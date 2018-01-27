Россия подарила Украине золото

Тем не менее, поздравляем наших спортсменов с серебряной медалью — это тоже неплохо!

А вот что сказал Александр Логинов после гонки: «Это третий день соревнований, так что усталось накапливается. Честно скажу, я старался, но не хочу искать себе оправданий. Сегодня сборная Украины была сильнее, и я их искренне поздравляю. Думаю, на последнем рубеже надо было рисковать, чтобы навязать борьбу на трассе. Я немного поторопился».