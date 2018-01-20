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Кореи объединились ради Олимпиады

Атлеты из КНДР будет проверены на допинг перед Олимпиадой-2018

Reuters

Южная Корея и КНДР выступят на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под одним флагом. По мнению главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, данный момент будет очень эмоциональным не только для этих стран, но и для всего мира.

КНДР и Южная Корея выступят на предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года под одним флагом. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, пояснив, что на Олимпиаде в Пхенчхане спортсмены из двух соседствующих государств будут защищать цвета одной команды, которая получит название «Корея».

«Выполняя желание двух олимпийских комитетов, МОК согласовал их запрос о том, чтобы на открытии Олимпиады делегации выступили вместе как одна, под названием «Корея». Эта команда выйдет на олимпийский стадион под объединенным флагом Корей. Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для этих стран, но и всего мира»,

— заявил Бах.

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По его словам, на Играх-2018 «две олимпийские команды выступят как одна» — и произойдет исторический момент в женском хоккейном турнире.

Известно, что в составе корейской сборной будет 12 спортсменок из КНДР и 23 хоккеистки их Южной Кореи, при этом лишь 22 спортсменки смогут выйти на лед. Тренировать коллектив предстоит старшему наставнику сборной Южной Кореи, который будет обязан задействовать не менее трех игроков из КНДР. В качества гимна объединенной командой будет использована корейская песня «Ариранг».

Кроме того,

отдельные атлеты из Северной Кореи выступят в фигурном катании, шорт-треке, беговых и горных лыжах

— это следует из официальной четырехсторонней декларации, которая была подписана в швейцарской Лозанне Бахом, министром культуры и спорта КНР До Йонг Ваном, его северокорейским коллегой Иль Гук Кимом и главой НОК Южной Кореи Ли Ки Хенгом.

Что касается этих дисциплин, то в них спортсмены из КНДР будут выступать в форме страны.

Известны и имена счастливчиков. Так, в горных лыжах у мужчин свои силы попробуют Чо Мьон-гван и Кан Сонг-иль, а у женщин — Ким Йон-янг, в мужском шорт-треке побегут Йонг Кван-бом (1500 метров) и Чо Ун-сонг (500 метров), в фигурном катании умения продемонстрирует пара Риом Тай-ок/Ким Ю Сик, а в лыжных гонках — Хан Чон-йон (15 км) и Ли Йонг-гам (10 км).

Также из официальной декларации стало известно, что всех спортсменов из Северной Кореи к Играм-2018 допустят только в том случае, если они пройдут проверку на допинг.

Прибытие атлетов в олимпийскую деревню планируется не позднее 1 февраля — сами соревнования, напомним, пройдут с 9 по 25 февраля.

Комментируя значимое решение сторон, глава МОК подчеркнул, что счастлив свершившемуся подписанию декларации об участии спортсменов из КНДР в Олимпиаде.

«Комитет сегодня принял исключительное решение. Спортсменов в Пхечхане будут сопровождать 24 тренера и официальных лица»,

— добавил он.

К слову, отправятся в Южную Корею на Игры-2018 и представители северокорейских СМИ — ожидается, что соревнования будут освещать более 20 журналистов.

Примечательно, что в честь заключения исторического соглашения представители КНДР пригласили членов МОК посетить Северную Корею.

«Делегации приветствовали приглашение от национального олимпийского комитета КНДР президенту МОК посетить КНДР», — подчеркивается в официальном заявлении.

Решение выставить на Олимпиаду в Пхенчхане объединенную команду крайне тепло встретили по всеми миру, в том числе и в России. К примеру, глава Олимпийского комитета страны Александр Жуков назвал случившееся «положительной вещью».

«Это положительная вещь, — сказал президент ОКР. — В данном случае Олимпийские игры становятся толчком для такого переговорного процесса и улучшения отношений между двумя странами. Это уже случалось в истории один раз — на Олимпийских играх в Сеуле. Хорошо, что им удалось договориться, что они пройдут единой командой.

%Это положительное влияние олимпийского движения на политическую ситуацию».

В свою очередь в Госдуме выразили мнение, что у подписавших декларацию КНДР и Южной Кореи нужно учиться всему миру.

«Я к этому решению отношусь положительно, это пример того, как в непростой международной ситуации и при серьезных разногласиях находить общий язык и снимать проблемы хотя бы на время Олимпийских игр, — цитирует члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева ТАСС. —

Я уверен, что они еще будут ссориться и мириться, но это пример для всех стран, как нужно делать политику: находить диалог и всегда искать возможность для объединения. У них нужно учиться всему миру».

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