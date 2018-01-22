Ан, нет: чемпиона Сочи не пускают на домашнюю Олимпиаду

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не допущен до участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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По его словам, выступить на главных стартах четырехлетия также не смогут партнеры 32-летнего представителя сборной России Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.

«Ан отстранен от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Также не допущены его партнеры по команде — Айрапетян и Григорьев»,

— передает слова источника ТАСС.

О причинах отстранения спортсменов осведомитель не сообщил, однако в некоторых СМИ уточняется, что решение по Ану было принято специальной комиссией по допуску Международного олимпийского комитета (МОК) на основании попадания шорт-трекиста в список главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Примечательно, что в Союзе конькобежцев России (СКР) информацию о недопуске Ана до Олимпиады-2018 опровергать не стали, ответив, что в распоряжении организации пока что не официального заявления МОК.

«У нас нет информации об отстранении Ана. СМИ могут писать все что угодно. Мы эти сообщения не подтверждаем, но и не опровергаем – официального заявления по МОК нами пока не получено», — заявили «Газете.Ru» в СКР.

Сам Виктор уже оповещен о возможном недопуске до Пхенчхана.

Напомним, что Ан, уроженец Сеула, долгое время защищал цвета сборной Южной Кореи, на Олимпиаде 2006 года в итальянском Турине выиграв четыре медали — к победам на дистанциях в 1500 и 1000 м, а также триумфу в эстафете на 5000 м Виктор добавил бронзу в забеге на 500 м.

После триумфальных Игр в карьере Ана наступил сложный период — сначала спортсмен поссорился с высокопоставленным чиновником Союза конькобежцев Кореи (KSU), в результате чего у него образовались трудности с тренировочным процессом, а затем Виктор не смог квалифицироваться на Олимпиаду-2010 в Ванкувере, что во многом стало последствием тяжелой травмы, мучившей атлета в ходе нескольких лет.

Окончательно разуверившись в шансах на удачные выступления на международных стартах в качестве представителя южнокорейской национальной команды, шорт-трекист вскоре принял решение выступать за сборную России: и уже в 2011-м получил гражданство страны, сменив имя с Ан Хен Су на Виктор Ан.

Свой выбор он тогда объяснил несколькими причинами, одной из которых стало желание Ана быть в России «столь же известным, как музыкант Виктор Цой».

«Во-первых, имя Виктор связано со словом «виктори», что значит «победа». Получается символично, я хочу, чтобы это имя принесло мне удачу. Во-вторых, я знаю еще одного корейца по имени Виктор, который очень популярен в России и хорошо известен в Корее — это Виктор Цой. Я хотел бы стать настолько же знаменитым в России. И в-третьих, мне сказали, что Виктор для русскоговорящих людей — имя легкое и быстро запоминается», — отмечал спортсмен.

В планах у новоявленного россиянина, естественно, значилось сверхуспешное выступление на домашней Олимпиаде в Сочи — и это ему сделать удалось.

На Играх-2014 Ан стал одним из главных героев сборной России, внеся значительный вклад в победу национальной команды в медальном зачете, вновь выиграв четыре медали — три золота (1000 м, 500 м и эстафета 5000 м) и бронза (1500 м).

Впоследствии спортсмен был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

При этом даже после публикации нашумевшего доклада Макларена и развития допингового скандала с поддержкой запрещенных веществ в российском спорте на государственном уровне позиции Ана продолжали казаться незыблемыми — в своем расследовании канадский профессор утверждал, что были доказаны манипуляции с анализами двух спортсменов, выигравших в Сочи четыре золотые медали на двоих.

Позднее оказалось, что в данном случае ученый имел в виду бобслеистов Алексея Воеводу и Александра Зубкова (их МОК уже отстранил от Олимпиады), тогда как к остальным золотым медалистам вроде бы претензий не было.

Сам Ан, когда в СМИ активно обсуждался вопрос о возможном бойкоте Игр-2018 в случае отстранения от оных российского флага, признался, что очень хочет отправиться на соревнования и даже думать не хочет о возможном полном отказе России от поездки в Пхенчхан.

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