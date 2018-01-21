Юрлову подвела стойка

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Татьяна Акимова финишировала последней, 30-й. У нее 5 промахов и 6.27,5 отставания от победительницы...
Браво, Домрачева! Состоялось возвращение знаменитой белоруски на призовой пьедестал.
Все, финиш! Домрачева — первая, Кузьмина — вторая, а третью строчку вырывает Мякяряйнен! Вирер терпит оглушительное фиаско, она лишь седьмая. Юрлова осталась десятой. Ее отставание — 55,6 сек.
На 12,1 км Домрачева только увеличивает свое преимущество! Вирер совсем отвалилась...
Всего полтора километра осталось пройти лидерам. Совсем скоро финишировать будут.
Юрлова — десятая, 51,7 сек уступает.
Отсечку 11,1 км Домрачева проходит с временем 35.39,4. Кузьмина дальше, и неожиданно норвежка Олсбю с двумя промахами. Вирер на четвертую строчку оттеснили!
Домрачева вырывается на первую позицию. Кузьмина — вторая. А Вирер теряет шансы на победу, но, скорее всего, будет с бронзой.
У Юрловой один промах...
Кузьмина могла возглавить гонку, но тоже мажет — последним выстрелом.
Целится Вирер, и... мажет третьим патроном! А затем и пятым!!! Два штрафных круга! Стадион в шоке!
30 минут продолжается гонка. На стадион в гордом одиночестве заходит Вирер — на заключительную стрельбу.
Снегом обдает биатлонисток в леске.
8,6 км — ситуация та же. А вот Юрлова теперь — эх и ах — лишь 11-я. С 50-секундным отставанием...
Вирер, Кузьмина, немка Хинц — такова тройка лидеров после третьей стрельбы.
Эх, а счастье было так возможно, так близко. Но все испортил так некстати вклинившийся штрафной круг.
У Юрловой один промах. Четвертым выстрелом...
Вирер уже отработала. Пять из пяти. Все в порядке у итальянки на домашнем этапе.
Готовятся стрелять...
На стадион прибывают лидеры. На отметке 7,1 кг статус-кво сохранялся в лидирующей группе. Правда, 15 сек уступает уже Юрлова. Но и четвертое место превосходит Екатерина на почти 8 сек.
Хороший ход у россиянки. Это отметим. А вот от Акимовой поступают дурные вести: очередной штрафной круг, и уже 3,5 минуты отставания...
6,1 км — очередная контрольная отсечка. Здесь Юрлова уже аж третьей идет! 12,9 сек уступает Вирер.
Точно будет у Юрловой шанс на высокое место. Обязательно надо успешно отработать стойку.
Кузьмина промазала разок...
Акимова тем временем уже почти три минуты проигрывает...
Вторая стрельба. Также из положения лежа. Вирер и Юрлова вновь работают чисто.
И еще один километр преодолел пелотон. Здесь мы видим прежнего лидера Вирер, а Юрлова уступила еще две строчки, ее обошли Мякяряйнен и Кузьмина. Впрочем, отчаиваться не стоит. Главное, тот же гандикап держит Екатерина — 11 сек.
12,5 минуты всего лишь длится гонка пока. А уже такое расслоение между спортсменками.
Проходят отсечку 3,6 км девушки. То есть, уже треть дистанции. Доротея Вирер — первая, Юрлова на пятую строчку опустилась. 11 сек уступает. Акимова — последняя с большим отставанием.
У Акимоков три промаха... Замыкать будет протокол после штрафа.
Юрлова тоже пять из пяти, и выбирается на четвертую позицию!
Первая стрельба: Кузьмина — мажет, Вирер — точна.
Акимова вообще 18 сек уже проигрывает.
На отметке 2,1 км лидер прежний, но итальянка Вирер и финка Мякяряйнен имеют то же время по сути. А отставание Юрловой возросло до 12,2 сек.
Движутся к стадиону дамы.
Ведет вперед всех сестра Антона Шипулина.
Совсем сложно приходится участницам. Снег налипает на лыжах.
На отметке 1,1 км лидирует Кузьмина. Юрлова уступает 5,7 сек, Акимова — 13,5 сек.
Началось! Поехали! Последняя элитная женская гонка перед Олимпиадой, кстати. Затем только чемпионат Европы.
Анастасия Кузьмини и Дарья Домрачева рассматриваются многими в качестве явных фаворитов.
Да, снега в Антхольце о-о-о-очень много. Но тем и прекрасна будет эта гонка.
12,5 км предстоит бежать спортсменкам с четырьмя огневыми рубежами.
Всего 30 участниц выйдут на старт, среди них две россиянки — Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова.
Около 20 сантиметров снега выпало на трассе, но это не должно помешать успешно провести гонку.
Начало гонки в 14:30 мск.
Масс-старт у женщин состоится на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.