Россиянки промахнулись мимо медалей

Российские девушки остались без медалей в этой гонке, а мы будем с вами прощаться. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Старых финишировала 25-й, Морозова, промахнувшаяся трижды на последнем рубеже, — 27-й.
У Мироновой лучший ход в сегодняшней гонке. Второй по скорости была чешка Фиалкова, а третьей — наша Загоруйко!
Васнецова финиширует девятой, Загоруйко — 13-я, Сливко — 16-я.
Симон, стартовавшая только 29-й, заканчивает преследование на третьей ступеньке пьедестала!
Миронова становится лучшей среди наших, сумев выиграть ходом на последнем отрезке три позиции!
Клой Шевалье выигрывает пасьют!
Варвинец финиширует второй.
На отметке 9,3 км Варвинец проигрывает Шевалье +9,4 с. Симон идет третьей с отставанием в +39,5. Дальше Фиалкова с +54,5, за ней с небольшим просветом Оберхофер и Тачизаки. С медалями все ясно.
Сливко — два промаха, Миронова и Васнецова — по одному.
У Оберхофер промах, а вот Симон закрывает все мишени и бежит за бронзой с +36,5 от лидера. Тачизаки закрывает, но проигрывает 20 секунд Симон.
Шевалье на рубеже стреляет очень четко. Но и Варвинец со своей скорострельностью закрывает все сразу за ней. Всего +5,6 отстает украинка. Но Шевалье ходом побыстрее...
Варвинец проигрывает 13,1 с на отметке 7,3 км. Оберхофер отстает на +41,2. Симон — на +48,1. Тачизаки — на +49,7. Сливко опустилась на седьмую строчку и проигрывает +1:12,5. Миронова и Васнецова — 10-я и 11-я.
Васнецова с одним промахом за три рубежа на 13-м месте сейчас.
Миронова сейчас 11-я.
У Мироновой один промах, столько же у Старых. Оберхофер и Тачизаки отстают на 40 и 47 секунд, затем француженка Симон в 53-х секундах от лидера, и Сливко на шестом месте с +1:05,6.
У Сливко два промаха, у Тачизаки и Оберхофер — по одному.
Варвинец опять стреляла быстрее Шевалье, но промахнулась последним выстрелом. После этого Шевалье долго выцеливала, но закрыла мишень. Шевалье лидирует, Варвинец отстает на +10,7.
Итальянка Оберхофер догнала Сливко и японку. При этом Миронова уже выбралась на десятое место, а Старых опустилась на 15-е.
К отметке 5,2 км Шевалье уже догнала и даже обошла Варвинец. Идут рядом. Сливко третья — +25,8. Японка приклеилась к нашей спортсменке.
Морозова уже 24-я после второй подряд чистой стрельбы.
У Мироновой снова промах, по промаху у Загоруйко и Васнецова. А Старых работает чисто и сейчас занимает девятое место с отставанием в 1:14.
Сливко и Тачизаки снова вместе стреляют чисто. +25,8 у россиянки, +27,4 у японки.
Второй рубеж: Варвинец опять как пулемет работает. Шевалье стреляет медленнее, но тоже чисто. +7,1 отстает.
Сливко приближается к Варвинец — +20,2 отстает на 3,2 км. Ну и Шевалье уже догнала украинку и катит прямо за ней.
Васнецова после чистой стрельбы поднялась на 20-е место. У Загоруйко один промах и 29-я позиция, Морозова 33-я после чистого рубежа.
Старых идет 11-й после первого рубежа, на котором сработала без промахов — +1:02,7. Миронова промахнулась один раз, и теперь она 14-я — +1:11,0.
Сливко и японка Тачизаки чисто работают на первом рубеже, причем Виктория обходит сопернику. +25,3 от украинки, и на 0,5 с отстает японка.
Варвинец работает первую лежку быстро и чисто. Шевалье стреляет чуть медленнее, но тоже точно. +15,8 от лидера.
Сливко четвертая на подходе к первому рубежу. +18,6 от лидера.
Кстати, на дистанции сегодня в итоге 45 спортсменок.
Сливко по-прежнему четвертая. +16,7 проигрывает Варвинец на 1,2 км. Миронова — 10-я, Старых — 14-я.
Все спортсменки ушли на дистанцию, включая еще трех наших девушек.
Миронова и Старых стартовали.
Старт дан — Варвинец в гонке.
Сливко тоже в гонке.
Всего на старт выйдут 60 спортсменок. Если никто не снимется, конечно.
В соревнованиях примут участие еще три россиянки: Загоруйко стартует через 1:16 после лидера под 31-м номером, Васнецова уйдет на дистанцию 33-й на три секунды позже, а Морозова возьмет старт 49-й в 1:44 от лидера.
Четвертый стартовый номер в 18-ти секундах от лидера у россиянки Сливко. Миронова стартует 11-й через 39 секунд после начала гонки, Старых уйдет на дистанцию 15-й через 53 секунды после старта Варвинец.
У женщин первой в гонку уйдет украинка Варвинец, через 13 секунд после нее стартует француженка Шевалье, а еще три секунды спустя японка Тахизаки. Такой была тройка лучших в спринте.
Сегодняшний день начался с прекрасного выступления мужчин — Александр Логинов выиграл в мужском пасьюте золото, а Евгений Гараничев завоевал бронзу. Надеемся, что девушки тоже выступят на уровне.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции женской гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону. Вместе с вами за развитием событий будет наблюдать Александр Седов.
Начало в 17.00 мск.
Онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону.