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«Я не предатель, а просто люблю Крым»

Украинский боксер Усик сразится с латвийцем Бриедисом в Риге

Александр Усик на открытой тренировке Boxing Scene
Александр Усик на открытой тренировке

Украинец Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис определят в субботу первого финалиста Всемирной боксерской суперсерии в категории до 90,7 кг. На кону поединка будут стоять чемпионские титулы по версиям WBO и WBC.

Украинец Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис проведут полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовом дивизионе до 90,7 кг. Поединок возглавит шоу на площадке комплекса «Арена Рига», способного вместить более 10 тыс. зрителей. В предварительной программе вечера состоятся еще восемь встреч.

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Помимо того, что победитель схватки Усик – Бриедис получит пропуск в финал престижного турнира (соперник определится 3 февраля в Сочи между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом), ему же достанется и чемпионский пояс поверженного.

В Латвии состоится редкий по нынешним временам объединительный бой: Усик выставляет на кон титул по версии WBO, а Бриедис – пояс WBC.

Несмотря на то, что формально поединок пройдет на территории Бриедиса, вполне может сложиться ситуация, при которой значительная часть зала будет поддерживать Усика. За этого спортсмена болеют не только на Украине, но и в России, и во многих других странах постсоветского пространства. Любителей бокса привлекает как высочайший уровень технического мастерства Александра и традиционно отменная физическая форма, так и позиция по поводу событий в Крыму и на Донбассе.

31-летний Усик родился на ныне относящемся к России полуострове, и часто признается в любви к своей малой родине. Данное обстоятельство очень раздражает некоторые силы и движения на Украине: активисты и рады бы объяснить боксеру его «неправоту», но связываться с олимпийским чемпионом Лондона-2012, еще не проигрывавшем на профессиональном ринге, никто не хочет.

Например, на вопрос журналистов о государственной принадлежности полуострова в 2016 году Усик ответил следующим образом: «Крым – это Крым». Едва не довели его до кипения репортеры и на недавней пресс-конференции в Киеве, где спрашивали больше не о бое с Бриедисом, а о все том же курортном регионе. И так возмутили атлета, что он обозвал их «провокаторами».

«Крым – это Украина? Я не попугай, чтобы повторять вам по сто раз — что, где, когда, — громыхнул Усик. – Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете?

Вот ваша цель — провоцировать меня и говорить такие глупости обо мне. Чтобы потом какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ты пес, предатель».

Я кого предал из вас, что вы мне такие собачьи вопросы задаете?»

Чемпион также напомнил, что во время его боев над рингом поднимается флаг Украины и звучит национальный гимн этой страны. Он признался, что не был в Крыму уже полгода, а новогодние праздники отмечал в столице.

«Я здесь живу уже много времени, дочка пошла в школу, дети — в садик. А в свой любимый Симферополь езжу, потому что у меня там кумовья, близкие. Я там родился, там крестился. Как говорится, когда начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал», — объяснил Усик.

Кроме того, у бойца интересовались причиной и обстоятельствами встреч со священнослужителями Киево-Печорской лавры, которая относится к Московскому патриархату.

За сутки до боя в Риге соперников взвесили на предмет соответствия лимиту. Оба успешно «влезли» в рамки первой тяжелой категории: Усик показал 90,4 кг, Бриедис – 90,3. Лишь в латвийской столице украинец наконец-то получил возможность поговорить не о политике и церкви, а непосредственно о боксе. Он признался, что объединение поясов является его целью и мечтой на данном этапе развития карьеры. Бриедиса Александр назвал «хорошим противником с достаточно хорошим послужным списком».

«Это будет большая битва», — добавил Усик то, что традиционно говорят перед важными боями.

В интервью проекту «Большой куш» крымчанин рассказал несколько любопытных фактов о своей ранней биографии.

По признанию спортсмена, еще в 14-летнем возрасте он поклялся добиться своими руками того, чтобы его мама больше не работала».

«Сейчас мама у меня не работает и я не хочу, чтобы она работала, — отметил Усик. — В день боя с утра я проснусь и пойду в храм, который здесь через дорогу. Помолюсь, попрошу Бога о помощи, чтобы он был со мной и все. Потом будем кушать, отдыхать и готовиться к поединку».

В своем видеообращении боксер еще раз умудрился рассердить украинских патриотов, поставив в один ряд города с запада Украины и с территории, контролируемой самопровозглашенной ДНР.

«Дорогие друзья! Львов, Киев, Донецк, Симферополь, Черкассы, Чернигов, Ужгород, Черновцы! Я знаю, что вы смотрите мои поединки и поддерживаете меня.

Мне ваша поддержка очень нужна! И все, что я делаю, мы делаем это все вместе. Мира, добра, любви. Мир любит сильных», — заявил Усик.

Специально с целью поддержать своего друга в Ригу прилетел из США один из лучших действующих боксеров вне зависимости от категорий, чемпион мира WBO в весе до 59 кг Василий Ломаченко. Этот спортсмен известен тем, что ни разу не высказывался по поводу Крыма и событий на востоке Украины.

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