Триколору — нет: МОК запретил российский флаг

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения российских спортсменов и делегации на Играх в Пхенчхане. В связи с тем, что Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен, а спортсмены будут выступать в качестве «олимпийских атлетов из России», организация приняла ряд дополнительных правил для спортсменов и официальных лиц в составе сборной.

Реклама

Первым пунктом в документе числится «уважение к олимпийскому духу и решениям исполкома МОК». МОК также обязал всех членов российской делегации говорить о себе только тремя способами: аббревиатурами OAR (Olympic Athletes from Russia), ОСР (Олимпийские спортсмены из России), а также полным англоязычным названием «Olympic Athletes from Russia».

Комитет также напомнил, что россияне будут выступать под олимпийским флагом, а на церемониях награждения в их честь будет звучать олимпийских гимн.

Основные запреты для спортсменов из России касаются национальной символики, включая флаг, герб, гимн и эмблему ОКР.

— Разрешено носить только униформу, аксессуары (включая значки) и экипировку, соответствующие требованиям МОК.

— Нужно избегать любых публичных действий, которые могли бы ассоциироваться с российской государственной символикой, на всех олимпийских объектах и в СМИ, включая публикации и репосты в соцсетях.

Исключение: использование национального флага в спальнях спортсменов в Олимпийской деревне разрешено.

— Нельзя просить и принимать национальную символику от болельщиков на любом олимпийском объекте.

— Необходимо избегать участия в «альтернативных» церемониях награждения, организованных ОКР или третьими лицами в любом месте.

Таким образом, ситуация почти один в один повторяет прошлогодний чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне, когда спортсменам не разрешалось использовать даже мелкие аксессуары с триколором или любой другой российской символикой. Сюда же относится и запрет на пение российского гимна на олимпийских объектах.

МОК также опубликовал правила поведения российской делегации на неофициальных объектах.

— Эмблема ОКР запрещена в любом месте, как на улице, так и внутри зданий.

— Российская национальная символика может использоваться на неолимпийских объектах только с предварительного разрешения МОК.

— Запрещена организация любых «альтернативных» церемоний награждения с участием «олимпийских атлетов из России».

— Запрещена продажа официальной спортивной формы российских атлетов с эмблемой ОКР.

В случае нарушения членом российской делегации одного из специальных правил, МОК отзовет его приглашение или аккредитацию.

За соблюдением этих правил будет следить рабочая группа МОК под руководством заместителя генерального директора Пера Миро и спортивного директора Кита Макконнелла. В дальнейшем эта группа предоставит комиссии МОК отчет о происходившем на Олимпиаде. Соблюдение правил будет принято во внимание, когда будет решаться вопрос о восстановлении членства ОКР в международной организации. Рабочая группа также определит окончательный состав российской делегации, которая сможет поехать на Олимпиаду.

В документе также указано, что

ОКР был уведомлен обо всех дополнительных правилах поведения, и на комитет возложена ответственность по донесению информации до спортсменов и членов делегации.

К счастью на болельщиков российской сборной эти правила не распространяются, и ранее МОК официально заявил об отсутствии запрета болельщикам приносить российский флаг на трибуны. Единственное ограничение, которое касается всех без исключения стран, наложено лишь на размер флага, который на должен превышать двух метров в длину и одного метра в ширину.

Напомним, что на сегодняшний день до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане допущены 169 российских спортсменов. Для сравнения на домашних Играх в Сочи приняли участие 225 россиян.

Среди тех, кто не получил приглашения от специальной комиссии МОК под руководством Валери Фурнейрон, оказались многие лидеры в различных видах спорта. Так, в Корею не поедут чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Кcения Столбова и Федор Климов из-за отстранения Столбовой.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».