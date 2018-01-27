«Поехали»: МОК зарегистрировал россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) в субботу, 27 января, зарегистрировал 169 атлетов из России в качестве участников Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Именно такое количество ранее было одобрено данной организации для выступления на Играх: остальных кандидатов из предложенного Олимпийским комитетом России (ОКР) списка не допустили без объяснения причин.

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Среди отстраненных оказались многие лидеры отечественных команд: биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, легенда шорт-трека Виктор Ан… В общей сложности в «черный список» попали 111 человек.

Еще раньше МОК пожизненно дисквалифицировал от Олимпиад внушительную группу российских спортсменов, в том числе многих героев ОИ-2014.

Они обвинялись в участии в якобы применявшейся в Сочи системе махинаций с допинг-пробами.

Для сравнения, четыре года назад в окончательную заявку сборной России вошли 225 человек.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — заявил ТАСС руководитель делегации «Олимпийских атлетов из России» на корейских ОИ Станислав Поздняков.

Напротив, представительство команды США станет рекордным по численности в истории.

Один из главных фаворитов предстоящих состязаний готовится отправить в Пхенчхан 242 человека (135 мужчин и 107 женщин), которые вступят в борьбу во всех 15 видах спорта.

Германия привезет порядка 150 атлетов, Норвегия – около 80-ти.

Украинцы намерены делегировать на Игры не меньше 30 спортсменов. В этой стране делают явную ставку на биатлон, которому отдана половина средств, выделенных на подготовку.

Те российские атлеты, которые лишились права выступить в Пхенчхане из-за позиции МОК, по-разному переносят случившееся. Медиа-пространство уже полно различными трогательными постами, которые сделали сами пострадавшие, их родственники или друзья в социальных сетях.

Но жизнь на ОИ не заканчивается – впереди ждут новые соревнования, как сказал лыжник Устюгов. Он, правда, по словам своего же тренера пока что начисто лишен мотивации. Психологический удар проявился на этапе Кубка мира в Зефельде.

В субботу один из лучших мастеров своего дела на планете не сумел отобраться в основную стадию личного спринта, заняв лишь 44-е место в квалификации.

Его товарищ по несчастью Глеб Ретивых добрался в итоге до пятого места. Оба спортсмена, находясь на месте событий, официально запросили у МОК объяснения по поводу своих недопусков.

Биатлонист Александр Логинов, напротив, нашел в случившемся новый вызов. Впрочем, о своем неучастии в ОИ ему пришлось узнать одним из первых: атлет автоматически выбыл из списка претендентов из-за допинговой дисквалификации в прошлом. Браковать заявки таких соискателей на раннем этапе обсуждения вопроса было принципиальным условием МОК.

В эти дни Логинов блистает на чемпионате Европы в Риднау. В пятницу занял второе место в спринте, уступив лишь стимулированному участием в Играх латвийцу Андрейсу Расторгуевсу.

А в субботу в блестящем стиле выиграл гонку преследования: россиянин показал отличный ход на лыжне, и не встретил серьезной конкуренции, даже несмотря на два промаха.

Заметим при этом, что Расторгуевс на старт не вышел из-за особенностей своей подготовки.

Четвертое в карьере золото ЧЕ завоевала саночница Татьяна Иванова, для которой МОК подготовил пожизненный «бан» от ОИ. В Сигулде россиянка опередила одну из своих главных соперниц немку Натали Гайзенбергер на 0,087 секунды.

Одновременно в актив Ивановой записали и золото девятого этапа Кубка мира, в рамках которого прошло континентальное первенство.

Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова, получившая разрешение на поездку в Пхенчхан, осталась вдали от призовых мест этапа КМ в Словении. Лидер команды достигла лишь девятой строчки в итоговом протоколе, причем дела у ее соратниц оказались еще хуже.

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