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Украина готовится к протестам на ЧМ-2018

Украина ведет переговоры с федерациями и фанатами о бойкоте ЧМ-2018

Болельщики футбольной сборной Украины Dinamo.Kiev.UA
Болельщики футбольной сборной Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможном бойкоте футбольного чемпионата мира в России или организации протестов в рамках турнира. Ранее сборная Украины не смогла попасть в финальный этап мундиаля-2018.

Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатами о возможности бойкота чемпионата мира – 2018, который будущим летом пройдет в России, или организации протестов в рамках турнира. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Павел Климкин в ходе пресс-конференции в Киеве, на которой обсуждались приоритеты украинской дипломатии на текущий год.

«Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанатов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России»,

— передает слова Климкина «Интерфакс-Украина».

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Мундиаль-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля. В главном международном турнире планеты, как обычно, примут участие 32 сборные.

В то же время украинской национальной команды на чемпионате мира на этот раз не будет – желто-синие под руководством легенды местного футбола Андрея Шевченко не сумели пробиться на первенство, финишировав лишь третьими в сложном отборочном секстете с исландцами и хорватами (которые и пошли дальше), а также турками, финнами и сборной Косово.

При этом еще в ходе квалификационной кампании, когда у дружины экс-нападающего итальянского «Милана» были неплохие шансы на успешный финиш в группе, на Украине обсуждались виды возможного бойкота мундиаля.

Так, к примеру, в мае 2017-го глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил о намерении добиваться отказа от трансляций матчей чемпионата – даже в случае выхода туда украинских игроков.

«В вопросе трансляции ЧМ-2018 я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем.

Я спрашивал у крупных футбольных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет»,

— говорил он тогда в интервью изданию «Телекритика».

В свою очередь президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко уже в декабре, когда все участники финальной стадии планетарного первенства были определены, подчеркнул, что не собирается посещать турнир в России, даже несмотря на занимаемое им кресло члена дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА).

«Ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в Россию. Хотя у меня сложная ситуация: там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета ФИФА. Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю.

Если бы мы отобрались в Россию, то это была бы отдельная история. К сожалению, это была бы не чисто футбольная ситуация», — цитирует чиновника FootballHub.

При этом ранее о каких-то возможных провокациях во время ЧМ-2018 украинской стороной официально не сообщалось — ожидалось лишь, что турнир вызовет на Украине не самый высокий интерес по причине неучастия в нем сборной страны.

К слову, в последний (и единственный) раз украинцы участвовали в финальных раундах чемпионатов мира в далеком 2006 году, когда триумфально дошли до четвертьфинала, где крупно уступили будущим победителям соревнований итальянцам.

Что касается сборной России, то отечественные футболисты трижды попадали в основную стадию первенства, но ни разу не выходили из группы.

Примечательно, что в 2018 году два главных футбольных матча планеты разделены именно между Россией и Украиной.

Если московские «Лужники» принимают решающий матч мундиаля, то в Киеве еще до старта ЧМ-2018 определится триумфатор очередного розыгрыша Лиги чемпионов, в котором точно не будет представителей РФПЛ (и «Спартак», и ЦСКА по итогам группового этапа опустились в Лигу Европы), зато могут оказаться сами украинцы — а именно донецкий «Шахтер», в 1/8 финала турнира попавший на итальянскую «Рому».

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