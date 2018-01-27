Россия подарила Украине золото

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону и желает вам удачного вечера!
Тем не менее, поздравляем наших спортсменов с серебряной медалью — это тоже неплохо!
А вот что сказал Александр Логинов после гонки: «Это третий день соревнований, так что усталось накапливается. Честно скажу, я старался, но не хочу искать себе оправданий. Сегодня сборная Украины была сильнее, и я их искренне поздравляю. Думаю, на последнем рубеже надо было рисковать, чтобы навязать борьбу на трассе. Я немного поторопился».
Наши девушки Виктория Сливко и Анастасия Загоруйко замечательно провели свои этапы смешанной эстафеты, приведя сборную России на первое место. Евгений Гараничев поддержал этот почин и передал этап Александру Логинову с небольшим отставанием от команды Украины. Однако лидер сборной России допустил три промаха на последней стрельбе и лишил себя шансов на борьбу за золото.
Финиш гонки! Пидручный приводит сборную Украину к первому месту (1:11:40,1), Логинов принес России серебро (+11,7), норвежцы — третьи (+33,2).
Тренеры кричат Логинову: «Давай, Саша! Надо пробовать!». До конца гонки — больше километра. Отставание от украинца очень велико (+14,9), и он не дает его сократить.
Таблица лидеров гонки выглядят сейчас таким образом:
На последнюю стрельбу (стоя) Логинов подошел с отставанием в пять секунд. Украинец промахнулся дважды, но Логинов допустил еще больше осечек — три. Отставание от украинца выросло до +16,1 сек. Россиянин все еще идет вторым, но за золото теперь будет сложно побороться.
К сожалению, отставание россиянина от Пидручного немного увеличилось — до +6,2 сек.
На подъеме Логинову подсказали, что он отстает от украинца всего на пять секунд, то есть четыре он уже отыграл.
Украинец Пидручный не допустил ошибок на стрельбе лежа, но и Логинов не подвел, попав по всем мишеням сразу! Мы — вторые, отставание от лидера +9,2.
Евгений Гараничев делится впечатлениями от своего этапа: «Старался отыгрывать отставание от соперника и в то же время подойти к стрельбе в комфортном для себя режиме. К сожалению, неправильно подошел к стойке — пульс был слишком низким. Я шел в темпе шведа после того, как догнал его, а надо было ориентироваться на себя. Замечу, что я бежал эстафету впервые в этом сезоне, так что немного не хватило опыта».
Логинов по-прежнему идет вторым. Болельщики кричат ему: «Давай, Саша, заводись!»
Начался последний этап! Гараничев передал эстафету Александру Логинову с отставанием +11,1 от украинцев!
На отметке 6,6 км Гараничев — второй с отставанием +8,1 сек. Бежать осталось 0,9 км, затем — смена этапа.
Гараничев вырвался на вторую позицию и изо всех сил пытается догнать украинца Приму! Тренерский штаб сборной России кричит ему: «Давай, поехали!»
Дважды промахнулся Гараничев...Теперь россиянин переместился на третье место с отставанием +15,7 от лидера, которым стал отстрелявшийся идеально украинец Прима. На второй позиции — француз Флоран Клод (+11,4 сек).
Важный момент! Стрельба стоя!
Отставание россиянина от шведа всего +1,1 сек!
Швед Стенерсен продолжает отрываться от конкурента. Гараничев поднажал и идет почти вплотную с соперником! Вот это скорость!
А вот и первая стрельба — лежа! к сожалению, Гараничев допускает два промаха и уходит вторым с отставанием +148 сек. На третьем месте — украинец Прима (+20,3).
Загоруйко поделилась впечатлениями от своего этапа эстафеты: «В принципе, я довольна. Все было нормально. Я чувствовала себя замечательно на всех гонках, кроме спринта. Что касается трассы, то я чувствовала бы себя комфортнее не на таком ледяном покрытии. Здесь уже бежишь, как можешь. Хотелось бы лучше выступить на этом чемпионате Европы, чего-то постоянно не хватало».
Гараничев тем временем стартовал очень бодро и сейчас уверенно возглавляет пелотон! Швед, впрочем, идет прямо за ним.
Шведка не отстает от Загоруйко и снова идет на обгон! Почти вровень приходят биатлонистки. На смене этапа шведы все же вышли вперед, и Евгений Гараничев принял эстафету с отставанием +0,7 сек. Россия — вторая!
Россиянка атакует шведку и выходит на первую строчку! Вот это характер! Теперь Нильссон отстает на +0,8 сек.
Загоруйко идет второй, стараясь не позволить шведке оторваться от себя. На спуске россиянке даже удалось сократить отставание.
Загоруйко промахнулась последним выстрелом! Удалось закрыть мишень первым же доппатроном, однако Нильссон отстрелялась вообще без ошибок и вышла на первое место. Наша спортсменка отстает на +4,9 сек. На третье место тем временем вышла украинка Варвинец.
Россиянка продолжает сохранять лидерство, Нильссон отстает на микроскопические +0,7 сек.
Тем временем Сливко, пробежавшая первый этап, дает интервью: «Конечно, я была бы довольна, если бы не промахнулась. На лежке немного засуетилась, и вылетел патрон — время потеряла. В третьей гонке уже тяжело выступать, но я сделала, что могла».
Загоруйко отстрелялась идеально и сохранила первое место! Шведка тоже не допустила промахов. Спортсменки уходят друг за другом — отставание Нильссон всего +1,2 сек.
Вслед за россиянкой — шведка Нильссон.
Лидер гонки немка Каролин Хорхлер упала! Загоруйко вышла на первое место!
Смена этапа произошла! В борьбу вступила Анастасия Загоруйко, отставание от сборной Германии +5,8 сек, мы сейчас вторые!
Сливко прорывается на вторую позицию вслед за немкой!
Сливко пытается не отстать от соперниц — на последнем круге силы оставляют россиянку. На первое место неожиданно выскочила немка Хорхлер. Скоттхейм — вторая, Вика по-прежнему третья! Отставание от Хорхлер +4,3 сек.
С огневого рубежа россиянка ушла третьей с отставанием +6,6 сек от лидирующей шведки Скоттхейм. На второй позиции — итальянка Алексия Рунгальдьер.
На стрельбе стоя Сливко промазала один раз, но попала первым же дополнительным патроном!
Невероятно! Сливко продолжает идти на первом месте. И вот уже вторая стрельба!
Сливко ведет за собой караван. Неплохой ход демонстрирует россиянка, правда, соперницы по-прежнему догоняют ее без осособых затруднений. Подождем второй стрельбы.
Молодец, Сливко! Без промахов отстрелялась россиянка! Сейчас она идет на втором месте с отставанием +3,4 от шведки Йоханны Скоттхейм.
Россиянка держится на третьем месте с небольшим отставанием. Тем временем литовская спортсменка Наталья Кочергина уже упала на трассе. Сочувствуем.
На повороте Викторию, к сожалению, обогнали, — россиянка вписалась не так хорошо и сбавила в скорости.
Сливко идет в числе первых, видимо, с ходу решив не копить отставание.
Гонка началась! Сливко пошла на первый круг!
Сборная России выступит, кстати, под первым номером!
Россияне завоевывали медали и в предыдущих забегах: Сливко взяла бронзу индивидуальной гонки, Гараничев — в пасьюте, а Логинов стал серебряным призером спринта и обладателем золота в гонке преследования.
Девушки должны будут преодолеть два круга по 6 км, мужчины — два по 7,5 км.
Первой из россиян в борьбу вступит Виктория Сливко, второй круг побежит Анастасия Загоруйко, третий — Евгений Гараничев, а четвертый — Александр Логинов.
Начало гонки запланировано на 17:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции смешанной эстафеты, которая проходит в рамках чемпионата Европы в итальянском Риднау.