Юрлова бросила «цветы»

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!
Очередной неутешительный итог для российской сборной по биатлону, и теперь уже ясно, что рассчитывать на что-то приличное на Олимпиаде просто не приходится.
Услугина — 42-я, Акимова — 46-я.
Юрлова только 14-я. Остальных россиянок придется подождать еще.
И Вирер становится второй, а Домрачева — третьей. Вот такой пьедестал почета у нас. Причем, Домрачева на последнем повороте наступила на палку Вирер и сломала ее. После этого белоруска показала настоящий fair play. Не стала Домрачева атаковать соперницу и позволила ей финишировать второй.
Финиширует Дальмайер на первом месте!
Про других наших девушек даже упоминать не хочется. Никого в тридцатке даже нет кроме Юрловой.
Эх, Юрлова — два промаха. Это все.
Последняя срельба. Дальмайер! Только она попала все мишени. Домрачева на один круг убежала, а Экхофф дважды промазала. Вирер без промахов атакует из глубины. Даша вторая, итальянка — третья.
Какая гонка интересная! Все может сегодня решиться в финишном створе, но еще один рубеж впереди.
Экхофф, Домрачева и Дальмайер без промаха! А вот Вирер один раз мимо и Бескон дважды промазала. Юрлова точно! Она шестая.
И Вирер подтянулась к Экхофф. Круг претенденток ширится!
Вот так Домрачева! Уже догнала Дальмайер и Бескон. Экхофф в восьми секундах от лидеров.
Юрлова все попала и поднялась на восьмое место.
Второй рубеж. Экхофф и Домрачева по одному промаху. Дальмайер точна и становится лидером!
Домрачева уже вышла на первую позицию и тащит за собой Экхофф. Вдвоем стараются убежать подальше от Дальмайер и Бескон.
Юрлова промазала один раз и только десятая.
Домрачева точна и уходит лидером на дистанцию. Сразу за ней Экхофф. Затем Бескон и только потом Дальмайер.
Начали стрелять девушки. Экхофф — один промах. И Дальмайер последним выстрелом мажет!
Дальмайер уже немного сократила отставание от Экхофф, но норвежка продолжает лидировать.
Начали!
Далее Дальмайер (+12 секунд), Виткова (+21), Домрачева (+23), Бескон (+27), Юрлова (+39).
Первой на лыжню уйдет норвежка Тириль Экхофф, которая как нельзя кстати справилась со всеми проблемами со здоровьем и сразу же выиграла спринт.
Мы с вами в итальянской Антерсельве и сегодня надеемся, что наши девушки наконец-то завоюют медаль. По крайней мере шестой стартовый номер Екатерины Юрловой-Перхт дает ей хорошие шансы.
Начало гонки в 15:15 мск.
Женский пасьют на 10 км состоится на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.