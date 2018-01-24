Взбитые Сливко: россиянка запрыгнула на пьедестал

Поздравляем великолепно отстрелявшую сегодня Сливко с заслуженной бронзой и на этом прощаемся с вами, уважаемые читатели. До новых встреч!
Четвертое и пятое места заняли украинки Юлия Журавок и Ирина Варвинец. Шестой стала россиянка Светлана Миронова, Анастасия Загоруйко — 12-я, Ирина Старых — 14-я, Анастасия Морозова заняла 30-ю позицию, а Кристина Резцова — 34-ю.
Да, так и есть! Гонка в итальянском Риднау завершена. Клоэ Шевалье занимает первое место с результатом 46:32.9, Алексия Рунгальдьер получает серебро (+47.7), Виктория Сливко — третья (+55.9).
74 биатлонистки уже завершили гонку, а это значит, что Сливко имеет отличные шансы стать бронзовым призером чемпионата.
Вот это да! Сливко, не допустившая ни единого промаха, прибежала к финишу третьей, опередив двух украинских биатлонисток, причем Журавок — всего на полсекунды! Есть надежда на бронзу!
Француженка Клоэ Шевалье, по всей видимости, так и останется победителем гонки.
60 из 95 спортсменок добрались до финиша. Уже очевидно, что россиянки сегодня не претендуют на медали и в лучшем случае кто-нибудь попадет в десятку. Миронова пока на пятом месте с полутораминутным отставанием от лидера, Загоруйко — десятая, Старых — 12-я, Морозова — 26-я, Резцова — 29-я. Васнецова сегодня так и не стартовала.
К слову совсем не Вавринюк, а другая украинская спортсменка — Юлия Журавок — пока идет в тройке лидеров на финише.
Шевалье с единственным промахом вышла в лидеры на финише, обогнав итальянку аж на 47 секунд.
Морозова финишировала с 14-м предварительным результатом. Загоруйко опустилась на шестое место.
Тем временем 22 биатлонистки уже финишировали. Алексия Рунгальдьер из Италии пока впереди всех с результатом 47:20.6. Украинка Вавринец вторая с отставанием в 19.9 секунды. Загоруйко — пятая с почти двухминутным гандикапом.
40 спортсменок полностью отстрелялись сегодня. Загоруйко — восьмая, Старых — 11-я, Морозова — 16-я.
У Мироновой два промаха на третьей стрельбе — похоже, мы сегодня без медалей.
Француженка Шевалье вышла в лидеры после четвертой стрельбы. У нее один промах за дистанцию, но бежит она сегодня быстрее всех. Алексия Рунгальдьер из Италии вторая, украинка Варвинец четвертая, Загоруйко — восьмая. Все-таки допустила третий промах Анастасия.
А вот Миронова идеально отстреляла первую стойку и стала лидером после второй стрельбы.
Морозова и Старых на 11 км идут соответственно 10-й и 11-й.
Загоруйко отлично идет по дистанции! На отметке 11.1 км она уже пятая. Лидирует здесь вновь украинка Варвинец.
Еще один промах у Старых на «лежке», и медали ей уже не светят. А лучшей из наших на этом этапе неожиданно оказалась Анастасия Загоруйко, провалившая начало гонки. Сейчас она седьмая после третьей стрельбы.
Старых промахнулась на первой стойке и откатилась на 11-ю позицию. У Резцовой два промаха и 21-е место. А как все хорошо начиналось...
Вот это да! Миронова добралась до первой лежки и отстреляла идеально. Теперь на этом этапе лидерами стал российский триумвират: Миронова, Резцова, Старых. Главное, чтобы и дальше все шло в том же духе.
Варвинец лидирует и на третьей стрельбе. Правда, пока сложно сказать, насколько серьезная это заявка на победу.
Морозова отстрелялась чисто на второй «лежке». Правда, бежит она, к сожалению, довольно медленно.
Резцова обошла Старых после первой стрельбы! Очень неплохо сегодня стреляют наши девушки.
Варвинец вышла в лидеры на 8 км, Калкенберг идет за ней с 24-секундным отставанием. Морозова опустилась на шестую строчку.
А на отметку 8 км Морозова прибежала второй, сразу за норвежкой Кноттен. Правда, отставание довольно серьезное — 35 секунд.
Ирина Старых вышла в лидеры после первой стрельбы! Отличный задел.
Вторая стрельба. Варвинец — все мишени закрыты, и она по-прежнему лидер. За ней такие же безупречные норвежки, а на седьмом месте идет наша Морозова, все-таки промахнувшаяся один раз.
У Загоруйко два промаха уже на первой стрельбе. Обидно. Морозова, кстати, отстрелялась идеально.
Варвинец вышла в лидеры на отметке 4.9 км, норвежка Калкенберг следом за ней с 10-секундным отставанием.
На данный момент стартовали уже 40 спортсменок. Скоро придет очередь Кристины Резцовой.
Отметка 4.9 км. Норвежка Кноттен лидирует, Морозова вторая с отставанием в 23 секунды, украинка Абрамова — четвертая.
После первой стрельбы лидирует украинка Варвинец, за ней идет ее соотечественница Абрамова. Морозова пока десятая.
Чемпионка Европы в спринте Ирина Старых ушла на дистанцию. Будем надеяться, она пополнит свой список наград на этом турнире.
Удивительно, но в гонке на чемпионате Европы принимают участие две спортсменки из... Австралии. Да, Дарси Мортон и Джилиан Вэй-Линь Коулборн имеют шансы (пусть и чисто теоретические) стать чемпионами одного континента, представляя другой. Хотя для футбола, например, это уже привычное дело.
Первая десятка уже на дистанции, в том числе и украинская спортсменка Ольга Абрамова. 12-й уйдет еще одна украинка — Ирина Варвинец.
Твиттер именно сейчас почему-то решил напомнить нам о Доротее Вирер, которая в гонке не участвует. Что ж, мы не против.
Чуть раньше, напомним, завершилась мужская индивидуальная гонка, победителем которой стал австриец Ляйтнер, а лучшим из россиян оказался Евгений Шопин, занявший 9-е место.
Морозова тоже отправилась в путь.
Итак, гонка стартовала! Падева и Эрнандес на дистанции.
Первой на дистанцию выйдет Даниэла Кадева из Болгарии, за ней последует испанка Виктория Падьяль Эрнандес, затем уже наша Анастасия Морозова.
Россию в этой гонке представляют Анастасия Морозова (третий стартовый номер), Анастасия Загоруйко (27), Ирина Старых (29), Кристина Резцова (44), Светлана Миронова (62), Виктория Сливко (74) и Валерия Васнецова (87).
Привет всем любителям спорта! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате Европы по биатлону.
Текстовая онлайн-трансляция начнется в 15:00 по московскому времени.
На чемпионате Европы по биатлону в Италии пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км.