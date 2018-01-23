«МОК вынуждает Россию думать о бойкоте Игр»

В списке приглашенных на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане не оказалось лидера российского биатлона Антона Шипулина и главной надежды отечественных лыжников Сергея Устюгова.

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Эту информацию официально сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Чиновник отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК), приславший урезанный список допущенных до Игр спортсменов, никак не объяснил свое решение.

При этом ни Шипулин, ни Устюгов ранее не значились в списках «неблагонадежных» атлетов ни у Всемирного антидопингового агентства (WADA), ни у автора доклада о массовом употреблении запрещенных стимуляторов в России Ричарда Макларена, ни у бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Советский спорт» со ссылкой на свой источник сообщил, что

причиной к недопуску россиян послужили данные об их допинг-тестировании в Московской лаборатории с января 2012 по июль 2015 года,

попавшие в руки Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2017-го.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Государственной думы Сергей Чепиков в комментарии «Газете.Ru» назвал решение МОК перебором и выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации.

«Это, конечно, чересчур… еще ведь шорт-трекист Виктор Ан попал в такую же ситуацию.

Но это же еще не окончательное решение, Международный олимпийский комитет может думать до конца января», — заметил чиновник.

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин в интервью «Газете.Ru» также предложил дождаться финальных разъяснений от МОК.

«Это пока предварительная информация. Сейчас составляется письмо в Международный олимпийский комитет, чтобы они прислали какие-то официальные данные по этому вопросу. Надеюсь, что новые сведения будут немножко другими.

Сейчас же все это пока на уровне слухов: никакой официальной информации от Олимпийского комитета мы в ФЛГР не получали».

Тем не менее, Крянин отметил, что в корне не согласен с отсутствием Устюгова и Шипулина в предварительном списке спортсменов, приглашенных на Игры.

«Для нас решение МОК не включить Устюгова в список приглашенных было очень неожиданным.

Да даже те спортсмены, которые были отстранены ранее, — абсолютно «чистые». Неправильно пожизненно дисквалифицировать этих атлетов без всяких доказательств — только на основании того, что против них высказался один какой-то человек (бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, а ныне — информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков – «Газета.Ru»).

Тот же самый заказ продолжает работать и сейчас — против Устюгова и Шипулина. Я, честно говоря, немного в шоке от того, что творится в МОК,

— признался чиновник.

Также Крянин прокомментировал высказывания депутата Госдумы, бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева о том, что такими решениями МОК намеренно вынуждает Россию отказаться от участия в Играх.

«МОК провоцирует Россию на бойкот Олимпиады? Эта точка зрения имеет право на жизнь.

Все понимают, что Олимпийские игры — это то, к чему атлет готовится постоянно. Спортивная карьера не такая длинная, и за жизнь у атлетов есть максимум три шанса выступить на Олимпиаде. Мы должны использовать эти возможности на все сто процентов, чтобы российские спортсмены сумели доказать, что они сильнейшие, или по крайней мере поборолись за пьедестал.

Однако в таких условиях, которые создает нам МОК, стоит подумать о том, чтобы вообще всей делегацией не выдвигаться на Игры-2018. Такое поведение по отношение к нашим спортсменам — позор со стороны Международного олимпийского комитета».

Отвечая на вопрос о возможном недопуске на Олимпиаду шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, о чем стало известно вчера, вице-президент ФЛГР назвал это звеньями одной цепи вместе с отстранением Шипулина и Устюгова.

«Это все единая политика, там конкретный политический заказ, по которому люди работают. Видимо, они еще не удовлетворены тем, чего уже добились, и хотят нанести как можно больше ущерба нашей стране в спортивном плане.

Надеюсь, что за две недели до Олимпиады все-таки не произойдет таких больших изменений в заявке сборной России. Я и раньше на это надеялся. Не знаю, какой еще приговор МОК может нам вынести. Это не красивая и не спортивная игра», — подытожил Крянин.

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