Канадцы обидели Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:3

«Вашингтон» потерпел второе поражение кряду, на своем льду в упорной борьбе уступив «Монреалю», до выезда в столицу США проигравшему в трех матчах подряд.

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Главным героем встречи стал финский голкипер гостей Антти Ниеми, в этом сезоне уже успевший сменить сразу три клуба — до «Канадиенс» 34-летний страж ворот числился в составах «Питтсбурга» и «Флориды», однако с ними у него как-то не сложилось.

Не самый радужные в игровом плане перспективы сулил вратарю и его выбор на драфте отказов «Монреалем», состоявшийся еще в середине ноября

— все же при наличии в распоряжении у канадской команды живого и здорового Кэри Прайса, на секундочку, участника будущего Матча всех звезд лиги, рассчитывать на частый выход на лед финн не мог.

В итоге гостевой поединок с «Кэпиталз» стал для Ниеми всего третьим за «Канадиенс» в старте и принес ему первую победу в десяти (!) матчах с учетом всех недавних переездов — во многом именно благодаря надежной игре самого Антти.

Первой шайбы в поединке на «Кэпитал Уан-Арене» болельщикам пришлось ждать достаточно долго — открыли соперники счет лишь на 28-й минуте, когда Макс Пачьоретти мощнейшим броском из зоны вбрасывания в самую «девять» реализовал большинство «Монреаля».

В отстающих хозяева, впрочем, пробыли не столь много времени: уже на 34-й минуте паритет был восстановлен Джоном Карлсоном, классно попавшим с дальней дистанции при игре «пять на четыре».

Ассистировали защитнику в этом эпизоде Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, причем для капитана «Кэпиталз» этот балл за результативность стал уже 50 (28+22) в сезоне

— больше из россиян набрал лишь лидер «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого на данный момент аж 61 очко (27+34).

Восстановив равновесие на табло, оппоненты продолжили играть в достаточно открытый хоккей, однако шайба вплоть до заключительной десятиминутки напрочь отказывалась залетать в цель — особенно не везло в этом «Монреалю», который за несколько минут умудрился запороть два едва ли не идеальных момента, в обоих случаях из убойных позиций угодив в каркас ворот.

И все же своего гости в конце концов добились.

На 51-й минуте «Канадиенс» вновь вышли вперед усилиями Пола Байрона, здорово сыгравшего на добивании, а уже на 58-й при отсутствии у вашингтонцев голкипера закрепили успех точным броском с пары метров в исполнении все того же Пачьоретти, который впоследствии возглавит список звезд дня —

и это столь разозлило Овечкина, что россиянин, понимая практически полную невозможность спасения, сломал клюшку о штангу.

Справедливости ради, бороться хозяева не перестали и в заключительные секунды подпортили оппонентам немало нервных клеток: продолжив действовать «шесть на пять», «Вашингтон» вскоре довел отставание до минимума (гол забил Ларс Эллер после передачи Дмитрия Орлова), однако на большее подопечных Барри Тротца не хватило.

«Это очень значимый матч для меня, — сказал после финальной сирены Ниеми, с 24 сэйвами признанный одним из лучших игроков встречи. — Первая победа в сезоне, первая победа с «Монреалем»… Этого всего так давно не было».

В свою очередь наставник «Кэпиталз» по окончании поединка был не столь позитивен, заявив, что некоторые лидеры его команды до сих пор не полностью вернулись с каникул.

«Монреаль» сегодня был намного лучше нас. Они нас переиграли, перебороли. Наш вратарь держал нас в игре, дал нам шанс на завоевание очка.

Слишком многие наши парни еще не вышли из отпуска. Мы плохо сражались и много «жульничали». Честно, думаю, мы могли бы пропустить и семь голов»,

— сказал специалист.

«Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:3 ОТ

В еще одной встрече игрового дня «Флорида» на своем льду в овертайме одолела «Вегас», нанеся дерзким новичкам лиги уже третье поражение в четырех последних матчах.

Одним из героев поединка стал россиянин Евгений Дадонов — именно его шайба, заброшенная экс-игроком питерского СКА в начале третьего периода имела все шансы стать победной, не сравняй гости счет в самой концовке 20-минутки при игре «шесть на пять».

First one didn't go but Evgenii Dadonov will take care of the rest. #VGKvsFLA pic.twitter.com/B4D2jM01Nl — NHL (@NHL) 20 January 2018

В итоге основные лавры достались партнеру россиянина Аарону Экбладу, который, решив не сильно продлевать и без того тяжелую игру, закончил ее точным попаданием уже на 40 секунде овертайма.

The deke couldn't do it, but it was right on the money for @Ekblad5FLA in @EASPORTSNHL OT. pic.twitter.com/m4Mc91L9YH — NHL (@NHL) 20 January 2018

«Анахайм Дакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1

Завершался день встречей в Анахайме, где у местных «Дакс» гостили в последнее время терпящие тотальный крах «короли».

Проведя два абсолютно «сухих» периода, команды сподобились на взятия ворот лишь в заключительном отрезке матча, однако особого счастья «Лос-Анджелесу» это не принесло — шайба Райна Кесслера ознаменовала для «Кингз» уже седьмое фиаско кряду.

Put it right where you want it, @Ryan_Kesler. Make it a game-winner at that too. #LAKvsANA pic.twitter.com/RFnnZWnsKt — NHL (@NHL) 20 January 2018

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