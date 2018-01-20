Австралия попрощалась с Шараповой

На этом будем прощаться. Спасибо, что были с «Газетой.Ru». До новых встреч!
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2018 Кербер сыграет с триумфатором матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Агнешка Радваньска (Польша).
Все, выигрывает матч Кербер — всего лишь четыре гейма Анжелика сегодня отдала Марии, без особых проблем выбив ту с турнира. Итоговый счет — 6:1; 6:3 в пользу немки.
Крайне рискованно сейчас сыграла россиянка и с небольшой помощью везения отыграла один матчбол.
Тройной матчбол у Кербер.
30:0 в, возможно, последнем гейме в матче на своей подаче ведет Кербер, в чем ей помогает и Мария, продолжая много ошибаться.
Делает брейк немка. Сейчас на матч она подавать будет.
Обидно. Планомерно шла Шарапова к победе в розыгрыше, классно гоняя соперницу по корту, после чего грамотно вышла к сетке и... промахнулась укороченным. 15:40.
К сожалению, сразу же после него совершает двойную ошибку россиянка. 15:15.
Первый эйс у Марии за сегодня только что случился.
И все-таки не отдает свой гейм Кербер, грамотно пережидая в обороне. 3:4.
Дополнительные розыгрыши понадобятся соперницам в этом очень важном гейме.
Отличный удар в противоход в очередной раз от Марии — 30:30.
Не дотянулась Шарапова до тяжелого мяча как следует — 30:15.
15:15 на подаче Кербер.
И всухую гейм берет россиянка! 3:3!
В защите очень много с недавнего времени ошибается немка — 40:0.
Точнейший и классный по мощности удар от Шараповой в угол на старте гейма на своей подаче — 15:0.
Очень красиво точно в линию справа пробила немка — Шарапова даже при всем старании за таким мячом успеть не могла. 2:3.
40:15 на подаче Кербер.
Попросила видеоповтор Шарапова, но оказалось, что зря — сильно мимо она пробила. 30:0.
В аут бьет Кербер в достаточно простой ситуации — 2:2 во втором сете.
Прекрасно Шарапова бьет справа по линии — 40:30.
В свою очередь и немка, кажется, начала постепенно сдавать — явно не добегает она в некоторых моментах. 15:30.
Продолжает заставлять много бегать по углам Марию Кербер, постепенно забирая у нее все силы, а также игровые очки. 15:0.
К счастью, все-таки не сумела вытащить этот гейм немка. 2:1 Кербер выигрывает во втором сете, отдав пока что всего лишь два гейма своей сопернице во всем матче.
Отыграла, правда, два из них уже на морально-волевых Анжелика.
Тройной брейк-поинт у Шараповой. Нужно брать гейм!
Кажется, впервые за сегодня себе позволила расслабиться немка, самостоятельно проиграв два розыгрыша на своей подаче. 0:30.
Есть очередной брейк от представительницы Германии. 0:2 во втором сете.
Жуть. Кербер просто не ошибается — всего две (!) оплошности пока что она себе позволила против 15 у Марии. Двойной брейк-поинт у немки.
Изредка получается у Марии навязать сопернице свою игру, вынуждая ту глубоко обороняться. И тогда берет свое Шарапова — как и сейчас. 15:15.
Все та же грустная картина и во втором сете пока что — лишь один розыгрыш Мария берет на чужой подаче, без единого шанса отдавая гейм. 0:1.
Продолжает много ошибаться Мария, принимая не самые простые удары соперницы. 30:15 на подаче Кербер.
Забирает максимально легко и уверенно первый сет немка. 1:6. Посмотрим, изменится ли ситуация на корте после мини-паузы.
Вроде бы все правильно сделала Шарапова, выйдя к сетке, однако удался немке какой-то фантастический по точности удар с подкруткой. Тройной сетбол у немки.
В сетку слева бьет Шарапова. 0:30 на ее подаче.
5:1. Кербер просто великолепно проводит первый сет.
Кербер, однако, это совсем не смутило, и очень быстро она себе полное преимущество вернула — 40:30.
Прекрасный прием и отличный удар в противоход от россиянки — и уже 0:30!
Отличная атакующая игра от Шараповой на старте гейма — 0:15.
Но тут же и ошибается Шарапова, ударяя слева по линии. 1:4.
Наконец-то получилось у Марии без шансов практически пробить с игры. 15:40.
Тройной брейк-поинт у Кербер.
Очередной легкий гейм для Анжелики. 3:1.
Грустно это констатировать, но не только в нападении хороша сейчас немка, но и на контратаках. Именно таким образом она сейчас и взяла розыгрыш. 0:30 на подаче Марии.
На своей подаче пока что попросту феноменальна немка — как ни старается Мария, но более розыгрыша ей зацепить не получается. 40:15.
30:0 на своей подаче ведет Кербер в четвертом гейме.
Все-таки берет свой гейм Мария — пусть и так сложно. 2:1.
Сильно сейчас повезло Марии — при меньше ей сетка очень помогла, которая вполне могла и забрать мяч. Ровно.
И вновь допускает ошибку Мария. Ровно.
Красиво била немка в противоход сопернице, однако чуть не попала в линию — больше.
Мимо бьет россиянка в более-менее обычной ситуации. Ровно.
Гейм-поинт Шарапова получает в результате победы в долгом розыгрыше.
30:15 — когда классно подает Мария, нет шансов у ее соперницы. В противном случае — немка плюс-минус легко берет свое.
Отличной подачей открывает гейм россиянка — 15:0.
Еще один гейм падает в «копилку» немки — и вновь лишь один розыгрыш в его ходе Мария сумела взять. 0:2.
Идеально пока что «раскидывает» Кербер Марию по углам — 30:0.
Делает в итоге достаточно просто брейк Кербер, отдавая Шараповой лишь один розыгрыш. 0:1.
Вытащила «мертвый» мяч Мария в ходе красочного и долгого розыгрыша, но тут же добила в цель его немка — 0:40.
Не очень уверенно начала Мария — уже 0:30 она проигрывает на своей подаче.
Стартовал матч! Первой будет подавать Шарапова.
И уже на корте соперницы. Вид у Марии при выходе из раздевалки, к слову, был просто сверхгрозным — если и теннис у нее сегодня будет хоть примерно таким же, то вообще без шансов все для немки закончится.
Проводит прямо сейчас Мария последние тренировочные приготовления к матчу в подтрибунном помещении. То же самое делает и ее соперница, естественно. Вид у обеих достаточно сосредоточенный.
По последним заявлениям организаторов, все-таки с определенной задержкой начнется наш матч — в 11:45 по московскому времени его старта следует ждать примерно.
За Кербер в преддверии предстоящего матча говорит ее сумасшедшая статистика в 2018 году — при 11 победах немка после Нового года еще не проиграла ни разу. Самое время для того, чтобы изменить положение дел?
В последний раз сегодняшние соперницы встречались еще в 2015 году в немецком Штутгарте — во втором круге турнира тогда в трех сетах (2:6; 7:5; 6:1) победила Кербер.
К слову, уже закончили свой матч Осака и Барти — решила не затягивать здесь японка, отдав своей сопернице всего шесть геймов. А это значит, что уже достаточно скоро свою битву начнут Шарапова и Кербер!
Что же касается Кербер, то она на пути к третьему раунду выиграла у соотечественницы Анны-Лены Фридзам (6:0; 6:4) и хорватки Донны Векич (6:4; 6:1).
Напомним, что на старте Australian Open — 2018 Шарапова обыграла немку Татьяну Марию (6:1; 6:4) и латвийку Анастасию Севастову (6:1; 7:6).
Уточним — матч с участием россиянки начнется прямиком после завершения встречи между хозяйкой соревнований Эшли Барти и японкой Наоми Осакой. Прямо сейчас там почти все решено — всего лишь гейм остался Осаке для победы.
Отметим, что сама встреча начнется примерно в 11:10 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором россиянка Мария Шарапова сразится с немкой Анжеликой Кербер.