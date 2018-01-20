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Австралия попрощалась с Шараповой

Шарапова покинула Australian Open, проиграв Кербер

Российская теннисистка Мария Шарапова РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила немке Анжелике Кербер в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Трансляция
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12:50

На этом будем прощаться. Спасибо, что были с «Газетой.Ru». До новых встреч!

12:48

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2018 Кербер сыграет с триумфатором матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Агнешка Радваньска (Польша).

12:46

Все, выигрывает матч Кербер — всего лишь четыре гейма Анжелика сегодня отдала Марии, без особых проблем выбив ту с турнира. Итоговый счет — 6:1; 6:3 в пользу немки.

12:45

Крайне рискованно сейчас сыграла россиянка и с небольшой помощью везения отыграла один матчбол.

12:44

Тройной матчбол у Кербер.

12:43

30:0 в, возможно, последнем гейме в матче на своей подаче ведет Кербер, в чем ей помогает и Мария, продолжая много ошибаться.

12:42

Делает брейк немка. Сейчас на матч она подавать будет.

12:41

Обидно. Планомерно шла Шарапова к победе в розыгрыше, классно гоняя соперницу по корту, после чего грамотно вышла к сетке и... промахнулась укороченным. 15:40.

12:40

К сожалению, сразу же после него совершает двойную ошибку россиянка. 15:15.

12:39

Первый эйс у Марии за сегодня только что случился.

12:37

И все-таки не отдает свой гейм Кербер, грамотно пережидая в обороне. 3:4.

12:36

Дополнительные розыгрыши понадобятся соперницам в этом очень важном гейме.

12:35

Отличный удар в противоход в очередной раз от Марии — 30:30.

12:34

Не дотянулась Шарапова до тяжелого мяча как следует — 30:15.

12:33

15:15 на подаче Кербер.

12:31

И всухую гейм берет россиянка! 3:3!

12:30

В защите очень много с недавнего времени ошибается немка — 40:0.

12:29

Точнейший и классный по мощности удар от Шараповой в угол на старте гейма на своей подаче — 15:0.

12:27

Очень красиво точно в линию справа пробила немка — Шарапова даже при всем старании за таким мячом успеть не могла. 2:3.

12:26

40:15 на подаче Кербер.

12:25

Попросила видеоповтор Шарапова, но оказалось, что зря — сильно мимо она пробила. 30:0.

12:23

В аут бьет Кербер в достаточно простой ситуации — 2:2 во втором сете.

12:22

Прекрасно Шарапова бьет справа по линии — 40:30.

12:21

В свою очередь и немка, кажется, начала постепенно сдавать — явно не добегает она в некоторых моментах. 15:30.

12:20

Продолжает заставлять много бегать по углам Марию Кербер, постепенно забирая у нее все силы, а также игровые очки. 15:0.

12:19

К счастью, все-таки не сумела вытащить этот гейм немка. 2:1 Кербер выигрывает во втором сете, отдав пока что всего лишь два гейма своей сопернице во всем матче.

12:18

Отыграла, правда, два из них уже на морально-волевых Анжелика.

12:17

Тройной брейк-поинт у Шараповой. Нужно брать гейм!

12:16

Кажется, впервые за сегодня себе позволила расслабиться немка, самостоятельно проиграв два розыгрыша на своей подаче. 0:30.

12:14

Есть очередной брейк от представительницы Германии. 0:2 во втором сете.

12:13

Жуть. Кербер просто не ошибается — всего две (!) оплошности пока что она себе позволила против 15 у Марии. Двойной брейк-поинт у немки.

12:12

Изредка получается у Марии навязать сопернице свою игру, вынуждая ту глубоко обороняться. И тогда берет свое Шарапова — как и сейчас. 15:15.

12:11

Все та же грустная картина и во втором сете пока что — лишь один розыгрыш Мария берет на чужой подаче, без единого шанса отдавая гейм. 0:1.

12:10

Продолжает много ошибаться Мария, принимая не самые простые удары соперницы. 30:15 на подаче Кербер.

12:07

Забирает максимально легко и уверенно первый сет немка. 1:6. Посмотрим, изменится ли ситуация на корте после мини-паузы.

12:06

Вроде бы все правильно сделала Шарапова, выйдя к сетке, однако удался немке какой-то фантастический по точности удар с подкруткой. Тройной сетбол у немки.

12:05

В сетку слева бьет Шарапова. 0:30 на ее подаче.

12:04

5:1. Кербер просто великолепно проводит первый сет.

12:03

Кербер, однако, это совсем не смутило, и очень быстро она себе полное преимущество вернула — 40:30.

12:02

Прекрасный прием и отличный удар в противоход от россиянки — и уже 0:30!

12:01

Отличная атакующая игра от Шараповой на старте гейма — 0:15.

11:59

Но тут же и ошибается Шарапова, ударяя слева по линии. 1:4.

11:58

Наконец-то получилось у Марии без шансов практически пробить с игры. 15:40.

11:57

Тройной брейк-поинт у Кербер.

11:56

Очередной легкий гейм для Анжелики. 3:1.

11:56

Грустно это констатировать, но не только в нападении хороша сейчас немка, но и на контратаках. Именно таким образом она сейчас и взяла розыгрыш. 0:30 на подаче Марии.

11:55

На своей подаче пока что попросту феноменальна немка — как ни старается Мария, но более розыгрыша ей зацепить не получается. 40:15.

11:54

30:0 на своей подаче ведет Кербер в четвертом гейме.

11:53

Все-таки берет свой гейм Мария — пусть и так сложно. 2:1.

11:52

Сильно сейчас повезло Марии — при меньше ей сетка очень помогла, которая вполне могла и забрать мяч. Ровно.

11:51

И вновь допускает ошибку Мария. Ровно.

11:50

Красиво била немка в противоход сопернице, однако чуть не попала в линию — больше.

11:49

Мимо бьет россиянка в более-менее обычной ситуации. Ровно.

11:48

Гейм-поинт Шарапова получает в результате победы в долгом розыгрыше.

11:47

30:15 — когда классно подает Мария, нет шансов у ее соперницы. В противном случае — немка плюс-минус легко берет свое.

11:46

Отличной подачей открывает гейм россиянка — 15:0.

11:45

Еще один гейм падает в «копилку» немки — и вновь лишь один розыгрыш в его ходе Мария сумела взять. 0:2.

11:44

Идеально пока что «раскидывает» Кербер Марию по углам — 30:0.

11:43

Делает в итоге достаточно просто брейк Кербер, отдавая Шараповой лишь один розыгрыш. 0:1.

11:42

Вытащила «мертвый» мяч Мария в ходе красочного и долгого розыгрыша, но тут же добила в цель его немка — 0:40.

11:41

Не очень уверенно начала Мария — уже 0:30 она проигрывает на своей подаче.

11:40

Стартовал матч! Первой будет подавать Шарапова.

11:35

И уже на корте соперницы. Вид у Марии при выходе из раздевалки, к слову, был просто сверхгрозным — если и теннис у нее сегодня будет хоть примерно таким же, то вообще без шансов все для немки закончится.

11:25

Проводит прямо сейчас Мария последние тренировочные приготовления к матчу в подтрибунном помещении. То же самое делает и ее соперница, естественно. Вид у обеих достаточно сосредоточенный.

11:20

По последним заявлениям организаторов, все-таки с определенной задержкой начнется наш матч — в 11:45 по московскому времени его старта следует ждать примерно.

11:05

За Кербер в преддверии предстоящего матча говорит ее сумасшедшая статистика в 2018 году — при 11 победах немка после Нового года еще не проиграла ни разу. Самое время для того, чтобы изменить положение дел?

11:05

В последний раз сегодняшние соперницы встречались еще в 2015 году в немецком Штутгарте — во втором круге турнира тогда в трех сетах (2:6; 7:5; 6:1) победила Кербер.

10:55

К слову, уже закончили свой матч Осака и Барти — решила не затягивать здесь японка, отдав своей сопернице всего шесть геймов. А это значит, что уже достаточно скоро свою битву начнут Шарапова и Кербер!

10:50

Что же касается Кербер, то она на пути к третьему раунду выиграла у соотечественницы Анны-Лены Фридзам (6:0; 6:4) и хорватки Донны Векич (6:4; 6:1).

10:45

Напомним, что на старте Australian Open — 2018 Шарапова обыграла немку Татьяну Марию (6:1; 6:4) и латвийку Анастасию Севастову (6:1; 7:6).

10:40

Уточним — матч с участием россиянки начнется прямиком после завершения встречи между хозяйкой соревнований Эшли Барти и японкой Наоми Осакой. Прямо сейчас там почти все решено — всего лишь гейм остался Осаке для победы.

10:35

Отметим, что сама встреча начнется примерно в 11:10 по московскому времени.

10:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором россиянка Мария Шарапова сразится с немкой Анжеликой Кербер.