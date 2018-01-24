«Родченков запутался в показаниях»

Апелляционный процесс по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане выходит, пожалуй, самым масштабным в истории спорта и Спортивного арбитражного суда (CAS).

Дело настолько значительное, приковывает к себе столь большое внимание и задействует такое количество участников, что CAS перенес слушания из Лозанны в столицу Швейцарии Женеву.

23 января показания посредством интернет-связи дал главный информатор Всемирного атидопингового агенства (WADA) Григорий Родченков, на чьих показаниях строился доклад канадского юриста Ричарда Макларена, который и послужил основой для спортивных санкций против России.

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Спортивный юрист Артем Пацев, представляющий в процессе интересы российских спортсменов, не допущенных до Олимпийских играх в Пхенчхане, заявил, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории путался в показаниях во время выступления.

«С надеждой быть услышанными, мы приехали в Женеву и работаем в CAS.

CAS, похоже, впервые столкнулся со столь масштабным делом и с наплывом спортсменов и юристов, и решил перенести слушания из Лозанны в Женеву, — написал Пацев на своей странице в Facebook.

— Специально на эти слушания — и впервые в своей карьере! — я прихватил значок с российским флагом, чтобы ни у арбитров, ни у других участников слушаний не было никаких сомнений, чьи интересы я отстаиваю: горжусь тем, что я из России! Ярлыки «нейтральный спортивный юрист» или что-то в этом роде абсолютно неприемлемы: пусть видят, что для нас флаг — не просто три разноцветные полосочки, особенно в свете нынешнего поведения МОК! I'm proud to be Russian!

И вчера, и сегодня слушания были непростыми и эмоциональными. Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях «государственной схемы».

Надеюсь, арбитры это учтут — по крайней мере, в отличие от комиссии Освальда, где члены комиссии откровенно подремывали и даже похрапывали, арбитры CAS весьма внимательно слушают все, что говорится на заседаниях».

После того как накануне стало известно, что на Олимпийские игры в Южной Корее от Международного олимпийского комитета (МОК) не получили приглашения ведущие российские спортсмены, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана и фигуристов Ксению Столобову и Ивана Букина, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как «бойкот». В любом случае с МОК нужно продолжать диалог.

Ситуация непростая и даже, скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно»,

— приводит слова Пескова агентство «Р-Спорт».

Песков также отметил, что нужно прояснить достоверность данных о запрете проносить российские флаги на трибуны во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Самое главное — это сейчас в ходе контактов на экспертном уровне прояснить, насколько это достоверная информация, почему она появилась, от кого. И соответственно, насколько это соответствует действительности.

Здесь главное — сохранять трезвый подход, в первую очередь, в интересах наших спортсменов, которые, как вы сами знаете, приняли решение по возможности участвовать в этих Олимпийских играх. И это решение было встречено с пониманием и было поддержано».

Напомним, ранее появилась информация, что Международный олимпийский комитет принял решение запретить в Пхенчхане-2018 проносить на олимпийские объекты, как на соревновательные, так и на тренировочные, флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх.

Таким образом, поскольку сборная России официально не получила допуска на зимнюю Олимпиаду, а приглашенные МОК спортсмены будут выступать в качестве «олимпийских атлетов из России», национальный флаг России становится под запретом на всех олимпийских объектах во время проведения Игр.

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