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Юрлову подвела стойка

Биатлонистка Юрлова стала десятой в масс-старте на этапе Кубка мира

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт РИА Новости
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла масс-старт на 12,5 км на этапе Кубка мира в Антхольце. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла десятое место. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.

Трансляция
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15:20

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

15:17

Татьяна Акимова финишировала последней, 30-й. У нее 5 промахов и 6.27,5 отставания от победительницы...

15:15

Браво, Домрачева! Состоялось возвращение знаменитой белоруски на призовой пьедестал.

15:11

Все, финиш! Домрачева — первая, Кузьмина — вторая, а третью строчку вырывает Мякяряйнен! Вирер терпит оглушительное фиаско, она лишь седьмая. Юрлова осталась десятой. Ее отставание — 55,6 сек.

15:09

На 12,1 км Домрачева только увеличивает свое преимущество! Вирер совсем отвалилась...

15:08

Всего полтора километра осталось пройти лидерам. Совсем скоро финишировать будут.

15:07

Юрлова — десятая, 51,7 сек уступает.

15:06

Отсечку 11,1 км Домрачева проходит с временем 35.39,4. Кузьмина дальше, и неожиданно норвежка Олсбю с двумя промахами. Вирер на четвертую строчку оттеснили!

15:05

Домрачева вырывается на первую позицию. Кузьмина — вторая. А Вирер теряет шансы на победу, но, скорее всего, будет с бронзой.

15:04

У Юрловой один промах...

15:03

Кузьмина могла возглавить гонку, но тоже мажет — последним выстрелом.

15:02

Целится Вирер, и... мажет третьим патроном! А затем и пятым!!! Два штрафных круга! Стадион в шоке!

15:00

30 минут продолжается гонка. На стадион в гордом одиночестве заходит Вирер — на заключительную стрельбу.

14:59

Снегом обдает биатлонисток в леске.

14:58

8,6 км — ситуация та же. А вот Юрлова теперь — эх и ах — лишь 11-я. С 50-секундным отставанием...

14:57

Вирер, Кузьмина, немка Хинц — такова тройка лидеров после третьей стрельбы.

14:56

Эх, а счастье было так возможно, так близко. Но все испортил так некстати вклинившийся штрафной круг.

14:55

У Юрловой один промах. Четвертым выстрелом...

14:54

Вирер уже отработала. Пять из пяти. Все в порядке у итальянки на домашнем этапе.

14:53

Готовятся стрелять...

14:52

На стадион прибывают лидеры. На отметке 7,1 кг статус-кво сохранялся в лидирующей группе. Правда, 15 сек уступает уже Юрлова. Но и четвертое место превосходит Екатерина на почти 8 сек.

14:51

Хороший ход у россиянки. Это отметим. А вот от Акимовой поступают дурные вести: очередной штрафной круг, и уже 3,5 минуты отставания...

14:50

6,1 км — очередная контрольная отсечка. Здесь Юрлова уже аж третьей идет! 12,9 сек уступает Вирер.

14:49

Точно будет у Юрловой шанс на высокое место. Обязательно надо успешно отработать стойку.

14:48

Кузьмина промазала разок...

14:47

Акимова тем временем уже почти три минуты проигрывает...

14:46

Вторая стрельба. Также из положения лежа. Вирер и Юрлова вновь работают чисто.

14:45

И еще один километр преодолел пелотон. Здесь мы видим прежнего лидера Вирер, а Юрлова уступила еще две строчки, ее обошли Мякяряйнен и Кузьмина. Впрочем, отчаиваться не стоит. Главное, тот же гандикап держит Екатерина — 11 сек.

14:44

12,5 минуты всего лишь длится гонка пока. А уже такое расслоение между спортсменками.

14:43

Проходят отсечку 3,6 км девушки. То есть, уже треть дистанции. Доротея Вирер — первая, Юрлова на пятую строчку опустилась. 11 сек уступает. Акимова — последняя с большим отставанием.

14:42

У Акимоков три промаха... Замыкать будет протокол после штрафа.

14:41

Юрлова тоже пять из пяти, и выбирается на четвертую позицию!

14:40

Первая стрельба: Кузьмина — мажет, Вирер — точна.

14:39

Акимова вообще 18 сек уже проигрывает.

14:38

На отметке 2,1 км лидер прежний, но итальянка Вирер и финка Мякяряйнен имеют то же время по сути. А отставание Юрловой возросло до 12,2 сек.

14:37

Движутся к стадиону дамы.

14:36

Ведет вперед всех сестра Антона Шипулина.

14:35

Совсем сложно приходится участницам. Снег налипает на лыжах.

14:33

На отметке 1,1 км лидирует Кузьмина. Юрлова уступает 5,7 сек, Акимова — 13,5 сек.

14:31

Началось! Поехали! Последняя элитная женская гонка перед Олимпиадой, кстати. Затем только чемпионат Европы.

14:25

Анастасия Кузьмини и Дарья Домрачева рассматриваются многими в качестве явных фаворитов.

14:15

Да, снега в Антхольце о-о-о-очень много. Но тем и прекрасна будет эта гонка.

14:10

12,5 км предстоит бежать спортсменкам с четырьмя огневыми рубежами.

14:05

Всего 30 участниц выйдут на старт, среди них две россиянки — Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова.

14:00

Около 20 сантиметров снега выпало на трассе, но это не должно помешать успешно провести гонку.

10:30

Начало гонки в 14:30 мск.

10:00

Масс-старт у женщин состоится на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.