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Лига наций назвала соперников России

Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки в Лиге наций‍

Игроки сборной России Александр Кокорин, Федор Смолов и Далер Кузяев радуются голу РИА Новости
Игроки сборной России Александр Кокорин, Федор Смолов и Далер Кузяев радуются голу

Сборная России по футболу сыграет с Турцией и Швецией на групповом этапе Лиги наций — нового турнира УЕФА, призванного заменить большинство товарищеских матчей в Европе. По мнению наставника россиян Станислава Черчесова, группа хозяевам будущего чемпионата мира досталась «ровная».

Сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного организацией заменить большинство товарищеских матчей с участием европейских сборных и позволить национальных командам чаще встречаться с примерно равными по классу соперниками.

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Об этом стало известно в результате жеребьевки, прошедшей 24 января в швейцарской Лозанне.

Оппонентами подопечных Станислава Черчесова стали Швеция и Турция.

По мнению наставника российской сборной, хозяева будущего чемпионата мира попали в ровное трио, каждый из участников которого обладает достаточным опытом и регулярно выступает в финальных раундах крупных турниров.

«На мой взгляд, группа у нас получилась достаточно ровная. Все три команды — опытные, регулярно играют в больших турнирах, чего нельзя сказать о составе некоторых других групп в лиге В. До жеребьевки турнира я пообщался с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу и сказал ему, что мы, наверное, попадем в одну группу. Так и получилось. В итоге, в 2018 году мы трижды сыграем с Турцией (дважды — в рамках Лиги наций, еще один раз — в ходе подготовки к ЧМ-2018).

Что касается сборной Швеции, то за нее говорят последние результаты. Я смотрел оба стыковых матча европейской квалификации к ЧМ-2018 между шведами и итальянцами, скандинавы неслучайно их обыграли. Сейчас преждевременно говорить, что будет через несколько месяцев, но у Швеции крепкая стабильная команда, которая держит определенный уровень и не опускается ниже него», — сказал Черчесов.

Кроме того, специалист положительно оценил нововведение УЕФА, благодаря которому значительно упрощается организаторская деятельность в поиске визави по спаррингам.

«Нам не нужно будет самим специально искать соперников по контрольным матчам, с этой стороны, все позитивно. Лига наций УЕФА — новый турнир, он будет набирать ход, организаторы при необходимости будут вносить коррективы, поправлять определенные нюансы»,

— цитирует главного тренера сборной официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В свою очередь исполняющий обязанности главы союза Александр Алаев назвал группу отечественной сборной «очень сильной», при этом выразив удовлетворение тем фактом, что россиянам достались именно такие серьезные оппоненты.

«Сугубо положительные впечатления от жеребьевки, по-моему, очень сильная группа, а всегда приятней играть против сильных. Шведы показали свою силу в стыковых матчах с итальянцами, у Турции строится новая команда под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Да, есть вопросы по тому, что сыграем с турками три раза за год, но, считаю, это нормально: одна игра будет завершать цикл подготовки команды к чемпионату мира, две остальные пройдут позднее и будут официальными.

С Турцией у нас хорошие отношения, уверен, что матчи пройдут при полных стадионах»,

— передает его слова ТАСС.

Напомним, что формат Лиги наций был утвержден УЕФА в сентябре минувшего года — он подразумевает под собой разделение 55 континентальных сборных на четыре дивизиона по их расположению в рейтинге организации.

Согласно регламенту турнира, лиги A и B включают в себя по 12 национальных команд, дивизион по литерой «С» — 15, а слабейшая конференция — 16.

При этом есть разделения и в каждом из этих четырех дивизионов: две сильнейшие лиги разбиваются жеребьевкой на четыре подгруппы по три участника в каждом, в лиге С оказываются одно трио и три квартета, тогда как в слабейшей компании — четыре группы по четыре команды.

В то же время одним лишь групповым этапом Лига наций не ограничивается – так, лучшие команды лиги A пробьются в финальный этап соревнований, где сильнейшая сборная определится по олимпийской системе.

Что касается лучших команд оставшихся лиг, то они будут биться за повышение в классе — то есть

в случае успешного для россиян исхода баталий с турками и шведами, уже следующий розыгрыш Лиги наций Федор Смолов и компания начнут в сильнейшей дюжине. Если же сборная России провалится в лиге B, то ей грозит понижение в классе — до дивизиона C.

Примечательно, что новый турнир представляет собой не просто некую структурированную сетку товарищеских матчей, но и частично выполняет функции отборочного раунда на чемпионат Европы: Лига наций будет разыгрывать четыре путевки на Евро (по одной — в каждой из лиг), которые перейдут во владение триумфаторов плей-офф соревнований, где будут сражаться 16 лучших сборных турнира, не прошедших квалификацию на континентальное первенства.

Впервые Лига наций пройдет уже в этом году – ее групповой этап состоится осенью, финальная часть — летом 2019-го, а матчи плей-офф — весной 2020-го.

Добавим, что другими участниками лиги B в первом розыгрыше турнира являются сборные Словакии, Украины, Чехии, Австрии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Уэльса, Ирландии и Дании.

Особый интерес нейтральных болельщиков, впрочем, вызывает лига А, результаты жеребьевки которой уже также известны:

действующие чемпионы планеты немцы на групповой стадии соревнований сразятся с голландцами и французами, бельгийцы померятся силами с исландцами и швейцарцами, португальцы сыграют с итальянцами и поляками, а испанцы — с англичанами и хорватами.

Вероятно, лучше всего итоги жеребьевки в сильнейшей лиге прокомментировал один из лидеров бундестим Томас Мюллер, который охарактеризовал их не иначе, как «убийственными».

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