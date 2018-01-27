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«Химки» не совладали с испанскими «качелями»

«Химки» проиграли «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги

«Химки» уступили «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги Официальный сайт «Химок»
«Химки» уступили «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковные «Химки» уступили в гостях испанской «Валенсии» в рамках 20-го тура баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о матче, в котором от поражения желто-синих не спасли даже 22 очка Алексея Шведа.

В солнечную Валенсию, где даже в самый разгар зимы дневная температура, как правило, не опускается ниже +10°С, «Химки» отправлялись за третьей викторией кряду в баскетбольной Евролиге — после важнейших в плане борьбы за топ-8 побед над сербской «Црвеной Звездой» (79:70) и греческим «Олимпиакосом» (82:54) выездная битва с действующими чемпионами Испании казалась не самым проходным, но вполне преодолимым препятствием.

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Немало способствовало данному ощущению дислокация валенсийцев в турнирной таблице главного клубного турнира Старого Света. По итогам 19-и туров подопечные Чуса Видорреты с рекордом 6-13 бесславно прозябали на 14-й строчке, опережая лишь «Милан» и «Анадолу Эфес», абсолютных «пассажиров» первенства.

Впрочем, все это были лишь предматчевые расклады —

на деле же химчанам предстояло сломить сопротивление крепкой по европейским меркам команды, еще не потерявшей надежд на финиш в зоне плей-офф престижнейшего еврокубка.

Лишь в доказательство этому соперники выдали крайне сумбурный и нервный старт — и «Валенсия», и «Химки» с первых же атак стали размениваться не всегда оправданными трехчоковыми, большинство из которых цели не достигали.

Спустя некоторое время желто-синим все-таки удалось поправить свой прицел, однако оторваться в счете им это не помогло: лучшую реализацию дальних бросков хозяева парировали практически тотальной доминацией на щитах.

С подборами у россиян в начале и правда было все плохо — в какой-то момент в активе испанцев значились девять забранных отскоков против всего трех у коллектива Георгиоса Барцокаса.

Поняв, что банально перебросать вице-чемпионов Единой лиги никаких шансов нет, валенсийцы ближе к экватору дебютной четверти стали значительно активнее надавливать на слабое место химчан в трехсекундной зоне, что постепенно стало давать свои результаты — несколько успешно разыгранных владений вкупе с промахами желто-синих позволили владельцам паркета оторваться на солидные семь баллов.

Алексей Швед и компания при этом своему плану не изменяли, продолжив нивелировать множественные старания оранжево-черных сумасшедшими попаданиями из-за дуги — и уже к концу четверти вели с минимальным перевесом.

Чем-то происходящее на арене «Фуэнте де Сан-Луис» напоминало воскресный поединок в Краснодаре, где подмосковный клуб гостил у местного «Локомотива»,

на момент встречи с принципиальным соперником не проигрывавшего более 20 матчей кряду — на более отлаженные взаимодействия оппонентов, старавшихся преуспеть на всех уголках площадки химчане отвечали попросту сумасшедшей реализацией, демонстрируя тем самым свой огромный потенциал.

И хоть баталия с «железнодорожниками» закончилась не в пользу участников Евролиги (78:93), ожидать, что подобный минорный исход случится с «Химками» и в Валенсии (даже с учетом до какого-то момента схожего развития игры), не представлялось логичным — в отличие от того же «Локо» испанцы не располагали обилием ярких индивидуальностей, пытаясь сломить более мастеровитого оппонента грамотным коллективизмом да нахождением у визави наиболее уязвимых точек.

При этом адекватной управы хозяева не могли найти не только на Шведа (с этой проблемой сталкиваются более-менее все команды Евролиги), но и на самого опасного запасного россиян Тайлера Ханикатта —

именно американец солировал во второй десятиминутке, в ходе которой набрал 12 очков, а также заметно наладил как движение мяча в атаке, так и качество защиты (и в особенности — ситуацию с подборами).

Справедливости ради, улучшения произошли и в игре хозяев — валенсийцы все более и более привыкали к соперникам, при этом постепенно налаживая точность бросков, что вылилось в +2 в их пользу к большому перерыву.

Стоит отметить, что отчетный матч, пожалуй, стал наиболее упорным среди всех с участием «Химок» в этом розыгрыше Евролиги.

Забегая вперед, оппоненты так ни разу и не сумели оторваться на действительно приличное расстояние, едва ли не постоянно меняя положение «качелей»:

то четверть с небольшим преимуществом возьмут «Химки», то чуть лучше в десятиминутке окажутся испанцы.

В итоге к старту четвертого отрезка игры на табло горели крайне амбициозные в плане интриги 64:63 в пользу желто-синих.

Особенного шарма матчу добавлял тот факт, что ближе к финальной сирене соперники еще более попривыкли друг к другу: подопечные Барцокаса, даже несмотря на отсутствие действительно мощных «больших», научились защищаться в трехсекундной против валенсийских «бигменов», тогда как испанцы приспособились к любви россиян к дальним броскам, став куда грамотнее действовать при обороне дуги.

Через край били к тому моменту и эмоции на трибунах — особо этому поспособствовала тяжелая травма Сэма ван Россома, приземлившегося после контакта с Энтони Гиллом (который, к слову, и сам незадолго до этого получил болезненное повреждение и лишь благодаря стойкости характера сумел вернуться на паркет) столь неудачно, что с арены был вынужден уехать на скорой.

К сожалению, в последней четверти у хозяев внезапно обнаружился классный бросок — если ранее испанцы крайне часто попадали тяжелые попытки, то в один из отрезков заключительной десятиминутки стали реализовывать практически все.

В свою очередь химчане сумели ответить на это лишь индивидуальным мастерством, которое, как оказалось, так и не принесло им счастья — уступая всего лишь очко за две минуты до финальной сирены, желто-синие провели несколько неподготовленных атак, в результате чего отстали от соперников на неприятные для «клатча» шесть баллов.

Не спасло гостей здесь даже двухочковое попадание Стефана Марковича за 28 секунд до конца и ошибка валенсиейцев в ответном владении — рассчетливые испанцы так и не дали желто-синим выбросить потенциально спасительный дальний бросок, сфолив на Шведе, который был вынужден мазать во второй попытке в надежде на удачный отскок и последующую «двушку», которая так и не случилось.

Добавим, что в следующем туре Евролиги «Химки», на данный момент с 11-ю победами в активе идущие на седьмом месте в турнирной таблице, дома сыграют с еще одним представителем Испании — «Уникахой». Встреча состоится 2-го февраля.

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