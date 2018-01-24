«МОК не унижает Россию»

На фоне массовых исключений российских спортсменов из Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что решение комитета никак не связано с унижением России.

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«Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. С одной стороны, были применены санкции, которые заключается в том, что на Играх не будет российских флага и гмина и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучен вице-премьер страны (Виталий Мутко — «Газета.Ru»). Но, с другой стороны,

это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и чистое поколение. Эти спортсмены будут послами нового, чистого российского спорта»,

— цитирует Баха Reuters.

Вопросом о приглашении «олимпийских атлетов из России» занимается специальная созданная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.

Президент МОК также сказал, что решение 5 декабря а также усилия комиссии позволят избежать сомнений на счет результатов Олимпиады в Корее.

«Комиссия Фурнейрон взяла на себя очень серьезную ответственность, гарантировав, что ни один «нечистый» спортсмен не попадет на Игры. Это важно для всего олимпийского движения и позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады.

Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр»,

— подчеркнул Бах.

В то же время Бах определил критерии допуска россиян в Пхенчхан, которые на поверку оказались гораздо более жесткими, чем было отмечено в решении МОК 5 декабря.

«Могли быть подозрение и информация из разных источников, которая не удовлетворяла комиссию. Наша цель — не накладывать санкции, а пригласить на Игры только «чистых» российских спортсменов. Если спортсмена пригласили, значит у комиссии не было и тени сомнений», — сказал глава организации.

Таким образом, согласно заявлению Баха,

даже подозрения достаточно для того, чтобы отказать российскому спортсмену в участии в Олимпиаде.

Последнее подверждается словами Фурнейрон, которая ранее обозначила принцип, по которому россияне будут приглашаться на Олимпийские игры.

«Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены.

Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга»,

— днем ранее отметила Фурнейрон в заявлении пресс-службы МОК.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» предположила, по какой причине МОК начал массово отстранять даже «чистых» российских спортсменов.

«Скорее всего в каких-то списках может и звучали фамилии Ана, Шипулина, Устюгова и остальных спортсменов. Причем, не обязательно в контексте допинга.

Даже если Родченков с сомнением один раз произнес фамилию по совсем другому поводу, то этого стало достаточно для МОК.

Я полагаю, что комитет в условиях международного давления таким образом вдвойне перестраховывается. Ведь посмотрите, как критиковали организацию многие страны за то, что они все-таки допустили россиян к Олимпиаде, хоть и в нейтральном статусе.

И теперь, чтобы избежать малейшей критики, МОК отстраняет спортсменов, даже если есть всего один процент вероятности наличия допинговой истории. Лучше перебдеть и не пустить, а то мировое сообщество не простит.

Сейчас МОК может ответить, что допустили в Пхенхчан только на 100% «чистых» россиян», — сказала Журова.

Напомним, что в списках приглашенных на Олимпийские игры — 2018 российских спортсменов, не оказалось многих лидеров сборной, включая чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина, чемпиона мира по лыжным гонкам Серегя Устюгова и шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана.

Среди допущенных спортсменов также не оказалось девяти членов мужской и четырех — женской хоккейных сборных. Под бан попали также фигуристы и саночники. Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов объявил, что в списках значатся только три биатлониста: Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

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