МОК открыл охоту на тренеров России

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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По его информации, без приглашений комитет оставил 22 тренеров, а также шестерых врачей.

«В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и шестерых медиков. Надо сказать, что это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов»,

— передает слова источника ТАСС.

Одним из не получивших приглашение на Игры-2018 наставников оказался главный тренер российских конькобежцев Константин Полтавец, работавший со сборной на Олимпиаде в Сочи, о чем рассказал глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

«Полтавец не получил приглашение на Игры-2018. Это устная информация из Олимпийского комитета России (ОКР). На Играх будут работать Сергей Клевченя и Роман Данилов», — пояснил Кравцов.

Также стал известен тренерский штаб биатлонной сборной страны, которая в Пхенчхане будет вынуждена обходиться лишь четырьмя спортсменами — Антоном Бабиковым, Матвеем Елисеевым, Татьяной Акимовой и Ульяной Кайшевой. Ни Антона Шипулина, ни других лидеров национальной команды МОК, напомним, до участия в главных стартах четырехлетия не допустил.

Руководить одобренными комитетом атлетами на предстоящих соревнованиях будут старший тренер мужской сборной Рикко Гросс и наставник женской национальной команды Николай Загурский.

«На Олимпийские игры в Южную Корею наших биатлонистов повезут Рикко Гросс и Николай Загурский, остальным приглашения не выдали»,

— сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.

Как и в случае со спортсменами сборной России по фристайлу, не возникло у МОК никаких вопросов в отношении специалистов команды.

«У нас одобрили всех специалистов», — обрадовал главный тренер фристайлистов Александр Долгов.

В свою очередь помогать с тренировочным процессом российским шорт-трекистам, лишившимся в преддверии Олимпиады сразу нескольких лидеров (чего стоит только недопуск до Пхенчхана шестикратного чемпиона Игр Виктора Ана), будут Андрей Максимов и Александр Герциков, заявили в национальной федерации.

По мнению призера Олимпиады-2006 в итальянском Турине в лыжных гонках Ивана Алыпова, нельзя недооценивать тот факт, что некоторых тренеров российских спортсменов не будет на Играх в Южной Корее.

«В наши времена в спорте высших достижений не бывает мелочей. К тому же, наставники ведь выполняют не только функции по составлению тренировочного плана и его контролю — здесь идет и психологическая поддержка. А если судить по лыжным соревнованиям, то это в том числе и работа с лыжами, а также руководство сервис-бригадой.

Нужно понимать, что ничего хорошего от этих Олимпийских игр ждать нам не стоит — если кто-то из ребят все-таки завоюет какую-то медаль, это будет реальным героизмом»,

— заявил он в интервью «Газете.Ru».

Иную позицию по этому вопросу высказал бывший наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, отметивший, что в век Интернета физическое отсутствие наставников в Южной Корее не должно сильно сказаться на результатах их подопечных.

«Думаю, что это не скажется сильно — все-таки современные технологии позволяют общаться различными способами, даже когда люди находятся далеко друг от друга», — сказал он.

Олимпийские игры — 2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. На соревнованиях в Южной Корее в составе «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) выступят 169 спортсменов.

При этом в Пхенчхане российская сборная будет вынуждена обойтись без целого ряда лидеров — решением МОК на предстоящих Играх среди прочих не будет лыжника Сергея Устюгова, фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина, а также едва ли не всей биатлонной команды, которая не сможет принять участие ни в женской, ни в мужской эстафете из-за нехватки допущенных спортсменов.

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