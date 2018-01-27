Второй призыв Мусы в ЦСКА

Ахмед Муса возвращается в ЦСКА. То, о чем болельщики красно-синих сначала говорили в шутку, о чем затем начали осторожно мечтать, и что после появилось в виде слухов, а потом принимало все более реальные очертания, вот-вот случится.

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Как сообщил «Чемпионат», клубы уже обговорили все детали полугодичной аренды без прописанных в ней условий выкупа, и теперь игроку необходимо только пройти медосмотр, после чего сделка будет заключена.

Таким образом, армейцы смогут закрыть на вторую часть сезона свою самую проблемную позицию – место нападающего.

Особенно удачным переход Мусы делают финансовые проблемы ЦСКА – найти форварда такого класса при бюджете красно-синих было практически невозможно, а теперь ЦСКА действительно будет выглядеть одним из претендентов на чемпионский титул в российской Премьер-лиге.

Острую нехватку центрального нападающего красно-синие испытывали как раз после продажи Мусы в «Лестер» по окончании чемпионского сезона-2015/16.

Та сделка была одновременно необходима с финансовой точки зрения и неизбежна со спортивной. Клуб, из-за проблем с основным бизнесом своего владельца и президента Евгения Гинера испытывающий с 2014 года финансовые трудности, нуждался в деньгах от продажи форварда.

Поэтому €18 млн, заплаченные «Лестером» за переход универсального нападающего, были для команды очень кстати. Тот факт, что ЦСКА фактически ничего не потратил после продажи Мусы на собственные приобретения, говорит об острой необходимости тех средств для поддержания жизнедеятельности организации.

К тому же армейцы уже просто не могли удержать Мусу у себя. Нападющий и капитан сборной Нигерии выиграл в составе ЦСКА все, что было возможно, «прокачал» свои навыки, здорово съездил на чемпионат мира и заработал солидную репутацию в Европе.

Интерес к нему был очень велик, возраст – самый перспективный, и для развития карьеры необходимо было уезжать. Так что ситуация была выгодна для всех.

Другое дело, что в Англии у Ахмеда дела очевидно не заладились, а ЦСКА без своего реактивного бомбардира лишился человека, который воплощал усилия команды в голы, а временами и создавал их сам из ничего.

Начало на Туманном Альбионе было многообещающим: «Лестер» в качестве сенсационного чемпиона Англии играл в межсезонье в Международном кубке чемпионов с «Барселоной», одержал шикарную волевую победу (3:2), а нигериец положил начало камбэку голом после феноменального сольного прохода.

Однако в официальных играх все получилось совсем иначе. Муса рассматривался Клаудио Раньери как основной игрок, но «Лестер» сначала проиграл Суперкубок, затем неудачно стартовал в АПЛ, но главное – форвард не забивал.

После того как Муса не сумел отличиться на старте сезона в шести играх подряд, он впервые на 90 минут остался в запасе, и «Лестер» сразу одержал первую крупную победу в чемпионате.

Ахмед вышел в стартовом составе в следующей игре – последовало поражение со счетом 2:4 от «Челси».

Проблеск случился в конце октября, когда Муса забил в АПЛ в двух матчах подряд «Кристал Пэласу» и «Тоттенхэму», но те голы так и остались для него единственными в Английской премьер-лиге.

Дальше он продолжал не забивать, играл все меньше, а после увольнения Раньери при Крэйге Шекспире и вовсе осел в глубоком запасе.

Текущий сезон не принес нигерийцу позитивных изменений. Не помогло даже увольнение Шекспира.

Муса шесть раз появился на поле в матчах второго состава «Лестера», забив один гол и сделав три результативных передачи, а за основную команду сыграл только раз.

Нигериец вышел в стартовом составе на правом фланге в сентябрьском матче Кубка английской лиги против «Шеффилд Юнайтед» и на третьей добавленной ко второму тайму минуте поставил в игре точку ударом с правой ноги – 4:2. Но больше за основу не играл.

Было понятно, что зимой форвард сменит команду, потому что ему просто необходима игровая практика в преддверии чемпионата мира-2018 в России.

Пока Леонид Слуцкий работал главным тренером «Халл Сити» в Чемпионшипе, вариант аренды нападающего «тиграми» считался наиболее вероятным, ведь именно при Слуцком Муса превратился в центрфорварда и значительно прибавил в мастерстве. Вот только «Халл» уволил российского тренера за неудовлетворительные результаты.

После этого вариант с ЦСКА стал приобретать очертания. Армейцы уже проворачивали подобный фокус, когда возвращали на полгода в аренду из итальянской «Ромы» ранее проданного туда ивуарийца Сейду Думбия.

Тот тоже колошматил голы за московскую команду, но в Серии А у него откровенно не пошло, а после возвращения Думбия помог ЦСКА на внутренней арене и в Лиге чемпионов, где армейцы даже выиграли на выезде у «Манчестер Сити».

Муса безусловно должен вписаться в игру команды при Викторе Гончаренко. В последнее время белорусский специалист был вынужден использовать на острие атаки шведского опорника Понтуса Вернблума.

И хотя швед исправно забивал, быть единственным нападающим, особенно в свете выступления команды в плей-офф Лиги Европе, ему сложно из-за не самых лучших скоростных качеств.

С возвращением Мусы команда сможет играть либо в два нападающих, которые будут здорово дополнять друг друга разноплановостью, либо Муса займет место на острие, а Вернблум вернется на родную позицию в центре полузащиты.

ЦСКА сейчас занимает в чемпионате России пятое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков, но при этом от «Зенита» и «Спартака», делящих вторую строчку, отставание составляет только два балла.

В 1/16 Лиги Европы армейцы сразятся с сербской «Црвеной Звездой», и Муса имеет право играть во втором по значимости еврокубке, так как «Лестер» в евротурниры по итогам прошлого сезона не попал.

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