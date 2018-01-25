Астма норвежцев и путаница с пробами: что скрывало WADA

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередные данные о фактах употребления запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов лыжниками и саночниками из Норвегии, Швеции, Италии и Австрии. В очередной порции документов, попавших в распоряжение хакеров, говорится о том, что порядка 70% лыжников и лыжниц из Норвегии имеют терапевтические исключения на применение запрещенных препаратов, сообщает RT.

Разрешение на употребление сальбутамола выданы им в связи с тем, что норвежские лыжники выступают в соревнованиях с диагнозом «астма».

При этом в распоряжении Fancy Bears оказались документы, свидетельствующие, что один из лучших лыжников мира Мартин Йонсруд Сундбю получил всего лишь двухмесячную дисквалификацию за допинг.

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По информации хакеров, в допинг-пробе Сундбю содержание сальбутамола превысило допустимую норму в десять раз. Этот случай сам по себе не является сенсацией или новостью, однако ранее сообщалось, что содержание сальбутамола в пробе спортсмена превышало норму на 35%.

Положительные тесты на допинг Сундбю сдал в декабре 2014 и январе 2015 годов, и допинг-комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) сначала тайно оправдала атлета и позволила ему продолжать выступления.

Информация была обнародована лишь после того, как WADA выиграла дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), и результаты Сундбю за сезон-2014/15 были аннулированы, а он получил двухмесячную дисквалификацию.

Норвежец лишился победы в престижной многодневке Тур де Ски, а также первого места в общем зачете Кубка мира.

Всего же Сундбю легально побеждал в карьере в Кубке мира и в Тур де Ски по три раза, а также имеет в активе три олимпийские медали — эстафетное серебро Ванкувера-2010 и две личных бронзы Сочи-2014.

33-летний Сундбю является одним из главных фаворитов предстоящей Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, особенно в отсутствие российского лыжника Сергея Устюгова, который, несмотря на отсутствие допингового прошлого, не получил приглашения на Игр от комиссии МОК под руководством Валери Фурнейрон.

Сообщается, что имя Устюгова могло быть упомянуто информатором WADA Григорием Родченковым в одном из докладов канадского юриста Ричарда Макларена.

Также Fancy Bears сообщили, что аналогичная норвежской ситуация с терапевтическими разрешениями на препараты от астмы существует и в лыжной сборной Швеции.

Помимо этого, хакерская группа обнаружила, что саночники Людвиг Ридер из Италии и Бригит Платцец из Австрии избежали наказания после того, как они отказались проходить допинг-контроль.

Ранее сообщалось, что около 100 допинг-проб спортсменов, которые были взяты в ходе летних летних Олимпийских игр — 2016, не были внесены в систему ADAMS, следует из переписки сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученной хакерской группировкой.

«После анализа мы выявили некоторые ошибки ввода данных. Около 100 образцов допинг-проб, исследованных в лаборатории в Рио, не были «сопоставлены» с атлетами в системе ADAMS. В 40% случаев на емкости нанесен неверный код, поэтому анкеты необходимо перепроверить и внести изменения. В некоторых случаях эти образцы являются частью программы биологического паспорта спортсмена, поэтому данные о крови в настоящее время не отображаются в профиле», — отмечается в письме сотрудника WADA Тима Рикеттса.

Кроме того, 25 января появилась информация, что список приглашенных на Игры в Пхенчхане российских спортсменов снова может быть сокращен.

По информации источника в Олимпийском комитете России (ОКР), речь идет о сноубордисте Вике Уайлде, фигуристах Екатерине Бобровой и Дмитрии Соловьеве, а также о лыжнике Илье Черноусове. Все они являются олимпийскими чемпионами Игр-2014 в Сочи.

Ранее также говорилось, что МОК может не пустить в Южную Корею всех российских спортсменов, принимавших участие в домашней Олимпиаде четырехлетней давности в Сочи.

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