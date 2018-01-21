Юрлову подвела стойка

И еще один километр преодолел пелотон. Здесь мы видим прежнего лидера Вирер, а Юрлова уступила еще две строчки, ее обошли Мякяряйнен и Кузьмина. Впрочем, отчаиваться не стоит. Главное, тот же гандикап держит Екатерина — 11 сек.