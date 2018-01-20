Юрлова бросила «цветы»

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Бруклин НетсМайами Хит
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Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
112:122
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Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
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+42,2 (0)
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Сток СитиХаддерсфилд Таун
2:0
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18:00
Вест Хэм ЮнайтедБорнмут
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20:30
Манчестер СитиНьюкасл Юнайтед
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Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
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Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Рейнджерс
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закончен
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03:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
1:1
2 период
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
0:0
2 период
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
1:0
1 период
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
0:3
1 период
04:00
Сан-Хосе ШарксПиттсбург Пингвинз
0:1
1 период
04:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Айлендерс
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Филадельфия СиксерсМилуоки Бакс
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Хьюстон РокетсГолден Стэйт Уорриорз
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Миннесота ТимбервулвзТоронто Рэпторс
не начался
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Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
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Теннис / Australian Open. 3-й круг
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Шарапова (Россия) — Кербер (Германия)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы
13:40
Произвольный танец
1
Пападакис / Сизерон
203,16
2
Боброва / Соловьев
187,13
3
Степанова / Букин
184,86
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира
15:15
Гонка преследования на 10 км, женщины
1
Лаура Дальмайер (Германия)
19:45,0
закончен
17:00
Гонка преследования на 12,5 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31.14,4 (0)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы в Москве
18:30
Медведева и Загитова в произвольной программе
1
Алина Загитова (Россия)
238,24
2
Евгения Медведева (Россия)
232,86
3
Каролина Костнер (Италия)
204,25
закончен
Бокс/ММА / Турнир UFC 220 в Бостоне
06:00
Стипе Миочич (США) — Франсис Нганну (Камерун)
не начался
Испания / Примера
14:00
АлавесЛеганес
не начался
18:15
Реал МадридДепортиво
не начался
20:30
Реал СосьедадСельта
не начался
22:45
БетисБарселона
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияВердер
не начался
20:00
Шальке-04Ганновер-96
не начался
Англия / Премьер-лига
19:00
СаутгемптонТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
14:30
АталантаНаполи
не начался
17:00
БолоньяБеневенто
не начался
17:00
ЛациоКьево
не начался
17:00
ВеронаКротоне
не начался
17:00
СампдорияФиорентина
не начался
17:00
УдинезеСПАЛ
не начался
17:00
СассуолоТорино
не начался
20:00
КальяриМилан
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Интер МРома
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Франция / Лига 1
17:00
НиццаСент-Этьен
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19:00
МонакоМетц
не начался
23:00
ЛионПСЖ
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьАвтомобилист
не начался
14:00
БарысЛада
не начался
14:30
Салават ЮлаевСлован
не начался
17:00
Ак БарсВитязь
не начался
17:00
НефтехимикЙокерит
не начался
17:00
ХК СочиЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
не начался
05:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Зенит
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18:00
Локомотив-Кубань Химки
не начался
18:00
ВЭФ УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
не начался
00:00
Детройт ПистонсБруклин Нетс
не начался
03:00
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Юрлова бросила «цветы»

Дальмайер выиграла биатлонный пасьют, Юрлова — 14-я

Татьяна Акимова на огневом рубеже РИА Новости
Татьяна Акимова на огневом рубеже

Немка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Хозяйка соревнований Доротея Вирер стала второй, а белоруска Дарья Домрачева замкнула тройку. Лучшей среди россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, опустившись с шестого на 14-е место. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Трансляция
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15:52

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!

15:51

Очередной неутешительный итог для российской сборной по биатлону, и теперь уже ясно, что рассчитывать на что-то приличное на Олимпиаде просто не приходится.

15:50

Услугина — 42-я, Акимова — 46-я.

15:47

Юрлова только 14-я. Остальных россиянок придется подождать еще.

15:46

И Вирер становится второй, а Домрачева — третьей. Вот такой пьедестал почета у нас. Причем, Домрачева на последнем повороте наступила на палку Вирер и сломала ее. После этого белоруска показала настоящий fair play. Не стала Домрачева атаковать соперницу и позволила ей финишировать второй.

15:45

Финиширует Дальмайер на первом месте!

15:44

Про других наших девушек даже упоминать не хочется. Никого в тридцатке даже нет кроме Юрловой.

15:41

Эх, Юрлова — два промаха. Это все.

15:39

Последняя срельба. Дальмайер! Только она попала все мишени. Домрачева на один круг убежала, а Экхофф дважды промазала. Вирер без промахов атакует из глубины. Даша вторая, итальянка — третья.

15:37

Какая гонка интересная! Все может сегодня решиться в финишном створе, но еще один рубеж впереди.

15:34

Экхофф, Домрачева и Дальмайер без промаха! А вот Вирер один раз мимо и Бескон дважды промазала. Юрлова точно! Она шестая.

15:33

И Вирер подтянулась к Экхофф. Круг претенденток ширится!

15:29

Вот так Домрачева! Уже догнала Дальмайер и Бескон. Экхофф в восьми секундах от лидеров.

15:27

Юрлова все попала и поднялась на восьмое место.

15:26

Второй рубеж. Экхофф и Домрачева по одному промаху. Дальмайер точна и становится лидером!

15:24

Домрачева уже вышла на первую позицию и тащит за собой Экхофф. Вдвоем стараются убежать подальше от Дальмайер и Бескон.

15:22

Юрлова промазала один раз и только десятая.

15:21

Домрачева точна и уходит лидером на дистанцию. Сразу за ней Экхофф. Затем Бескон и только потом Дальмайер.

15:20

Начали стрелять девушки. Экхофф — один промах. И Дальмайер последним выстрелом мажет!

15:17

Дальмайер уже немного сократила отставание от Экхофф, но норвежка продолжает лидировать.

15:15

Начали!

15:12

Далее Дальмайер (+12 секунд), Виткова (+21), Домрачева (+23), Бескон (+27), Юрлова (+39).

15:10

Первой на лыжню уйдет норвежка Тириль Экхофф, которая как нельзя кстати справилась со всеми проблемами со здоровьем и сразу же выиграла спринт.

15:05

Мы с вами в итальянской Антерсельве и сегодня надеемся, что наши девушки наконец-то завоюют медаль. По крайней мере шестой стартовый номер Екатерины Юрловой-Перхт дает ей хорошие шансы.

10:30

Начало гонки в 15:15 мск.

10:00

Женский пасьют на 10 км состоится на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.