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«Не понимаю»: крик души отстраненного фигуриста

«Россию не унижают»: Бах рассказал о строгости санкций

Александра Степанова / Иван Букин (Россия) Reuters
Александра Степанова / Иван Букин (Россия)

Отстраненный от Олимпиады в Пхенчхане российский фигурист Иван Букин написал открытое письмо членам Международного олимпийского комитета, выразив надежду, что организация пересмотрит решение в его отношении. По словам Букина, он не может понять, почему его не пригласили на Игры-2018 без каких-либо объяснений. В свою очередь глава МОК Томас Бах не считает вынесенные в адрес российского спорта санкции унижением.

Отстраненный от Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане двукратный бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Иван Букин написал открытое письмо членам Международного олимпийского комитета (МОК), в котором выразил надежду, что МОК пересмотрит решение в его отношении. Письмо опубликовано на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

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Первым делом спортсмен справедливо заявил о том, что ни разу не сдавал положительной допинг-пробы.

«Меня зовут Иван Букин. Я — член сборной команды России по фигурному катанию на коньках и сын олимпийского чемпиона в танцах на льду Андрея Букина, который выступал в паре с Натальей Бестемьяновой. Моя мама тоже бывшая фигуристка. Я вырос в спортивной семье и с самого детства усвоил, что в спорте всего можно добиться только собственным трудом, а не закулисными играми или запрещенными медицинскими препаратами.

Я занимаюсь фигурным катанием много лет. И никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была положительной.

И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр — без объяснения каких-либо причин — меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде», — написал фигурист.

Букин также обратил внимание на то, что предстоящая Олимпиада в Корее будет первой в его карьере.

«Игры в Корее должны были стать первыми в моей спортивной карьере. Мы с моей партнершей Александрой Степановой шли к этому многие годы.

Мы интенсивно работали и в этом сезоне по спортивному принципу отобрались в олимпийскую команду сборной нашей страны. На прошлой неделе мы стали третьими на чемпионате Европы в Москве.

Участие в Олимпийских играх всегда было моей заветной мечтой, и я не могу понять и согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры в Пхенчхане. Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено, предоставив мне возможность принять участие в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года», — подчеркнул спортсмен.

Букин не принимал участия в домашних Играх в Сочи, и поэтому даже гипотетически не мог быть замешан в систематическом употреблении допинга на домашней Олимпиаде, в чем МОК обвиняет российских спортсменов. Таким образом,

его имя вряд ли могло попасть в знаменитый «список Дюшес» информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и в доклад комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Однако наряду с многими «чистыми» российскими атлетами, включая Антона Шипулина, Виктора Ана и Сергея Устюгова, имени Букина не оказалось в списке приглашенных в Пхенчхан «Олимпийских атлетов из России».

Букин выступает в паре с Александрой Степановой в танцах на льду, и тот факт, что отстранен был только партнер, также вызывает много вопросов к специальной комиссии МОК под руководством Валери Фурнейрон.

Ранее Степанова поблагодарила в своем инстаграме болельщиков пары за поддержку и заявила, что спортсмены будут продолжать бороться.

«Спасибо всем, кто переживает за нас и поддерживает! Мы не намерены сдаваться»,

— написала фигуристка.

Букин стал не единственным представителем фигурного катания, кто не был приглашен на Олимпиаду в Корее. Под санкции также попала Ксения Столбова, выступающая в парном катании с Федором Климовым. В случае со Столбовой произошло то же самое — только партнерша попала под отстранение, а по поводу Климова у МОК подозрений не возникло.

Напомним, что

Столбова с Климовым выступали на домашней Олимпиаде в Сочи и завоевали золото в командных соревнованиях и серебро в парном катании.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставила фигуристов в команде и заявила, что будет бороться за спортсменов.

«Это абсурдное решение, которое дискредитирует МОК. Мы этих спортсменов оставляем в команде и будем за них бороться. Мы готовимся выступать на Олимпиаде, если спортсмены примут решение выступать», — сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити 2002 года Алексей Ягудин не смог сдержать своих эмоций и резко раскритиковал решение комиссии МОК относительно своих коллег с использованием нецензурной лексики.

Отметим, что окончательный список приглашенных на Игры в Пхенчхане российских спортсменов МОК объявит в конце января, и еще есть надежда на пересмотр некоторых решений.

Добавим, что ранее глава МОК Томас Бах заявил, что не считает вынесенные в адрес российского спорта санкции унижением.

«Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. С одной стороны, были применены санкции, которые заключается в том, что на Играх не будет российских флага и гмина и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучен вице-премьер страны Виталий Мутко.

Но, с другой стороны, это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и чистое поколение. Эти спортсмены будут послами нового, чистого российского спорта», — передает слова Баха ТАСС.

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