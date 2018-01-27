«За грехи нашего спорта расплачиваются не те, кто виновен»

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал правила поведения российских спортсменов и остальных членов отечественной делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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Так, среди прочего представителям «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) было запрещено использование любой национальной символики, включая флаг, герб и гимн, практически везде — допускается подобное лишь в спальнях атлетов в Олимпийской деревне. Кроме того,

МОК запретил российской делегации организацию любых «альтернативных» церемоний награждения с участием ОАР, а также призвал россиян избегать каких-либо публичных действий, которые могли бы ассоциироваться с национальной государственной символикой, на всех олимпийских объектах и в СМИ — в том числе и в репостах в социальных сетях.

В интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы и вице-президент паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин, обсуждая свод правил МОК, назвал их одним из элементов кампании по унижению отечественного спорта.

«Я думаю, что выпуск этих правил — продолжение все той же кампании по унижению, которая происходит с нарушением всей системы европейских ценностей. Как в отношении олимпийцев, так и в отношении паралимпийцев. Разница ли в том, что к первым лишь частично применили принцип коллективной ответственности, тогда как вторые пострадали от него в полной мере. От этого, впрочем, не легче», — сказал он.

По его мнению, недавние отстранения ведущих российских спортсменов от участия в Играх-2018 являются примером недобросовестной конкуренции.

«Никто не понимает, почему отстранили шорт-трекиста Виктора Ана, шестикратного олимпийского чемпиона, лыжника Сергея Устюгова и других наших лидеров --

есть естественное предположение, что это просто недобросовестная конкуренция. То есть банально отстранили конкурентов — и все»,

— подчеркнул чиновник.

Кроме того, Смолин признался, что считает интересной ранее высказанную идею по возможному использованию российскими атлетами на предстоящей Олимпиаде флага и символики СССР.

«Что касается правил использования символики, то они бы мне показались смешными, не будь они же столь печальными.

Похоже, что европейская и международная бюрократия стремится зарегулировать все, нарушая все принципы свободы — вплоть до частной жизни людей.

К сожалению, для полного восстановления своих прав российскому спорту, вероятно, все-таки необходимо пройти через все унижения.

Ранее высказывалась несколько шальная идея, которая пока что, кажется, под санкции не попала: использовать советскую символику. Думаю, это было бы интересно — как минимум можно было бы посмотреть на реакцию со стороны международных чиновников», — сказал член ПКР.

Также депутат выразил мнение, что у российских спортсменов впоследствии есть шансы отстоять свою честь в Европейском суде по правам человека — однако произойдет это лишь спустя годы.

«Думаю, что свою честь спортсмены смогут впоследствии защитить в Европейском суде по правам человека — но это годы. С учетом отношения к России торопиться с вынесением решения в данном случае точно не будут. Или же постараются уклониться, заявив, что это не их зона ответственности — как это ранее было с паралимпийцами», — отметил эксперт.

«Да, мы нагрешили, — заключил он. — Нагрешили тогда, когда сделали будущего информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, несмотря на возбуждавшееся против него уголовное дело, главой Московской антидопинговой лаборатории.

И за это нужно расплачиваться. Да вот только расплачиваются за грехи совсем не те, кто в них виновен — вот в чем парадокс данной ситуации».

Добавим, что Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Россию на соревнованиях представят 169 спортсменов. При этом многих лидеров сборной, к которым ранее у международных федераций не было никаких претензий, на Играх-2018 не будет — так, главные старты четырехлетия пропустят лидер биатлонной команды Антон Шипулин и одна из главных надежд страны в лыжах Сергей Устюгов.

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