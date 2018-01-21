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Кореи мирит подруга Ким Чен Ына

Делегация КНДР прибыла в Южную Корею для проверки олимпийских объектов

Хен Сон Воль делегирована Ким Чен Ыном налаживать отношения между Кореями AP
Хен Сон Воль делегирована Ким Чен Ыном налаживать отношения между Кореями

Знаменитая певица Хен Сон Воль, руководительница супермодной группы «Моранбон», северокорейского аналога «Спайс гелз», которой приписывают роман с самим Ким Чен Ыном, возглавила делегацию КНДР для осмотра олимпийских объектов в Южной Корее. Одна из самых влиятельных женщин своей страны лично проверяет площадку для выступления подшефных ей ансамблей во время Олимпиады-2018.

Делегация КНДР впервые за четыре года совершила визит в Южную Корею. Посланцы самой закрытой страны мира прибыли в стан идеологического врага с целью проинспектировать олимпийские объекты для Зимних игр в Пхенчхане-2018. Особый интерес гостей вызывают площадки для выступления художественных коллективов – актеров и музыкантов во время олимпийских баталий.

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Комиссию КНДР численностью семь человек возглавила одна из самых рейтинговых певиц страны, руководительница оркестра «Самдзийон» и популярнейшей музыкальной группы «Моранбон» Хен Сон Воль. К слову, этот ансамбль является любимым для лидера государства Ким Чен Ына, а самой девушке приписывают романтические отношения с вождем нации в недавнем прошлом. Хен Сон Воль называют одной их самых влиятельных женщин своей страны.

Любопытно, что около пяти лет назад южнокорейские СМИ усиленно распространяли заведомо ложную информацию о казни попавшей в опалу девушки через расстрел.

Северокорейцы уже посетили Сеул, а затем на скоростном поезде перебазировались в Каннын, что в провинции Канвондо на востоке Кореи: во время Олимпиады здесь состоятся состязания по хоккею, фигурному катанию, конькам, шорт-треку и керлингу — то есть по тем дисциплинам, действие которых разворачивается на льду. Для нужд соревнований в 220-тысячном населенном пункте возведены пять спортивных арен.

Впрочем, Хен Сон Воль больше заботил свежепостроенный концертный зал на 900 человек. Она лично проверила качество звука, согласовала график и программу выступлений подшефных ей коллективов.

Северокорейцы наотрез отказываются разговаривать с прессой.

Так, на просьбу одного из журналистов поделиться впечатлениями от поездки дама Воль лишь улыбнулась, ничего не сказав.

Ранее в январе две уже более полувека живущих порознь части некогда единой Кореи договорились пройти общей колонной на церемонии открытия Игр. Объединение двух команд, пусть и чисто символическое, состоится впервые со времен Турина-2006 и всего в четвертый раз в истории (также — на Летних ОИ в Сиднее-2000 и Афинах-2004).

Кроме того, взявшие курс на улучшение отношений после новогоднего телеобращения товарища Ына державы намерены выставить совместную сборную в турнир по женскому хоккею. Эта затея уже нашла гневный отклик в Швейцарии.

Тамошняя хоккейная федерация считает слияние двух команд искусственной акцией по разрушению здоровой конкуренции.

КНДР не относится к числу ведущих стран по зимним видам спорта. Дебютировав на ЗОИ в Инсбруке-1964, северокорейцы выступили на восьми Олимпиадах, пропустив Гренобль-1968, Инсбрук-1976, Лейк-Плэсид-1980, Лиллехаммер-1994, Солт-Лейк-Сити-2002 и Сочи-2014. В их копилке значатся всего две медали: серебро дебютных Игр и бронза Альбервилля-1992.

Для сравнения, за десять ЛОИ (начиная с Мюнхена-1972) приверженцы идей чучхе собрали урожай в виде 54 наград (16-15-23). Они лишь дважды бойкотировали состязания: в Лос-Анджелесе-1984 и Сеуле-1988. Наиболее успешны атлеты КНДР в традиционных восточных единоборствах, в частности, в дзюдо и таэквондо.

Ким Чен Ын постановил отправить на Игры-2018 550 человек.

В их числе: 230 болельщиков, 140 артистов и музыкантов, 30 таэквондистов из презентационной сборной команды.

Остальные квоты выбрали непосредственные участники соревнований и официальные лица.

Северокорейцы выступят в четырех видах спорта: фигурном катании, горных лыжах, лыжных гонках и упомянутом выше женском хоккее. Точное количество спортсменов из КНДР позднее объявит Международный олимпийский комитет (МОК). Кроме того, в турнире бобслеистов вне конкурса может проехаться смешанный экипаж из пилота и разгоняющих обеих Корей. Результаты боба в официальный протокол не войдут.

Никаких поблажек не будет для одной из самых обсуждаемых делегаций и по части антидопинга.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже сообщило о том, что ответственность за соблюдение правил представителями КНДР будет возложена на международные федерации по зимним видам спорта. Перед началом соревнований у всех возьмут пробы.

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