Россиян обыграл только Фернандес

Докрутил вращениями в конце, и все бы было хорошо, если бы не это падение. Достойное выступление, но очень был напряжен Михаил. Но по компонентам Быченко он превзошел, хотя была помарка на выезде с лутца и тройной сальхов неидеально исполнил. Ну и без четверных программа прошла.