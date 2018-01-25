«Мы должны ехать и доказывать, что поднимемся с колен»

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил заявление, в котором официально разрешил болельщикам проносить российские флаги на олимпийские объекты. Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «Газетой.Ru» сказала, что в сложившейся ситуации не удивилась бы и другому решению.

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«Ну вот если нашей команде запретили выступать под российским флагом, как они могли позволить пронести флаги болельщикам? Сами рассудите, — сказала Резцова. — Если сборная России без флага, то как пропустить болельщиков. И они тоже должны с олимпийским флагом болеть.

Они сначала притихли, как и с нашими ведущими спортсменами, про которых в МОК сначала молчали, а теперь выдали мягкую формулировку, что просто не приглашают их.

Я еще в начале биатлонного сезона озвучивала, что они доберутся до наших ведущих спортсменов, так и получилось. Начали с тех, кто практически закончил — Вилухина, Романова, Зайцева… А уже ближе к Олимпиаде в Корее добрались до тех, кто за медалями едет. Да кто ж их пустит?»

Легендарная спортсменка, выигравшая олимпийские золотые медали в составе трех сборных — СССР, «Объединенной команды» и России, в очередной раз подчеркнула, что ехать на Игры необходимо, неважно, сколько российских спортсменов не допустят до Пхенчхана.

— С самого начала, причем когда все бунтовали… Ну не все, а чиновники бунтовали, что нужно не ехать на Олимпиаду, я озвучила свою позицию: как это не ехать? Ничего себе — это же жизнь людская спортивная прекращается. И сейчас, даже при этой ситуации, когда нас уже поставили на колени так, что трудно подняться, мы должны биться до конца. Теми силами, которыми нас в Пхенчхан пускают, мы должны ехать туда. Будут медали, не будет медалей — мы должны доказать, что в любой ситуации боремся до конца.

— А к чему идет нынешняя ситуация? Кажется, что действия МОК уже похожи на «охоту на ведьм»…

— Это и есть охота на ведьм на самом деле. Это чистой воды политика. Здесь наши президентские выборы — раз. Здесь Америка, которая давит на все, Украина, Корея… Все ситуации сложились против нас.

Мы немножко расслабились после Сочи. Как обычно бывает — после Олимпиады отдыхаем, расслабляемся… И мы не задумались, а что же у нас будет дальше в Корее? И так получилось, что тот же Родченков, который, как я думаю, наверное, помогал команде в Сочи, теперь обернулся против нас, потому что на него надавили в США. И на МОК, полагаю, тоже влияют.

Это уже последствия. Самая главная ошибка — нашего Олимпийского комитета России (ОКР). После Сочи ладно — мы ни о чем не догадывались, все хорошо прошло, мы всех обыграли, мы такие великие. Но звонок-то уже был в Рио! И до Кореи еще было два года, чтобы что-то предпринять.

Нужно было в набат бить! Но если у нас Мутко не просто наказали, а повысили, приблизили к себе, то какие можно сделать выводы дальнейшие?

— А что можно и нужно было сделать?

— Я не политик, но я много лет в спорте. И в России, и в СНГ, и еще в советское время. Можно было предвидеть какие-то шаги против нас. Особенно после Рио — за два года можно было что-то сделать.

Но все это время мы только и слышали: футбол, футбол, футбол. Как у нас будет проходить чемпионат мира, настроили стадионов… Играми в Сочи мы удивили, давайте теперь удивим футболом.

Каким шампанским мы будем угощать гостей на футболе… Ну что это за вопросы? У нас на носу Корея олимпийская, какой футбол? Поэтому считаю, что первоначальные виновники — наши чиновники, спортивное руководство.

— А что будет дальше, если заглянуть за Пхенчхан?

— В ближайшие четыре года больших изменений в лучшую сторону не будет, я не вижу…

— Наш спорт останется на олимпийском отшибе?

— Да, Россия на обочине олимпийского движения сейчас. Когда озвучили, что мы можем ехать на Игры, но без флага и гимна, все разделились на две стороны — людей, которые в спорте, и тех, кто в Госдуме, чиновников. Просто приведу пример, который я слышала. Петр Толстой озвучивал: да как это мы без флага, без гимна, это же наша страна?!

Ребят, а давайте спросим, у наших главных лиц государства где дети живут? И мы, патриоты, за флаг, за гимн, а ребята должны ответить за это!

Ничего страшного, мы выступали под олимпийским флагом в 92-м году. Что значит нейтральный флаг? Для меня нейтральный — это флаг, который на помойке валяется и никому не нужен. А это – олимпийский, с пятью кольцами, который объединяет спортивное движение. И мне в 92-м году не стыдно было под ним выступать. Да, немножко обидно, люди не совсем понимали, что мы Советский Союз.

Но мы-то знали, честь какой страны мы защищаем. И сейчас ребята знают, что они поедут выступать за Россию.

Толстой озвучил, что его дети будут сидеть перед телевизором и спросят, что это за флаг, где наш флаг? Так вот, его дети спросили бы в первую очередь, если наши спортсмены не поехали бы — а где наши?

И сейчас, когда наши силы слабы, мы все равно должны ехать и доказывать, что мы сражаемся и рано или поздно поднимемся с колен.

— Как отнестись к решениям не приглашать в Пхенчхан наших лидеров?

— Мне очень жалко наших ребят. Антона Шипулина знаю с детства, он всю жизнь стоял на лыжах, мечтал об этих Играх, личной олимпийской медали… У него есть эстафетная, но наверняка он надеялся на личную… Леша Волков в чем виноват? Как им быть? Какую вот руководство будет нести ответственность перед нашими спортсменами, что все так произошло? Я хотела бы услышать.

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