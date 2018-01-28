МОК открыл охоту на тренеров России

Курсы валют$ 56.26 (+0.087) 69.82 (-0.035)
title=''
МОК объяснил, что он делает с Россией
title=''
Медведева vs Загитова:
эпическая битва

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
ЛеганесЭспаньол
3:2
закончен
18:15
Атлетико МЛас-Пальмас
3:0
закончен
20:30
СевильяХетафе
1:1
закончен
22:45
БарселонаАлавес
2:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
СПАЛИнтер М
1:1
закончен
17:00
ТориноБеневенто
3:0
закончен
17:00
НаполиБолонья
3:1
закончен
17:00
КротонеКальяри
1:1
закончен
17:00
ФиорентинаВерона
1:4
закончен
17:00
ДженоаУдинезе
0:1
закончен
20:00
МиланЛацио
2:1
закончен
22:45
РомаСампдория
0:1
закончен
Кубок Англии
16:30
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
3:0
закончен
19:00
Кардифф СитиМанчестер Сити
0:2
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Зенит Гуанчжоу Эвергранд
4:1
закончен
Франция / Лига 1
17:00
ЛилльСтрасбург
2:1
закончен
19:00
БордоЛион
3:1
закончен
23:00
МарсельМонако
2:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БайерМайнц
2:0
закончен
20:00
Ганновер-96Вольфсбург
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
0:4
закончен
18:00
Динамо РЙокерит
1:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Локомотив-Кубань
49:75
закончен
18:00
ВЭФ Цмоки-Минск
82:70
закончен
18:00
УНИКС Парма
84:70
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
96:110
закончен
23:30
Хьюстон РокетсФиникс Санз
113:102
закончен
00:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
103:112
закончен
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
121:104
закончен
02:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
123:111
закончен
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
122:112
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
113:98
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы
15:00
Супермикст
1
Норвегия
35:39,6 (0+6)
закончен
17:00
Смешанная эстафета
1
Украина
1:11:40,1 (0+6)
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
ЦСКА Пяст
не начался
Испания / Примера
23:00
СельтаБетис
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
Химки Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
не начался
04:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
04:30
Даллас МавериксМайами Хит
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира среди мужчин, 1-й тур
12:30
Россия — Норвегия
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
Суонси СитиАрсенал
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
23:00
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
не начался
Кубок Италии
22:45
АталантаЮвентус
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
РеннПСЖ
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
19:30
РоссияБеларусь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
не начался
04:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
не начался
Еврокубок
22:00
Альба Гран Канария
не начался
22:30
Лимож Реджо-Эмилия
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался

МОК открыл охоту на тренеров России

МОК не пригласил на Игры-2018 22 тренеров российских спортсменов‍

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс и президент Союза биатлонистов России... РИА Новости
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс и президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов (слева направо)

Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпийские игры в Пхенчхан 28 специалистов, работающих со спортсменами сборных России. По мнению олимпийского призера в лыжных гонках Ивана Алыпова, отсутствие в Южной Корее ряда тренеров может сказаться на результатах россиян.

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Реклама

По его информации, без приглашений комитет оставил 22 тренеров, а также шестерых врачей.

«В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и шестерых медиков. Надо сказать, что это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов»,

— передает слова источника ТАСС.

Одним из не получивших приглашение на Игры-2018 наставников оказался главный тренер российских конькобежцев Константин Полтавец, работавший со сборной на Олимпиаде в Сочи, о чем рассказал глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

«Полтавец не получил приглашение на Игры-2018. Это устная информация из Олимпийского комитета России (ОКР). На Играх будут работать Сергей Клевченя и Роман Данилов», — пояснил Кравцов.

Также стал известен тренерский штаб биатлонной сборной страны, которая в Пхенчхане будет вынуждена обходиться лишь четырьмя спортсменами — Антоном Бабиковым, Матвеем Елисеевым, Татьяной Акимовой и Ульяной Кайшевой. Ни Антона Шипулина, ни других лидеров национальной команды МОК, напомним, до участия в главных стартах четырехлетия не допустил.

Руководить одобренными комитетом атлетами на предстоящих соревнованиях будут старший тренер мужской сборной Рикко Гросс и наставник женской национальной команды Николай Загурский.

«На Олимпийские игры в Южную Корею наших биатлонистов повезут Рикко Гросс и Николай Загурский, остальным приглашения не выдали»,

— сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.

Как и в случае со спортсменами сборной России по фристайлу, не возникло у МОК никаких вопросов в отношении специалистов команды.

«У нас одобрили всех специалистов», — обрадовал главный тренер фристайлистов Александр Долгов.

В свою очередь помогать с тренировочным процессом российским шорт-трекистам, лишившимся в преддверии Олимпиады сразу нескольких лидеров (чего стоит только недопуск до Пхенчхана шестикратного чемпиона Игр Виктора Ана), будут Андрей Максимов и Александр Герциков, заявили в национальной федерации.

По мнению призера Олимпиады-2006 в итальянском Турине в лыжных гонках Ивана Алыпова, нельзя недооценивать тот факт, что некоторых тренеров российских спортсменов не будет на Играх в Южной Корее.

«В наши времена в спорте высших достижений не бывает мелочей. К тому же, наставники ведь выполняют не только функции по составлению тренировочного плана и его контролю — здесь идет и психологическая поддержка. А если судить по лыжным соревнованиям, то это в том числе и работа с лыжами, а также руководство сервис-бригадой.

Нужно понимать, что ничего хорошего от этих Олимпийских игр ждать нам не стоит — если кто-то из ребят все-таки завоюет какую-то медаль, это будет реальным героизмом»,

— заявил он в интервью «Газете.Ru».

Иную позицию по этому вопросу высказал бывший наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, отметивший, что в век Интернета физическое отсутствие наставников в Южной Корее не должно сильно сказаться на результатах их подопечных.

«Думаю, что это не скажется сильно — все-таки современные технологии позволяют общаться различными способами, даже когда люди находятся далеко друг от друга», — сказал он.

Олимпийские игры — 2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. На соревнованиях в Южной Корее в составе «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) выступят 169 спортсменов.

При этом в Пхенчхане российская сборная будет вынуждена обойтись без целого ряда лидеров — решением МОК на предстоящих Играх среди прочих не будет лыжника Сергея Устюгова, фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина, а также едва ли не всей биатлонной команды, которая не сможет принять участие ни в женской, ни в мужской эстафете из-за нехватки допущенных спортсменов.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».