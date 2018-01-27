Россия на бобах: денег нет, но вы держитесь

Сборная России по бобслею и скелетону оказалась перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане в затруднительном положении.

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Президент федерации бобслея России Александр Зубков рассказал, что российским бобслеистам придется выступать на Олимпиаде на старых бобах.

«Нам придется выступать в Пхенчхане на старой технике»,

— цитирует Зубкова ТАСС.

Ранее президент федерации рассказывал, что заказанная под Олимпиаду в Южной Корее техника уже изготовлена, однако на ее выкуп у федерации нет денег, и в результате команда вынуждена будет выступать на устаревших бобах.

Более того, часть изготовленной для России техники уже приобрели сборные, которые составят конкуренцию нашим спортсменам в Пхенчхане.

Финансовая ситуация в команде настолько плачевная, что предолимпийский сбор, который должен был пройти в Иркутске, отменен, и теперь российские бобслеисты и скелетонисты, допущенные до Игр в Пхенчхане, будут готовиться к главному старту четырехлетия в подмосковном Парамоново.

«Ориентировочно 5 февраля мы улетаем в Корею. Предполимпийский сбор у нас перенесли, он пройдет в Парамоново с 30 января по 5 февраля, на нем будет присутствовать весь выездной состав команды по бобслею и скелетону», — рассказал РИА «Новости» старший тренер национальной бобслейной команды Павел Щегловский.

«Все, кто поедет, будут делать работу, направленную на то, чтобы наша команда достойно выступила на Олимпийских играх», — отметил Зубков.

Сам президент федерации в Пхенчхан не полетит, так как пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх в любом качестве по обвинению в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи.

Четыре года назад Зубков выиграл соревнования бобслеистов в двойках и четверках, однако в конце 2017 года после расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, изучавшей якобы манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов во время той Олимпиады на основании доклада Ричарда Макларена, обе победы экипажей Зубкова были аннулированы.

27 января Спортивный арбитражный суд (CAS), перенесший свою работу на этот период из Лозанны в Женеву, рассматривает как раз апелляцию на олимпийские дисквалификации российских бобслеистов и скелетонистов.

На данный момент допуск к Играм, которые пройдут с 9 по 25 февраля, получили бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева, скелетонисты Никита Трегубов, Владислав Марченков.

Щегловский, в разговоре с агентством «Р-Спорт», рассказал, как будут распределяться роли в российской бобслейной команде во время Игр в Пхенчхане.

«У нас есть квота на две четверки, но на данный момент МОК разрешил присутствовать только тем разгоняющим, которые есть в составе. Мы физически пока не можем набрать состав на две четверки.

Андрианов выступит и в двойках, и в четверках, а Стульнев – только в двойках. Так решено потому, что Андрианов завоевал квоты в обеих дисциплинах, а Стульнев – только в одной. То есть, мы руководствовались спортивными принципами», – сказал Щегловский.

На Игры-2018 приглашения получили только четверо российских разгоняющих – Зайцев, Кондратенко, Самитов и Селихов.

В Кубке мира по бобслею в текущем сезоне четверка Стульнева идет на 14-м месте, а команда Андрианова – на 17-м. В двойках дела у россиян чуть лучше: Стульнев занимает десятую строчку общего зачета, Андрианов идет 18-м.

На счету Стульнева в этом сезоне два пятых места на этапах Кубка мира, причем этих результатов Алексей добился уже в январе текущего года в тандеме с разгоняющим Ильей Малых, который, правда, приглашения в Пхенчхан от Международного олимпийского комитета (МОК) не получил.

В четверках лучшим результатом сезона Стульнева является шестое место на чемпионате Европы в Инсбруке, где Андрианов также показал свой лучший результат, став восьмым. При этом его основной разгоняющий Михаил Мордасов также не допущен до Игр.

Впрочем, у Андрианова хотя бы получили олимпийские лицензии два разгоняющих из его четверки – Самитов и Селихов, – в то время как у Стульнева в Южную Корею не попадет ни один из его партнеров по двойке и четверке.

Также стоит отметить, что лучший результат сезона среди российских бобслеистов, как в двойках, так и в четверках, принадлежит не допущенному до Пхенчхана Александру Касьянову, который в канадском Уистлере стал четвертым в двойках и выиграл соревнования четверок.

У женщин Надежда Сергеева занимает в зачете Кубка мира восьмое место и имеет два пятых места на этапах в этом сезоне, а Анастасия Родионова идет на 14-й строчке и один раз закончила этап на девятой позиции.

При этом МОК не допустил до Олимпиады разгоняющую Юлию Шокшуеву, с которой Сергеева успела один раз стать пятой, прежде чем начать выступать с Кочержовой, являющейся разгоняющей лучшей бобслеистки сборной сейчас.

Что касается скелетонистов, где у нас получили олимпийские лицензии только два спортсмена: Никита Трегубов занимает в общем зачете Кубка мира пятое место, в то время как Владислав Марченков идет 14-м.

При этом Трегубов на разных этапах Кубка мира в этом сезоне был вторым, третьим и дважды четвертым, а лучшим результатом Марченкова является восьмое место.

Напомним, что на Олимпийские игры не поедут пожизненно отстраненные МОК, но продолжающие успешно выступать в Кубке мира Александр Третьяков и Елена Никитина, которые были лишены золотой и бронзовой медалей Сочи-2014 соответственно.

Никитина в этом сезоне идет в общем зачете мирового Кубка на четвертом месте и выигрывала отдельные этапы.

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