Король «драконов» и «пенсионеров»: как побеждал Моуринью

Португальский главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью празднует 26 января свое 55-летие. Вот уже 15 лет имя этого специалиста не сходит с заголовков СМИ по всему миру, а его история жизни и карьеры стала бестселлером и примером фантастических трудолюбия, работоспособности, а где-то и удачи.

Не будучи хоть сколько-нибудь примечательным футболистом, Жозе уже в достаточно молодом возрасте проявил себя умным человеком и сосредоточился на обучении тренерскому мастерству.

Моуринью начал тренерскую карьеру еще в 23 года и сначала работал в различных португальских клубах с молодежными командами. Попутно он учил языки и повышал свою квалификацию.

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Возможно, ключевой встречей для всей карьеры будущего Особенного стало знакомство со знаменитым Бобби Робсоном, к которому он в 1993 году попал в лиссабонский «Спортинг» в качестве переводчика.

«При знакомстве этот бывший школьный учитель сказал, что его отец был вратарем, а сам он имеет тренерский диплом. Мы хорошо поладили, а наши жены подружились», — писал Робсон в автобиографии.

Моуринью действительно сработался с британским главным тренером, и когда тот был уволен из «Спортинга» и через полгода возглавил «Порту», Жозе тоже попал в штат «драконов».

Моуринью был не только переводчиком, но и скаутом, причем по словам Робсона, он вывел скаутские отчеты на новый уровень.

В Португалии Моуринью помогал своему боссу еще и тем, что переводил Робсону разговоры футболистов, когда те полагали, что тренер их не понимает.

При Робсоне «драконы» взяли два национальных чемпионства подряд, и сэру Бобби выпала возможность сменить ушедшего на тренерский покой по состоянию здоровья легендарного Йохана Кройффа в «Барселоне».

Несмотря на нежелание руководства каталонского клуба предлагать контракт еще и Моуринью, Робсон настоял на том, чтобы португалец вошел в его штат, пусть поначалу тот и получал просто смешные деньги — порядка 100 евро в месяц.

При этом Моуринью выучил за два месяца каталанский язык, но по требованию Робсона никому об этом не рассказывал — так главный тренер был в курсе всех разговоров игроков и штата клуба, не предназначавшихся для его ушей.

Проработав в «Барсе» пять лет — Моуринью остался в клубе и после ухода Робсона уже при Луи ван Гале, — будущий Особенный отправился в свободное плавание, получив предложение стать главным тренером «Бенфики».

В Лиссабоне получилось не очень — президенту клуба не понравилось, что Жозе сразу установил в команде свои правила и не позволял никому вмешиваться в работу. Не проработав четырех месяцев, специалист был уволен, но возглавил маленькую «Лейрию» и тут же привел ее к пятому месту в чемпионате.

А затем была та самая работа в «Порту», сделавшая Моуринью звездой тренерского цеха и как раз и давшая ему статус Особенного.

С португальским клубом наставник не только разрывал всех на внутренней арене, но выиграл за два года последовательно Кубок УЕФА и Лигу чемпионов (в обеих победах поучаствовал в качестве игрока Дмитрий Аленичев).

Приглашение в новый «Челси» Романа Абрамовича стало логичным продолжением карьеры для Моуринью. Англия подходила ему по всем статьям: родина футбола, яркий чемпионат, ставший в те годы ведущим в Европе, свет софитов и амбициозный клуб с неограниченным бюджетом.

Моуринью стал любимцем болельщиков «синих» и самой яркой медиа-персоной Английской премьер-лиги, которую выиграл дважды, прежде чем после проигранного чемпионата в третьем сезоне покинул клуб из-за разногласий с Абрамовичем в начале нового сезона.

Потом был итальянский «Интер», в котором Моуринью сколотил настоящую банду, которая готова была рвать и метать за своего тренера и действительно делала это: «нерадзурри» выиграли не только скудетто, но и взяли вторую для специалиста Лигу чемпионов в карьере.

Следующей миссией Особенного был мадридский «Реал», который португальцу нужно было вернуть на уровень «Барселоны», на тот момент слишком оторвавшейся от своего главного конкурента ментально.

Моуринью делал для этого все, пользуясь своими методами. Годы управления специалистом «королевского клуба» запомнились постоянным напряжением вокруг и внутри команды. Противостояние с «Барселоной» превратилось из борьбы в войну, и хотя в итоге все от этого устали, именно при португальце «Реал» вернул себе свой статус и вернулся в решающие стадии Лиги чемпионов, сняв проклятие 1/8 финала.

Жозе покинул Мадрид с титулами чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка Испании.

В 2013 году Особенный вернулся «домой» — в «Челси». Вернулся с триумфом, убедительно выиграв АПЛ в третий раз, хотя его команда не была фаворитом.

Уже следующий сезон вышел провальным и обернулся для португальца вторым увольнением из клуба, но уже через полгода Моуринью сделал то, на что сэр Алекс Фергюсон рассчитывал, еще когда завершал свою тренерскую карьеру, — принял «Манчестер Юнайтед».

Сейчас идет второй год работы Особенного с «красными дьяволами», и хотя в последнее время принято считать, что Жозе утратил былые мотивацию и лоск и вообще «поистрепался», результаты говорят об обратном.

В первый год работы Моуринью в Манчестере «Юнайтед» стал только пятым в чемпионате, но выиграл Лигу Европы и благодаря этому вернулся в Лигу чемпионов.

Сейчас команда идет в АПЛ на втором месте и квалифицировалась в плей-офф главного еврокубка с первого места, хоть и из легкой группы (с «Базелем», ЦСКА и «Бенфикой»).

Но главное, что футболисты по-прежнему идут под имя Моуринью, мечтая поработать именно с этим специалистом. Так поступили Златан Ибрагимович и Поль Погба, а недавно и Алексис Санчес из «Арсенала».

Жозе продолжает воевать с коллегами-оппонентами (свежий пример — перепалки в прессе с Антонио Конте), хоть и говорит, что стал мудрее, и по-прежнему достаточно амбициозен, чтобы продолжать работать на самом высоком уровне.

И не стоит забывать, что одной из целей специалиста является в будущем работа со сборной Португалии, которую он мечтает привести к титулу чемпионов мира. Кажется, что цель выглядит невероятной.

Впрочем, кто бы поставил на «Порту» в Лиге чемпионов-2003/04?

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