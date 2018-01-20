Юрлова бросила «цветы»

И Вирер становится второй, а Домрачева — третьей. Вот такой пьедестал почета у нас. Причем, Домрачева на последнем повороте наступила на палку Вирер и сломала ее. После этого белоруска показала настоящий fair play. Не стала Домрачева атаковать соперницу и позволила ей финишировать второй.