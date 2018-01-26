Россия осталась без дома в Корее

На зимних Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане не будет традиционного «Русского дома», который обычно создавали для спортсменов и болельщиков национальной команды страны. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, отметив, что на данное решение повлиял запрет на празднование завоеванных россиянами медалей.

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«ОКР не будет делать «Русский дом» на Олимпиаде.

Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит»,

— приводит слова чиновника «Р-Спорт».

При этом Жуков отметил, что, если какая-то другая организация решит создать «Русский дом» на собственные средства, ОКР не будет возражать. Однако, если никто не возьмет на себя такую ответственность, то на зимних Играх не окажется «Русского дома» впервые с 1994 года.

Именно тогда Виталию Смирнову, который в ту пору занимал пост президента ОКР, а в настоящее время является главой Независимой Общественной Антидопинговой Комиссии, пришла идея создать помещение для российских спортсменов и болельщиков в норвежском Лиллехаммере — 1994.

С тех пор на всех Олимпиадах ОКР организовывал «Русский дом», причем на летних Играх — 2012 в Лондоне он назывался Russia Sochi Park, чтобы привлечь внимание любителей спорта к грядущим соревнованиям в Сочи-2014.

А в самом Сочи неофициальная штаб-квартира сборной называлась просто «Дом болельщика».

В последний раз «Русский дом» создавался во время Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда он работал с 10 утра до 10 вечера и принимал около 1,5-2 тыс. болельщиков ежедневно. Отечественные фанаты могли посетить здание бесплатно, предъявив паспорт. В доме организовывались выступления популярных артистов — как российских, так и зарубежных.

Кроме того, на территории «Русского дома» была организована экспозиция с информацией о спортсменах национальной сборной, а также проводились трансляции соревнований с участием россиян.

Главной целью «штаб-квартиры» России на Играх всегда являлось повышение популярности сборной страны и знакомство иностранцев с представителями нашей команды.

Учитывая сложную ситуацию с допуском россиян до Игр, кажется, что зарубежным болельщикам было бы не лишним ознакомиться с позицией нашей страны по этому вопросу — может быть, это мнение удалось бы донести при помощи экспозиций и мероприятий, проводимых в «Русском доме».

Напомним, за две недели до начала Олимпийских игр в Пхенчхане Международный олимпийский комитет (МОК) прислал в ОКР довольно урезанный список российских спортсменов, приглашенных в Южную Корею.

В заветном перечне не оказалось лидера отечественной сборной по биатлону Антона Шипулина, одного из лучших лыжников страны Сергея Устюгова и шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку

натурализованного корейца Виктора Ана.

Также неожиданный отказ МОК настиг фигуристов Ивана Букина (танцы на льду) и Ксению Столбову (спортивные пары), из-за чего распалось сразу два олимпийских дуэта, поскольку эти спортсмены выступают совместно с разными партнерами.

Были затронуты еще несколько видов спорта: в частности, приглашения не получили бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева, саночницы Виктория Демченко и Татьяна Иванова, а также пять хоккеистов Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Вскоре после резонансного решения МОК, которое возмутило не только отечественных деятелей спорта, но и иностранцев, Международный комитет опубликовал список из 17 критериев, которым следовала специальная комиссия по допуску россиян под начальством француженки Валери Фурнейрон.

Перечень включал в себя следующие пункты: был ли атлет наказан независимой комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян со времен Сочи-2014, фигурировало ли имя спортсмена в списке «Дюшес» Григория Родченкова, были ли на его пробах царапины и тому подобное.

В итоге МОК одобрил финальный список из 169 россиян (для сравнения — в Сочи отправились 225 атлетов), а вместе с тренерами и сопровождающими лицами делегация составит 340 человек.

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