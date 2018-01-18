Россиян обыграл только Фернандес

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КХЛ / регулярный чемпионат
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АвангардТрактор
1:2
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17:00
АвтомобилистБарыс
2:4
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17:00
ЮграМеталлург Мг
0:3
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18:00
ЛадаСибирь
0:1
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19:30
СеверстальЛокомотив
5:6 (ОТ)
закончен
19:30
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1:3
закончен
19:30
СКААдмирал
7:2
закончен
19:30
Динамо МСпартак
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Динамо РАмур
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
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03:00
Филадельфия ФлайерзТоронто Мэйпл Лифс
3:2 (ОТ)
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03:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
2:5
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
4:3 (ОТ)
закончен
03:30
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
4:3
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВегас Голден Найтс
1:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
1:4
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
3:2 (Б)
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшСан-Хосе Шаркс
5:3
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзПиттсбург Пингвинз
1:3
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Евролига
20:00
Химки Олимпиакос
82:54
закончен
21:00
Жальгирис Валенсия
86:82
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22:05
Маккаби Т-А Црвена Звезда
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23:00
Барселона Бамберг
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03:00
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
80:89
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03:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
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закончен
05:30
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
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Россиян обыграл только Фернандес

Алиев и Коляда выиграли серебро и бронзу на ЧЕ по фигурному катанию

Михаил Коляда РИА Новости
Михаил Коляда

Шестой победой на чемпионатах Европы испанца Хавьера Фернандеса, серебром Дмитрия Алиева и бронзой Михаила Коляды закончилась произвольная программа у мужчин на ЧЕ по фигурному катанию. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Трансляция
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21:55

Максимально успешное выступление россиян. Самарин и Коляда улучшили позиции, причем Михаил — до бронзы, опередив Васильева. Алиев показал лучший прокат в жизни и удержал серебро, а соперничать с Хавьером Фернандесом, теперь уже шестикратным чемпионом континента, было просто нереально. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

21:53

182,73 — прекрасно! Сумма — 274,06! Заслуженное серебро у Дмитрия Алиева!

21:50

Зал аплодирует стоя. Только в конце на флипе ошибся. Его личный лучший прокат. И это будет серебро. Это очевидно!

21:48

Тройной лутц — плюс 1,4. Каскаж 3-2 (аксель-тулуп) — плюс 0,2. 3-1-3 (ритбергер-ритбергер-лутц) — тоже с небольшим плюсом. Это заявка на серебро!

21:46

Четверной тулуп — плюс 2,14. Тройной аксель — плюс 1,57.

21:45

Ну и последние два вопроса: подвинет ли Алиев Коляду на третье место, и завоюет ли сам Дмитрий медаль? После короткой он был вторым.

21:44

191,73 — лучший результат сезона в произвольной у Фернандеса. 295,55 в сумме. Он станет шестикратным чемпионом Европы, это очевидно.

21:42

Просто без вариантов для соперников! Были мелкие ошибочки, но они не сделают погоды. Тройной сальхов вышел вместо четверного, и была еще ошибочка на флипе.

21:39

Каскад 3-2 (аксель-тулуп) тоже с плюсом, пусть и в полбалла.

21:38

Каскад «четверной сальхов — тройной тулуп» — плюс 2,57. Борись с ним, как хочешь.

21:37

Четверной тулуп идеален — плюс 2,43.

21:36

На льду маэстро Хавьер Фернандес. Испанец лидирует после короткой программы с большим запасом.

21:35

На замедленных повторах было видно, что Васильев проиграл Коляде без вариантов, оценка за компоненты буквально растаяла. 158,41 — правда, сам Денис даже чуть улучшил свой личный рекорд. 243,52 — второй за Колядой сейчас Васильев! Обнимается Денис с тренером — он в пятерке сильнейших чемпионата Европы. Ну а Самарин за пределами тройки. Впрочем, это было и так понятно.

21:32

Компоненты хороши, конечно, и оценка будет высокой. Вопрос, насколько? И хватит ли этого, чтобы обойти Коляду?

21:30

Тройной лутц, открывавший каскад с ритбергером и сальховом не получился. На две ноги приземлился.

21:29

Начал неплохо, но четверной тулуп исполнил безобразно. Шансов не упасть просто не было. Минус четыре.

21:27

Тройка пока такая: 1. Коляда, 2. Быченко, 3. Самарин. А теперь выступление тройки лучших в короткой программе откроет латвиец Денис Васильев. Вот с такой программой.

21:26

139,61 — девятый произвольный прокат сейчас. Общее седьмое место — 218,17.

21:25

В общем, неудачно. Что тут еще сказать? Даже на том уровне, который был заявлен, неудачный прокат.

21:20

Что-то должен он невероятное показать, чтобы бороться за медаль — программа без четверных у бельгийца. И уже минус два балла на тройном акселе.

21:19

Йорик Хендрикс из Бельгии следующим стартует.

21:18

141,17 — ну а что вы хотели без четверных прыжков? 219,43 — на шестом месте сейчас Риццо, а впереди еще четыре спортсмена.

21:15

Старательно откатал Риццо, но на фоне мужчин выглядит пока итальянец мальчиком.

21:11

Маттео Риццо из Италии на льду.

21:10

175,49 — лучший пока произвольный прокат. Естественно, Коляда становится лидером — 258,90

21:07

Докрутил вращениями в конце, и все бы было хорошо, если бы не это падение. Достойное выступление, но очень был напряжен Михаил. Но по компонентам Быченко он превзошел, хотя была помарка на выезде с лутца и тройной сальхов неидеально исполнил. Ну и без четверных программа прошла.

21:06

Тройной аксель затем выполнил на «отлично», а потом был каскад 3-1-2 (сальхов-ритбергер-аксель), тройной ритбергер и 3-2 (лутц-тулуп) — все удачно!

21:05

Упал с четверного тулупа Михаил...

21:02

Михаил Коляда начал! Очень сложную программу заявил.

21:00

Третья разминка заканчивается, сейчас выступят: Михаил Коляда (Россия), Маттео Риццо (Италия), Йорик Хендрикс (Бельгия), Денис Васильев (Латвия), Хавьер Фернандес (Испания) и завершит все это великолепие Дмитрий Алиев (Россия).

20:54

Небольшая пауза, и на льду появятся участники четвертой разминки.

20:53

155,56 получает за произвольный прокат Самарин. И в произвольной, и вообще он пока второй — 229,81.

20:50

Боролся всю программу Самарин, не все получалось, устал, но в целом достойно. Хотя Быченко проиграет, должен быть вторым пока, то есть поднимется в итоговом протоколе.

20:48

Боролся и устоял на четверном тулупе.

20:47

С небольшой помарочкой, но сделал четверной лутц в самом начале. Еще один четверной планировал, но вышел тройной затем.

20:46

На льду Александр Самарин!

20:45

163,47 — блестяще. Естественно, Быченко выходит на первое место — 238,44.

20:42

После неудачной короткой Быченко настроился как на последний бой. Блестящий прокат, только в одном каскаде была неудача. Он точно выйдет на первое место сейчас.

20:38

Алексей Быченко, украинец, выступающий за Израиль, на льду.

20:37

133,73 всего за произвольную программу. Общий балл 210,47 — четвертое место.

20:35

Не получилось обойтись без падения, что, конечно, самазало общее впечатление.

20:30

Грузин Морис Квителашвили на льду.

20:29

154,58 получает Майоров за произвольную программу. Это лучший результат в карьере. 225,86 — немного, но опережает Бржезину и становится лидером!

20:26

Великолепный прокат Майорова, лучший в жизни, скорее всего! Ждем результатов.

20:21

Александр Майоров, представляющий Швецию, на льду.

20:20

152,48 получает Бржезина за произвольную программу. 225,50 — чех выходит на первое место!

20:17

Очень солидный прокат испортило падение, после которого он немного сдал в концовке. Скорее, подпортило. Наверняка Бржезина сейчас выйдет в лидеры.

20:14

Михал Бржезина из Чехии на льду.

20:13

122,43 — это шестой результат в произвольной программе. А сумма пятая — 194,97.

20:10

Эпичная музыка из «Игры престолов», но совсем не получился прокат у спортсмена. Упал с тулупа, а в конце даже не стал делать несколько элементов, расклеившись.

20:05

Пауль Фенц начал произвольный прокат.

19:58

Итак, начинается разминка третьей группы. В ней представлены: Пауль Фенц (Германия), Михал Бржезина (Чехия), Александр Майоров (Швеция), Морис Квителашвили (Грузия), Алексей Быченко (Израиль), Александр Самарин (Россия).

19:43

Сейчас заливка льда, а потом будет третья разминка. Пока же пауза.

19:41

127,53 — лучший для Майсурадзе результат сезона. 191,22 — он пятый в сумме.

19:38

Многое не получалось в начале программы у Майсурадзе, но он буквально за каждый элемент боролся и в итоге вытянул прокат и даже добился «Молодец! Молодец!» от «Мегаспорта».

19:35

Ираклий Майсурадзе из Грузии закроет вторую разминку.

19:34

119,45 — седьмой результат в произвольной и пятый по сумме у Валькера — 185,41.

19:31

Интересная программа, но исполнена все же не лучшим образом. Тройной аксель и тройной флип подкачали в самом начале, и пошло-поехало...

19:26

Швейцарец Стефан Валькер, который уступал Айрапетяну после короткой программы, на льду.

19:25

127,14 получает Айрапетян в произвольной, это четвертый прокат сегодня на данный момент. Четвертый он и в общем зачете — 196,63.

19:22

Начудил с программой Айрапетян, пришлось менять местами элементы, и он потерял много баллов. Концовка чуть поправила ситуацию, но не слишком.

19:18

Вторую группу продолжает выступление армянина Славика Айрапетяна.

19:17

101,69 — это провал, конечно. Как в произвольной, так и в сумме он пока девятый — 165,65.

19:14

Совсем не получилось у Резниченко сегодня. Крайне неудачно выступил, особенно с прыжками вышла беда.

19:09

Представляющий Польшу украинец Игорь Резниченко на льду.

19:08

Бессегье получает за произвольную программу 140,82. Это лучшая пока короткая, лучшая, само собой, и сумма — 211,71.

19:05

Бессегье наверняка выйдет на первое место, хотя ошибок у него было много — и недокруты, и льда рукой касался. Но сложность компонентов делает свое дело.

19:03

Четверной тулуп и четверной сальхов, хоть оба и с помарками, но сделаны.

19:02

Француз Шафик Бессегье, ниже своих возможностей откатавший короткую программу, исполняет произвольную.

19:01

140,45 — лучшая короткая из уже выступивших. 208,22 — сумма Харриса, с которой он выходит на первую строчку.

18:58

Солидное выступление Харриса. Есть все шансы обойти Понсара и в произвольной, а уж по сумме — наверняка.

18:51

Итак, Филлип Харрис на льду.

18:45

Следом будут выступать участники второй разминки: Филлип Харрис (Великобритания), Шафик Бессегье (Франция), Игорь Резниченко (Польша), Славик Айрапетян (Армения), Стефан Валькер (Швейцария), Ираклий Майсурадзе (Грузия).

18:44

120,49 -- оценка за произвольную программу, это третий результат. 181,72 — получает испанец в сумме, и он третий, отстав на 0,05 от Виртанена!

18:41

Ну, неплохо, но не сказать, чтобы выдающийся прокат показал Монтойя.

18:40

Неплохо выступает испанец, хотя мелких ошибок и помарочек предостаточно.

18:36

Фелипе Монтойя из Испании закроет выступление первой группы.

18:35

139,27 — намного улучшает личный рекорд Понсар. Ну и он первым за 200 баллов уходит — 200,71 у француза в сумме.

18:32

Совсем без ошибок Понсар не обошелся, но это был прокат очень хорошего уровня. Значительно превзойдет Виртанена.

18:30

Каскад 3-2 (аксель-тулуп) сделан, очень уверенно начал Понсар.

18:29

Начинает француз с отличного четверного тулупа, сразу демонстрируя, что он в первой разминке случайный гость.

18:28

Ромен Понсар из Франции, проваливший короткую программу, на льду.

18:27

108,79 — оценка норвежца за короткую программу, он держится за голову. 170,64 — лишь третий сейчас Оддволл Бёе.

18:24

Выбило Оддволл Бёе падение из колеи, концовку проката он провел уже неудачно.

18:22

Все было хорошо у норвежца, включая каскад 3-3 из тулупов, пока он не упал с тройного флипа. Пошли ошибки дальше.

18:20

Сондре Оддволл Бёе из Норвегии выступает следующим.

18:19

121,54 — за произвольную программу, это его личный рекорд. С суммой 181,77 Виртанен выходит на промежуточное первое место.

18:16

Неплохой прокат, даже чуть усложнил программу, выполнил каскад «тройной тулуп — тройной тулуп», ну и в целом чисто откатал.

18:13

Неплохо идут прыжки у финна: каскад 3-2 (лутц-тулуп), тройной тулуп, тройной лутц — все четко.

18:12

Первая попытка четверного тулупа сегодня, но на деле вышло три с половиной оборота.

18:11

Валттер Виртанен из Финляндии выступает третьим.

18:10

105,95 — проиграл Наурицу в произвольной, а по сумме — 167,22 — тоже все-таки уступил. Науриц остается лидером.

18:07

После падения собрался и выступил дальше вполне неплохо, по крайней мере, во второй половине программы. Наурица обойдет.

18:04

Выполнил каскад «тройной тулуп — тройной лутц», но затем слишком резко зашел на вращение и упал...

18:02

115,34 — за произвольный прокат получает Науриц и, естественно, пока что возглавляет таблицу. Больше никто не выступал. На лед вышел Бурак Демырбога из Турции.

17:59

Начал эстонец нервно и неудачно, но после того как выполнил неплохой каскад 3-2, успокоился и остаток программы докатал неплохо.

17:54

Эстонец Даниэль Альберт Науриц начинает первым.

17:50

Первая разминка уже на льду, и скоро соревнования начнутся. В первой группе заявлены: Даниэль Альберт Науриц (Эстония), Бурак Демырбога (Турция), Валттер Виртанен (Финляндия), Сондре Оддвалл Бёе (Норвегия), Ромен Понсар (Франция), Фелипе Монтойя (Испания).

17:45

Конечно, все наши ребята будут стараться бороться за медали, а всего сегодня выступят 24 спортсмена, которые разбиты на четыре разминки по шесть человек.

17:40

Короткую программу выиграл испанец Хавьер Фернандес (103,82), вторым был россиянин Дмитрий Алиев (91,33), а третьим — латвиец Денис Васильев (85,11). Михаил Коляда (83,41) показал четвертый прокат, а вот Александр Самарин (74,25) остался лишь девятым.

17:35

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции произвольной программы у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:10

Фигуристы выйдут на лед в 17.45 мск.

10:00

Текстовая трансляция соревнований в произвольной программе у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию.