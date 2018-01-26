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Россиянки промахнулись мимо медалей

Россиянки остались без медалей в женском пасьюте на ЧЕ по биатлону

Российская биатлонистка Виктория Сливко РИА Новости
Российская биатлонистка Виктория Сливко

Российские девушки не смогли завоевать медалей в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Трансляция
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17:36

Российские девушки остались без медалей в этой гонке, а мы будем с вами прощаться. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:35

Старых финишировала 25-й, Морозова, промахнувшаяся трижды на последнем рубеже, — 27-й.

17:34

У Мироновой лучший ход в сегодняшней гонке. Второй по скорости была чешка Фиалкова, а третьей — наша Загоруйко!

17:33

Васнецова финиширует девятой, Загоруйко — 13-я, Сливко — 16-я.

17:32

Симон, стартовавшая только 29-й, заканчивает преследование на третьей ступеньке пьедестала!

17:32

Миронова становится лучшей среди наших, сумев выиграть ходом на последнем отрезке три позиции!

17:31

Клой Шевалье выигрывает пасьют!

17:31

Варвинец финиширует второй.

17:30

На отметке 9,3 км Варвинец проигрывает Шевалье +9,4 с. Симон идет третьей с отставанием в +39,5. Дальше Фиалкова с +54,5, за ней с небольшим просветом Оберхофер и Тачизаки. С медалями все ясно.

17:29

Сливко — два промаха, Миронова и Васнецова — по одному.

17:28

У Оберхофер промах, а вот Симон закрывает все мишени и бежит за бронзой с +36,5 от лидера. Тачизаки закрывает, но проигрывает 20 секунд Симон.

17:27

Шевалье на рубеже стреляет очень четко. Но и Варвинец со своей скорострельностью закрывает все сразу за ней. Всего +5,6 отстает украинка. Но Шевалье ходом побыстрее...

17:25

Варвинец проигрывает 13,1 с на отметке 7,3 км. Оберхофер отстает на +41,2. Симон — на +48,1. Тачизаки — на +49,7. Сливко опустилась на седьмую строчку и проигрывает +1:12,5. Миронова и Васнецова — 10-я и 11-я.

17:24

Васнецова с одним промахом за три рубежа на 13-м месте сейчас.

17:23

Миронова сейчас 11-я.

17:22

У Мироновой один промах, столько же у Старых. Оберхофер и Тачизаки отстают на 40 и 47 секунд, затем француженка Симон в 53-х секундах от лидера, и Сливко на шестом месте с +1:05,6.

17:21

У Сливко два промаха, у Тачизаки и Оберхофер — по одному.

17:20

Варвинец опять стреляла быстрее Шевалье, но промахнулась последним выстрелом. После этого Шевалье долго выцеливала, но закрыла мишень. Шевалье лидирует, Варвинец отстает на +10,7.

17:19

Итальянка Оберхофер догнала Сливко и японку. При этом Миронова уже выбралась на десятое место, а Старых опустилась на 15-е.

17:18

К отметке 5,2 км Шевалье уже догнала и даже обошла Варвинец. Идут рядом. Сливко третья — +25,8. Японка приклеилась к нашей спортсменке.

17:17

Морозова уже 24-я после второй подряд чистой стрельбы.

17:16

У Мироновой снова промах, по промаху у Загоруйко и Васнецова. А Старых работает чисто и сейчас занимает девятое место с отставанием в 1:14.

17:15

Сливко и Тачизаки снова вместе стреляют чисто. +25,8 у россиянки, +27,4 у японки.

17:14

Второй рубеж: Варвинец опять как пулемет работает. Шевалье стреляет медленнее, но тоже чисто. +7,1 отстает.

17:12

Сливко приближается к Варвинец — +20,2 отстает на 3,2 км. Ну и Шевалье уже догнала украинку и катит прямо за ней.

17:11

Васнецова после чистой стрельбы поднялась на 20-е место. У Загоруйко один промах и 29-я позиция, Морозова 33-я после чистого рубежа.

17:10

Старых идет 11-й после первого рубежа, на котором сработала без промахов — +1:02,7. Миронова промахнулась один раз, и теперь она 14-я — +1:11,0.

17:09

Сливко и японка Тачизаки чисто работают на первом рубеже, причем Виктория обходит сопернику. +25,3 от украинки, и на 0,5 с отстает японка.

17:08

Варвинец работает первую лежку быстро и чисто. Шевалье стреляет чуть медленнее, но тоже точно. +15,8 от лидера.

17:07

Сливко четвертая на подходе к первому рубежу. +18,6 от лидера.

17:06

Кстати, на дистанции сегодня в итоге 45 спортсменок.

17:04

Сливко по-прежнему четвертая. +16,7 проигрывает Варвинец на 1,2 км. Миронова — 10-я, Старых — 14-я.

17:02

Все спортсменки ушли на дистанцию, включая еще трех наших девушек.

17:01

Миронова и Старых стартовали.

17:00

Старт дан — Варвинец в гонке.

17:00

Сливко тоже в гонке.

16:55

Всего на старт выйдут 60 спортсменок. Если никто не снимется, конечно.

16:50

В соревнованиях примут участие еще три россиянки: Загоруйко стартует через 1:16 после лидера под 31-м номером, Васнецова уйдет на дистанцию 33-й на три секунды позже, а Морозова возьмет старт 49-й в 1:44 от лидера.

16:45

Четвертый стартовый номер в 18-ти секундах от лидера у россиянки Сливко. Миронова стартует 11-й через 39 секунд после начала гонки, Старых уйдет на дистанцию 15-й через 53 секунды после старта Варвинец.

16:40

У женщин первой в гонку уйдет украинка Варвинец, через 13 секунд после нее стартует француженка Шевалье, а еще три секунды спустя японка Тахизаки. Такой была тройка лучших в спринте.

16:35

Сегодняшний день начался с прекрасного выступления мужчин — Александр Логинов выиграл в мужском пасьюте золото, а Евгений Гараничев завоевал бронзу. Надеемся, что девушки тоже выступят на уровне.

16:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции женской гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону. Вместе с вами за развитием событий будет наблюдать Александр Седов.

10:30

Начало в 17.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону.