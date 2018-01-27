«Поехали»: МОК зарегистрировал россиян

Курсы валют$ 56.23 (+0.006) 69.87 (+0.034)
title=''
МОК объяснил, что он делает с Россией
title=''
Медведева vs Загитова:
эпическая битва

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛеванте
2:2
закончен
18:15
ВаленсияРеал Мадрид
1:4
закончен
20:30
МалагаЖирона
0:0
закончен
22:45
ВильярреалРеал Сосьедад
4:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияХоффенхайм
5:2
закончен
17:30
Боруссия ДФрайбург
2:2
закончен
17:30
РБ ЛейпцигГамбург
1:1
закончен
17:30
КёльнАугсбург
1:1
закончен
17:30
ШтутгартШальке-04
0:2
закончен
20:30
ВердерГерта
0:0
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖМонпелье
4:0
закончен
22:00
АнжеАмьен
1:0
закончен
22:00
ГенгамНант
0:3
закончен
22:00
МетцНицца
2:1
закончен
22:00
Сент-ЭтьенКан
2:1
закончен
22:00
ТулузаТруа
1:0
закончен
Италия / Серия А
20:00
СассуолоАталанта
0:3
закончен
22:45
КьевоЮвентус
0:2
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
20:15
Локомотив М Эстерсунд
3:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
Куньлунь Ред СтарАмур
2:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Детройт ПистонсОклахома-Сити Тандер
108:121
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
114:112
закончен
03:30
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
104:129
закончен
03:30
Майами ХитШарлотт Хорнетс
95:91
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
109:105
закончен
05:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
111:97
закончен
05:00
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
91:89
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы
15:00
Пасьют, мужчины
1
Александр Логинов (Россия)
32.22,1
закончен
15:00
Супермикст
online
17:00
Пасьют, женщины
1
Клоэ Шевалье (Франция)
29:25,4
закончен
17:00
Смешанная эстафета
online
Бокс/ММА / Всемирная боксерская суперсерия
23:00
Александр Усик (Украина) — Майрис Бриедис (Латвия)
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесЭспаньол
не начался
18:15
Атлетико МЛас-Пальмас
не начался
20:30
СевильяХетафе
не начался
22:45
БарселонаАлавес
не начался
Италия / Серия А
14:30
СПАЛИнтер М
не начался
17:00
ТориноБеневенто
не начался
17:00
НаполиБолонья
не начался
17:00
КротонеКальяри
не начался
17:00
ФиорентинаВерона
не начался
17:00
ДженоаУдинезе
не начался
20:00
МиланЛацио
не начался
22:45
РомаСампдория
не начался
Кубок Англии
16:30
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
не начался
19:00
Кардифф СитиМанчестер Сити
не начался
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Зенит Гуанчжоу Эвергранд
не начался
Франция / Лига 1
17:00
ЛилльСтрасбург
не начался
19:00
БордоЛион
не начался
23:00
МарсельМонако
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БайерМайнц
не начался
20:00
Ганновер-96Вольфсбург
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
не начался
18:00
Динамо РЙокерит
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Локомотив-Кубань
не начался
18:00
ВЭФ Цмоки-Минск
не начался
18:00
УНИКС Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
23:30
Хьюстон РокетсФиникс Санз
не начался
00:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
не начался
Испания / Примера
23:00
СельтаБетис
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
Химки Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
не начался
04:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
04:30
Даллас МавериксМайами Хит
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался

«Поехали»: МОК зарегистрировал россиян

МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в ОИ-2018

Президент МОК Томас Бах РИА Новости
Президент МОК Томас Бах

Международный олимпийский комитет официально утвердил список из 169 российских атлетов для участия в Олимпийских играх-2018. По словам руководителя отечественной делегации Станислава Позднякова, все вошедшие в бюллетень уже могут получать олимпийские аккредитации.

Международный олимпийский комитет (МОК) в субботу, 27 января, зарегистрировал 169 атлетов из России в качестве участников Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Именно такое количество ранее было одобрено данной организации для выступления на Играх: остальных кандидатов из предложенного Олимпийским комитетом России (ОКР) списка не допустили без объяснения причин.

Реклама

Среди отстраненных оказались многие лидеры отечественных команд: биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, легенда шорт-трека Виктор Ан… В общей сложности в «черный список» попали 111 человек.

Еще раньше МОК пожизненно дисквалифицировал от Олимпиад внушительную группу российских спортсменов, в том числе многих героев ОИ-2014.

Они обвинялись в участии в якобы применявшейся в Сочи системе махинаций с допинг-пробами.

Для сравнения, четыре года назад в окончательную заявку сборной России вошли 225 человек.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — заявил ТАСС руководитель делегации «Олимпийских атлетов из России» на корейских ОИ Станислав Поздняков.

Напротив, представительство команды США станет рекордным по численности в истории.

Один из главных фаворитов предстоящих состязаний готовится отправить в Пхенчхан 242 человека (135 мужчин и 107 женщин), которые вступят в борьбу во всех 15 видах спорта.

Германия привезет порядка 150 атлетов, Норвегия – около 80-ти.

Украинцы намерены делегировать на Игры не меньше 30 спортсменов. В этой стране делают явную ставку на биатлон, которому отдана половина средств, выделенных на подготовку.

Те российские атлеты, которые лишились права выступить в Пхенчхане из-за позиции МОК, по-разному переносят случившееся. Медиа-пространство уже полно различными трогательными постами, которые сделали сами пострадавшие, их родственники или друзья в социальных сетях.

Но жизнь на ОИ не заканчивается – впереди ждут новые соревнования, как сказал лыжник Устюгов. Он, правда, по словам своего же тренера пока что начисто лишен мотивации. Психологический удар проявился на этапе Кубка мира в Зефельде.

В субботу один из лучших мастеров своего дела на планете не сумел отобраться в основную стадию личного спринта, заняв лишь 44-е место в квалификации.

Его товарищ по несчастью Глеб Ретивых добрался в итоге до пятого места. Оба спортсмена, находясь на месте событий, официально запросили у МОК объяснения по поводу своих недопусков.

Биатлонист Александр Логинов, напротив, нашел в случившемся новый вызов. Впрочем, о своем неучастии в ОИ ему пришлось узнать одним из первых: атлет автоматически выбыл из списка претендентов из-за допинговой дисквалификации в прошлом. Браковать заявки таких соискателей на раннем этапе обсуждения вопроса было принципиальным условием МОК.

В эти дни Логинов блистает на чемпионате Европы в Риднау. В пятницу занял второе место в спринте, уступив лишь стимулированному участием в Играх латвийцу Андрейсу Расторгуевсу.

А в субботу в блестящем стиле выиграл гонку преследования: россиянин показал отличный ход на лыжне, и не встретил серьезной конкуренции, даже несмотря на два промаха.

Заметим при этом, что Расторгуевс на старт не вышел из-за особенностей своей подготовки.

Четвертое в карьере золото ЧЕ завоевала саночница Татьяна Иванова, для которой МОК подготовил пожизненный «бан» от ОИ. В Сигулде россиянка опередила одну из своих главных соперниц немку Натали Гайзенбергер на 0,087 секунды.

Одновременно в актив Ивановой записали и золото девятого этапа Кубка мира, в рамках которого прошло континентальное первенство.

Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова, получившая разрешение на поездку в Пхенчхан, осталась вдали от призовых мест этапа КМ в Словении. Лидер команды достигла лишь девятой строчки в итоговом протоколе, причем дела у ее соратниц оказались еще хуже.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».