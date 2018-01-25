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Сливко спустилась с пьедестала

Украинка Варвинец выиграла ЧЕ по биатлону в спринте, Сливко — четвертая

Российская биатлонистка Виктория Сливко РИА Новости
Российская биатлонистка Виктория Сливко

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец одержала победу в спринте на 7,5 км. Лучшей среди россиянок стала Виктория Сливко, показавшая четвертый результат. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию гонки.

Трансляция
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17:21

На этом мы с вами прощаемся. И надеемся на то, что следующие гонки пройдут для наших спортсменов успешнее. До новых встреч!

17:19

Лучшей среди россиянок стала Виктория Сливко, которой чуть-чуть не хватило до пьедестала. Она финишировала с четвертым результатом. В десятку сильнейших больше никто из наших не попал: 11. Миронова 15. Старых 31. Загоруйко 33. Васнецова 49. Морозова

17:17

Подошел к концу женский спринт на чемпионате Европы. Тройка сильнейших выглядит следующим образом:

1. Варвинец 2. Шевалье — +12,5 3. Татизаки — +15,5

17:16

Завершает гонку Морозова на 49-й позиции всего лишь с одним промахом.

17:15

За 500 м до финиша Морозова 47-я.

17:10

Морозова прошла второй огневой рубеж с одним промахом и опустилась на 42-е место.

17:06

И следом за японкой пересекает финишный створ Сливко, но на четвертой позиции.

17:05

Финиширует Татизаки. И она третья!

17:04

На отсечке 7 км Сливко опустилась на четвертую позицию, пропустив вперед Татизаки.

17:01

Еще одна россиянка Анастасия Морозова прошла стрельбу лежа. Ни разу не промахнулась, но показала 14-е время в 16,5 секундах от лидера.

17:00

Миронова финишировала восьмой с тремя промахами. очень быстро пробежала Светлана, но подвела ее стрельба.

16:59

Виктория Сливко продолжает успешное выступление на чемпионате Европы! Она третья после стойки.

16:58

Японская биатлонистка Фуюко Татизаки очень неплохо выглядит в гонке. После двух огневых рубежей она третья.

16:55

Анна Фролина, выступающая за Южную Корею, пришла к финишу четвертой с одним промахом, всего 1,1 секунды проиграв занявшей третье место немке Хорхлер.

16:53

Миронова дважды промахнулась в стойке, и несмотря на хорошую скорость на лыжне, опустилась на 18-е место.

16:51

Старых финишировала девятой! Добавила на последнем круге и отыграла два места.

16:50

Медленно бежит Старых по дистанции. Точно отстрелялась в стойке, но показала всего лишь 11-й результат.

16:48

Хлоя Шевалье из Франции с одним промахом финишировала со вторым результатом, проиграв Варвинец 12,5 секунд.

16:45

Миронова на первом рубеже! И промахнулась последним выстрелом Светлана и только 23-й стала на промежуточной отсечке.

16:44

Уже на стойке Старых. Эх, долго выцеливала последний выстрел, но все равно промахнулась.

16:40

Старых прошла первую стрельбу без ошибок с четвертым результатом.

16:39

Васнецова уже на восьмую позицию опустилась уже.

16:38

Финишировала Варвинец с лучшим результатом, опередив Хохлер на 24,6 секунды.

16:35

Украинка Яна Бондарь оттеснила на финише Васнецову на пятую позицию.

16:33

Варвинец и в стойке отстреляла чисто, и лидирует после двух рубежей.

16:32

Сменился лидер гонки! Хорхлер с без промахов опередила Оберхофер на финише.

16:30

Анастасия Загоруйко прошла первый огневой рубеж без промаха с шестым результатом.

16:29

И следом за болгаркой Оберхофер из Италии показывает лучший результат на финише.

16:27

Кадева тем временем пришла к финишу и опередила Васнецову.

16:24

После первой стрельбы лидирует украинка Ирина Варвинец. Васнецова опустилась на третью позицию.

16:22

Финишировала Васнецова, но она пока единственная, кто завершила гонку.

16:20

Болгарка Кадева опередила Васнецову, отстрелявшись чисто. 25,5 секунд ее преимущество.

16:19

две ошибки допустила Васнецова на втором рубеже, но пока держится в лидерах.

16:17

Лидирует на первом рубеже Карин Оберхофер из Италии, опережая Васнецову на 0,6 секунды.

16:15

Хорхлер стреляет в лежке. Все попала немецкая спортсменка, но проигрывает Васнецовой.

16:13

На отметке 4,3 км Васнецова продолжает лидировать.

16:10

Захватила лидерство Васнецова пока.

16:08

Отработала, ушла дальше на дистанцию.

16:05

На стрельбище приходит Васнецова. Будет работать лежа.

16:03

Постепенно все больше и больше спортсменов уходят в бой.

16:01

В деле уже российская спортсменка!

16:00

Отличная погода, все располагает к хорошей гонке.

15:59

Непринужденная атмосфера на месте событий. Совсем скоро стартует гонка.

15:30

Россиянка Валерия Васнецова откроет женскую спринтерскую гонку. Анастасия Загоруйко выступит под 46-м стартовым номером, Ирина Старых — под 59-м, Светлана Миронова — под 77-м, Виктория Сливко — под 89-м, Анастасия Морозова — под 108-м.

10:30

Начало гонки в 16.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате Европы по биатлону.