков на мысли о венчании.

Дело в том, что саму свадьбу пара сыграла достаточно скромно без огромного количества гостей и излишней роскоши. Причем, на невесте свадебного платья в общепринятом смысле слова не было.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Янв 9, 2018 at 6:01 PST

Поклонники супружеской пары сразу же предположили, что именно в этом платье пройдет венчание.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) Янв 27, 2018 at 11:48 PST

Правда, подписчики не удосужились внимательно прочесть подпись к фото Костенко, где она указала, что это была лишь прошлогодняя фотосъемка для свадебного журнала.

Тем не менее разговоры вокруг венчания Тарасова со своей новой супругой не стихли, и болельщики продолжили поиск информации о развитии отношений своего любимого футболиста и, как выяснилось, не ошиблись. В понедельник, 29 января, в соцсетях появились фотографии и короткие ролики с венчания супругов.

Пока сами виновники торжества не стали выкладывать фото с важного для них мероприятия, но друзья четы Тарасовых не скрывают торжественного события. Одноклубники футболиста Алексей и Антон Миранчуки, которые были приглашены на регистрацию брака, присутствовали и на венчании. А Алексей опубликовал свою фотографию со словами «День «икс» и хэштегом «Тарасовы».

По традиции, праздничное настроение семьи Тарасовых стараются испортить поклонники бывшей жены футболиста Бузовой, которые периодически отвечают на публикации футболиста весьма едкими комментариями. Кто-то критикует наряды Костенко, а кто-то припоминает полузащитнику, что он, по их мнению, нечестно поступил с поп-звездой. Однако сам Тарасов и его молодая жена не отвечают на подобные комментарии.

Напомним, что Костенко стала уже третьей женой футболиста. О знаменательном событии Тарасов сообщил в своем инстаграме, выложив фотографию с празднования.

Едва расставшись с Бузовой, 30-летний Тарасов вступил в новые отношения — избранницей игрока стала участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» Костенко.

Всего спустя пару месяцев после развода Тарасов перевез Анастасию в свой особняк, изначально строившийся для их с Бузовой семьи, а уже в конце декабря сделал девушке предложение руки и сердца, от которого та не смогла отказаться.

Бывшая супруга футболиста углубилась в личную карьеру, добившись в этом определенных успехов. И особенно заметный рывок Ольга сделала на музыкальном поприще. Так, песня телеведущей «Мало половин», в которой поклонники ее творчества, к слову, также разглядели явное послание к экс-мужу, надолго обосновалась едва ли не во всех чартах, став самым настоящим «вирусным» хитом.

В то же время произошли изменения у Бузовой и в футбольных пристрастиях: из болельщицы «Локомотива» звезда превратилась в фанатку одного из главных соперников «железнодорожников» — «Спартака».

Певица продолжает следить за российским футболом и после разрыва с Тарасовым и недавно заявила о желании стать главным тренером сборной России по футболу.

«Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года. А почему бы и нет? Поверьте, а мотивировать я умею», — рассказала о своих мечтах Бузова.

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