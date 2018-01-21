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Динамо МнАдмирал
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Шипулин едва удержался в десятке

Биатлонист Фуркад выиграл масс-старт, Шипулин девятый

Российский биатлонист Антон Шипулин РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин

Французский биатлонист одержал победу в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Антхольце, опередив двух норвежцев — Тарьея Бё и Эрленда Бьонтегарда. Лучшим среди россиян стал Антон Шипулин, финишировав на девятом месте. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Трансляция
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17:29

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!

17:28

Логинов финишировал 18-м, Бабиков — 24-м.

17:28

Опять мы вернулись к началу. Не было сегодня хода ну у Шипулина, ни у Бабикова с Логиновым. Олимпиада всего через две с половиной недели.

17:26

Йоханнес прибежал шестым, а Шипулин не выдержал борьбы и пропустил вперед еще и Свендсена, и Виндиша. Только девятым стал Антон.

17:25

Есть шестая победа Фуркада в сезоне. Тарьей стал вторым, обойдя на финишной прямой Бьонтегарда. Далее Долль, за ним Кюн.

17:24

Фуркад в гордом одиночестве бежит к финишу. Два норвежца поодаль, далее два немца — Долль и Кюн.

17:22

Так и есть! Уже догнал шестое место Йоханнес. И будет вести борьбу за шестое место. Шипулин пока держится в этой группе.

17:20

Восьмой сейчас Антон, Йоханнес перед ним. Еще и за шестерку поборется младший!

17:18

Все остальные мажут! Шипулин, Бё-старший, Бьонтегард, Йоханнес, Долль, Виндиш.

17:17

Промахнулся Фуркад последним выстрелом, убежал на круг, но он все равно выиграет. Хороший запас у француза.

17:16

Предельно усложняет себе жизнь Шипулин. Очень много отстает от всех соперников, включая и Бенетикта Долля, и Виндиша.

17:15

Йоханнес невероятен просто! Уже начинает подбираться к группе Шипулина и Свендсена.

17:13

Не тянет Антон — уже более десяти секунд проигрывает Бё-старшему.

17:12

Фуркад уже обеспечил себе возможность один раз промахнуться на последнем рубеже. Шипулин шестой, но от второго места отстает на пять секунд. Все решит стрельба. Йоханнес, точно отстрелявшись, подтянулся на 14-е место. Логинов — 18-й, Бабиков — 23-й.

17:10

А на второе и третье место выли Тарьей Бё и Бьонтегард!

17:09

Начали стрелять. Пайффер — три промаха, Свендсена — два. А Фуркад все попал! У Шипулина и Виндиша по промаху.

17:08

Убежал Фуркад от Шипулина и Виндиша на целых девять секунд! Антон сейчас пятый за итальянцем.

17:06

Свендсен вышел на первую позицию в дуэли с Пайффером. Фуркад, Шипулин и Виндиш постепенно отыгрывают секунды.

17:02

Что происходит с младшим Бё? Опять два промаха!

17:01

Шипулин с Фуркадом по разу мимо! А Свендсен и Пайффер — единственные, кто без промаха!

17:00

Шипулин держится пока за Фуркадом, и лидеры приступают ко второй стрельбе.

16:58

Беё бежит очень быстро. Старается минимизировать свое отставание норвежец.

16:57

Не торопятся лидеры — пока осторожничают, поэтому Свендесн притащил за собой целый группы спортсменов, и пока разрывов впереди нет.

16:55

Логинов и Бабиков по разу промахнулись и остались в глубине пелотона.

16:53

Бё мажет дважды и уходит на два круга. Точны Дестье, Фуркад, Шипулин, Свендсен и многие другие.

16:51

Шипулин идет на пятой-шестой позиции вплотную к лидерам.

16:50

Пока нет разрывов в пелотоне. Все идут в одной группе. Перед первой стрельбой никто не хочет рисковать.

16:45

Начали!

16:40

IBU небезосновательно считает, что основная борьба сегодня развернется между Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бё, а мы надеемся, что набирающий форму Шипулин сможет вмешаться в противостояние лидеров сезона.

16:35

У мужчин российское представительство больше на одного человека. Идущий на четвертом месте в общем зачете Кубка мира Антон Шипулин постарается сделать сегодня подиумный дубль после вчерашнего третьего места в пасьюте. Под 18-м номером стартует Антон Бабиков, а под 20-м — Александр Логинов.

16:30

Сегодня также прошел масс-старт у женщин, и снова у российских биатлонисток мало что вышло. Екатерина Юрлова замкнула десятку сильнейших, а вторая россиянка Татьяна Акимова и вовсе пришла к финишу последней.

16:20

Мы находимся в итальянском Антхольце, где подходит к концу последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону. В рамках спортивного уикенда осталось провести только одну гонку — мужской масс-старт на 15 км.

10:30

Начало гонки в 16:45 мск.

10:00

Масс-старт на 15 км у мужчин состоится на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.