Обставили Лоха: российские сани прут напролом

Мужчины-одиночники из сборной России по санному спорту успешно выступили на чемпионате Европы, который прошел в Сигулде в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира. Третье золото в карьере оформил 26-летний Семен Павличенко, ранее побеждавший в Сочи-2015 и Кенигзее-2017. Россиянин не одинаково проехал два заезда, но все же сумел опередить на 0,011 секунды одного из лучших саночников в истории, 12-кратного чемпиона мира Феликса Лоха.

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Павличенко выиграл первую попытку, форсировав трассу за 48,271 сек. Во второй у него получилось хуже: 48,487 – это лишь десятое время среди 31 участника. Конкурент был более стабилен, показывая второй результат в обоих заездах. Тем не менее, сумма немца оказалась чуть хуже: 1 минута 36,769 сек против 1.36,758.

Ледовый трек в Сигулде является одним из самых успешных для российских спортсменов и точно подходит Павличенко. Здесь же он оформил свою победу на ЧМ в 2015 году.

«С одной стороны, я шел уверенно по трассе, а с другой, присутствовал реальный страх, заявил Павличенко. — Потому что эти соревнования действительно для нас очень важны. И сегодня день рождения у моего сына Федора, которому исполнилось три года. Я работал над тем, чтобы сделать ему такой подарок, чтобы эта золотая медаль осталась в памяти и у него, и у меня».

Третье место также досталось нашему соотечественнику: герой недавнего ЧМ в Иглсе (два серебра и бронза) Роман Репилов завоевал третью медаль ЧЕ после серебра и бронзы в Альтенберге-2016. 21-летний действующий обладатель Кубка мира прошел трассу с третьим и шестым временем соответственно – 1.36,870 (48,410+48,460). Его отставание от товарища по команде составило 0,112 сек.

«Извините, что не удалось быть поближе к Семену, но постараюсь исправиться, — сказал Репилов. – Это произошло из-за того, что я немного ошибся на старте во втором заезде.

Сейчас мы проведем работу над ошибками, и в спринте я постараюсь выступить получше».

Опытный россиянин Степан Федоров классифицировался 13-м (+0,455), Максим Аравин – 20-м (0,636), Александр Горбацевич – 29-м (+1,344).

При этом победа в итоговом зачете КМ все равно останется за Лохом: после турнира одиночников в Сигулде он лидирует с 853 баллами, Павличенко занимает третью позицию (747), пропустивший один старт Репилов – четвертую (674). В зачет также пойдет спринтерская гонка.

Днем ранее пожизненно отстраненная от Олимпийских игр по решению Международного олимпийского комитета (МОК) Татьяна Иванова завоевала четвертое (и третье личное) золото ЧЕ в карьере, на 0,087 сек опередив свою традиционную конкурентку Натали Гайзенбергер из Германии. Больше из россиянок никто на старт не выходил.

В «тотале» лидирует Гайзенбергер (1035), Иванова – шестая (535).

«Я очень сильно устала от всего происходящего вокруг, когда ты доказываешь свою правоту не только в суде, что ты – абсолютно «чистый» спортсмен, и за многие годы у тебя нет ни одного положительного допинг-теста, — приводит слова россиянки «Р-Спорт». –

Раньше я привыкла все на трассе доказывать – что я лучшая. А теперь мне приходится свою «чистоту» еще и в суде доказывать.

Я точно не помню, но тестирование началось еще до Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. И за все это время – ни одной положительной пробы. Вы знаете, я до сих пор не верю в свою победу. Я даже не понимаю, как вообще это произошло, потому что мне удалось перед стартом провести всего три тренировочных заезда.

Мне кажется, что мой организм в субботу отработал просто на 200%».

В состязании парных экипажей россияне выступили скромнее. Владислав Махнутин и Юрий Прохоров – только 13-е с секундным проигрышем чемпионам. Двойка Андрей Богданов / Андрей Медведев – 18-я.

Соревнования по санному спорту на ОИ-2018 откроются 10 февраля двумя заездами у мужчин и продлятся до 15 февраля, когда состоится розыгрыш комплекта наград в эстафете. В отличие от ЧЕ, в главном старте четырехлетия призеры в мужских и женских санях будут определяться по сумме четырех попыток.

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