Кореи мирит подруга Ким Чен Ына

Делегация КНДР впервые за четыре года совершила визит в Южную Корею. Посланцы самой закрытой страны мира прибыли в стан идеологического врага с целью проинспектировать олимпийские объекты для Зимних игр в Пхенчхане-2018. Особый интерес гостей вызывают площадки для выступления художественных коллективов – актеров и музыкантов во время олимпийских баталий.

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Комиссию КНДР численностью семь человек возглавила одна из самых рейтинговых певиц страны, руководительница оркестра «Самдзийон» и популярнейшей музыкальной группы «Моранбон» Хен Сон Воль. К слову, этот ансамбль является любимым для лидера государства Ким Чен Ына, а самой девушке приписывают романтические отношения с вождем нации в недавнем прошлом. Хен Сон Воль называют одной их самых влиятельных женщин своей страны.

Любопытно, что около пяти лет назад южнокорейские СМИ усиленно распространяли заведомо ложную информацию о казни попавшей в опалу девушки через расстрел.

Северокорейцы уже посетили Сеул, а затем на скоростном поезде перебазировались в Каннын, что в провинции Канвондо на востоке Кореи: во время Олимпиады здесь состоятся состязания по хоккею, фигурному катанию, конькам, шорт-треку и керлингу — то есть по тем дисциплинам, действие которых разворачивается на льду. Для нужд соревнований в 220-тысячном населенном пункте возведены пять спортивных арен.

Впрочем, Хен Сон Воль больше заботил свежепостроенный концертный зал на 900 человек. Она лично проверила качество звука, согласовала график и программу выступлений подшефных ей коллективов.

Северокорейцы наотрез отказываются разговаривать с прессой.

Так, на просьбу одного из журналистов поделиться впечатлениями от поездки дама Воль лишь улыбнулась, ничего не сказав.

Ранее в январе две уже более полувека живущих порознь части некогда единой Кореи договорились пройти общей колонной на церемонии открытия Игр. Объединение двух команд, пусть и чисто символическое, состоится впервые со времен Турина-2006 и всего в четвертый раз в истории (также — на Летних ОИ в Сиднее-2000 и Афинах-2004).

Кроме того, взявшие курс на улучшение отношений после новогоднего телеобращения товарища Ына державы намерены выставить совместную сборную в турнир по женскому хоккею. Эта затея уже нашла гневный отклик в Швейцарии.

Тамошняя хоккейная федерация считает слияние двух команд искусственной акцией по разрушению здоровой конкуренции.

КНДР не относится к числу ведущих стран по зимним видам спорта. Дебютировав на ЗОИ в Инсбруке-1964, северокорейцы выступили на восьми Олимпиадах, пропустив Гренобль-1968, Инсбрук-1976, Лейк-Плэсид-1980, Лиллехаммер-1994, Солт-Лейк-Сити-2002 и Сочи-2014. В их копилке значатся всего две медали: серебро дебютных Игр и бронза Альбервилля-1992.

Для сравнения, за десять ЛОИ (начиная с Мюнхена-1972) приверженцы идей чучхе собрали урожай в виде 54 наград (16-15-23). Они лишь дважды бойкотировали состязания: в Лос-Анджелесе-1984 и Сеуле-1988. Наиболее успешны атлеты КНДР в традиционных восточных единоборствах, в частности, в дзюдо и таэквондо.

Ким Чен Ын постановил отправить на Игры-2018 550 человек.

В их числе: 230 болельщиков, 140 артистов и музыкантов, 30 таэквондистов из презентационной сборной команды.

Остальные квоты выбрали непосредственные участники соревнований и официальные лица.

Северокорейцы выступят в четырех видах спорта: фигурном катании, горных лыжах, лыжных гонках и упомянутом выше женском хоккее. Точное количество спортсменов из КНДР позднее объявит Международный олимпийский комитет (МОК). Кроме того, в турнире бобслеистов вне конкурса может проехаться смешанный экипаж из пилота и разгоняющих обеих Корей. Результаты боба в официальный протокол не войдут.

Никаких поблажек не будет для одной из самых обсуждаемых делегаций и по части антидопинга.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже сообщило о том, что ответственность за соблюдение правил представителями КНДР будет возложена на международные федерации по зимним видам спорта. Перед началом соревнований у всех возьмут пробы.

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