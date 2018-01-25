Сливко спустилась с пьедестала

На этом мы с вами прощаемся. И надеемся на то, что следующие гонки пройдут для наших спортсменов успешнее. До новых встреч!
Лучшей среди россиянок стала Виктория Сливко, которой чуть-чуть не хватило до пьедестала. Она финишировала с четвертым результатом. В десятку сильнейших больше никто из наших не попал: 11. Миронова 15. Старых 31. Загоруйко 33. Васнецова 49. Морозова
Подошел к концу женский спринт на чемпионате Европы. Тройка сильнейших выглядит следующим образом:
1. Варвинец 2. Шевалье — +12,5 3. Татизаки — +15,5
Завершает гонку Морозова на 49-й позиции всего лишь с одним промахом.
За 500 м до финиша Морозова 47-я.
Морозова прошла второй огневой рубеж с одним промахом и опустилась на 42-е место.
И следом за японкой пересекает финишный створ Сливко, но на четвертой позиции.
Финиширует Татизаки. И она третья!
На отсечке 7 км Сливко опустилась на четвертую позицию, пропустив вперед Татизаки.
Еще одна россиянка Анастасия Морозова прошла стрельбу лежа. Ни разу не промахнулась, но показала 14-е время в 16,5 секундах от лидера.
Миронова финишировала восьмой с тремя промахами. очень быстро пробежала Светлана, но подвела ее стрельба.
Виктория Сливко продолжает успешное выступление на чемпионате Европы! Она третья после стойки.
Японская биатлонистка Фуюко Татизаки очень неплохо выглядит в гонке. После двух огневых рубежей она третья.
Анна Фролина, выступающая за Южную Корею, пришла к финишу четвертой с одним промахом, всего 1,1 секунды проиграв занявшей третье место немке Хорхлер.
Миронова дважды промахнулась в стойке, и несмотря на хорошую скорость на лыжне, опустилась на 18-е место.
Старых финишировала девятой! Добавила на последнем круге и отыграла два места.
Медленно бежит Старых по дистанции. Точно отстрелялась в стойке, но показала всего лишь 11-й результат.
Хлоя Шевалье из Франции с одним промахом финишировала со вторым результатом, проиграв Варвинец 12,5 секунд.
Миронова на первом рубеже! И промахнулась последним выстрелом Светлана и только 23-й стала на промежуточной отсечке.
Уже на стойке Старых. Эх, долго выцеливала последний выстрел, но все равно промахнулась.
Старых прошла первую стрельбу без ошибок с четвертым результатом.
Васнецова уже на восьмую позицию опустилась уже.
Финишировала Варвинец с лучшим результатом, опередив Хохлер на 24,6 секунды.
Украинка Яна Бондарь оттеснила на финише Васнецову на пятую позицию.
Варвинец и в стойке отстреляла чисто, и лидирует после двух рубежей.
Сменился лидер гонки! Хорхлер с без промахов опередила Оберхофер на финише.
Анастасия Загоруйко прошла первый огневой рубеж без промаха с шестым результатом.
И следом за болгаркой Оберхофер из Италии показывает лучший результат на финише.
Кадева тем временем пришла к финишу и опередила Васнецову.
После первой стрельбы лидирует украинка Ирина Варвинец. Васнецова опустилась на третью позицию.
Финишировала Васнецова, но она пока единственная, кто завершила гонку.
Болгарка Кадева опередила Васнецову, отстрелявшись чисто. 25,5 секунд ее преимущество.
две ошибки допустила Васнецова на втором рубеже, но пока держится в лидерах.
Лидирует на первом рубеже Карин Оберхофер из Италии, опережая Васнецову на 0,6 секунды.
Хорхлер стреляет в лежке. Все попала немецкая спортсменка, но проигрывает Васнецовой.
На отметке 4,3 км Васнецова продолжает лидировать.
Захватила лидерство Васнецова пока.
Отработала, ушла дальше на дистанцию.
На стрельбище приходит Васнецова. Будет работать лежа.
Постепенно все больше и больше спортсменов уходят в бой.
В деле уже российская спортсменка!
Отличная погода, все располагает к хорошей гонке.
Непринужденная атмосфера на месте событий. Совсем скоро стартует гонка.
Россиянка Валерия Васнецова откроет женскую спринтерскую гонку. Анастасия Загоруйко выступит под 46-м стартовым номером, Ирина Старых — под 59-м, Светлана Миронова — под 77-м, Виктория Сливко — под 89-м, Анастасия Морозова — под 108-м.
Начало гонки в 16.00 мск.
Онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате Европы по биатлону.