Россиян обыграл только Фернандес

Максимально успешное выступление россиян. Самарин и Коляда улучшили позиции, причем Михаил — до бронзы, опередив Васильева. Алиев показал лучший прокат в жизни и удержал серебро, а соперничать с Хавьером Фернандесом, теперь уже шестикратным чемпионом континента, было просто нереально. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
182,73 — прекрасно! Сумма — 274,06! Заслуженное серебро у Дмитрия Алиева!
Зал аплодирует стоя. Только в конце на флипе ошибся. Его личный лучший прокат. И это будет серебро. Это очевидно!
Тройной лутц — плюс 1,4. Каскаж 3-2 (аксель-тулуп) — плюс 0,2. 3-1-3 (ритбергер-ритбергер-лутц) — тоже с небольшим плюсом. Это заявка на серебро!
Четверной тулуп — плюс 2,14. Тройной аксель — плюс 1,57.
Ну и последние два вопроса: подвинет ли Алиев Коляду на третье место, и завоюет ли сам Дмитрий медаль? После короткой он был вторым.
191,73 — лучший результат сезона в произвольной у Фернандеса. 295,55 в сумме. Он станет шестикратным чемпионом Европы, это очевидно.
Просто без вариантов для соперников! Были мелкие ошибочки, но они не сделают погоды. Тройной сальхов вышел вместо четверного, и была еще ошибочка на флипе.
Каскад 3-2 (аксель-тулуп) тоже с плюсом, пусть и в полбалла.
Каскад «четверной сальхов — тройной тулуп» — плюс 2,57. Борись с ним, как хочешь.
Четверной тулуп идеален — плюс 2,43.
На льду маэстро Хавьер Фернандес. Испанец лидирует после короткой программы с большим запасом.
На замедленных повторах было видно, что Васильев проиграл Коляде без вариантов, оценка за компоненты буквально растаяла. 158,41 — правда, сам Денис даже чуть улучшил свой личный рекорд. 243,52 — второй за Колядой сейчас Васильев! Обнимается Денис с тренером — он в пятерке сильнейших чемпионата Европы. Ну а Самарин за пределами тройки. Впрочем, это было и так понятно.
Компоненты хороши, конечно, и оценка будет высокой. Вопрос, насколько? И хватит ли этого, чтобы обойти Коляду?
Тройной лутц, открывавший каскад с ритбергером и сальховом не получился. На две ноги приземлился.
Начал неплохо, но четверной тулуп исполнил безобразно. Шансов не упасть просто не было. Минус четыре.
Тройка пока такая: 1. Коляда, 2. Быченко, 3. Самарин. А теперь выступление тройки лучших в короткой программе откроет латвиец Денис Васильев. Вот с такой программой.
139,61 — девятый произвольный прокат сейчас. Общее седьмое место — 218,17.
В общем, неудачно. Что тут еще сказать? Даже на том уровне, который был заявлен, неудачный прокат.
Что-то должен он невероятное показать, чтобы бороться за медаль — программа без четверных у бельгийца. И уже минус два балла на тройном акселе.
Йорик Хендрикс из Бельгии следующим стартует.
141,17 — ну а что вы хотели без четверных прыжков? 219,43 — на шестом месте сейчас Риццо, а впереди еще четыре спортсмена.
Старательно откатал Риццо, но на фоне мужчин выглядит пока итальянец мальчиком.
Маттео Риццо из Италии на льду.
175,49 — лучший пока произвольный прокат. Естественно, Коляда становится лидером — 258,90
Докрутил вращениями в конце, и все бы было хорошо, если бы не это падение. Достойное выступление, но очень был напряжен Михаил. Но по компонентам Быченко он превзошел, хотя была помарка на выезде с лутца и тройной сальхов неидеально исполнил. Ну и без четверных программа прошла.
Тройной аксель затем выполнил на «отлично», а потом был каскад 3-1-2 (сальхов-ритбергер-аксель), тройной ритбергер и 3-2 (лутц-тулуп) — все удачно!
Упал с четверного тулупа Михаил...
Михаил Коляда начал! Очень сложную программу заявил.
Третья разминка заканчивается, сейчас выступят: Михаил Коляда (Россия), Маттео Риццо (Италия), Йорик Хендрикс (Бельгия), Денис Васильев (Латвия), Хавьер Фернандес (Испания) и завершит все это великолепие Дмитрий Алиев (Россия).
Небольшая пауза, и на льду появятся участники четвертой разминки.
155,56 получает за произвольный прокат Самарин. И в произвольной, и вообще он пока второй — 229,81.
Боролся всю программу Самарин, не все получалось, устал, но в целом достойно. Хотя Быченко проиграет, должен быть вторым пока, то есть поднимется в итоговом протоколе.
Боролся и устоял на четверном тулупе.
С небольшой помарочкой, но сделал четверной лутц в самом начале. Еще один четверной планировал, но вышел тройной затем.
На льду Александр Самарин!
163,47 — блестяще. Естественно, Быченко выходит на первое место — 238,44.
После неудачной короткой Быченко настроился как на последний бой. Блестящий прокат, только в одном каскаде была неудача. Он точно выйдет на первое место сейчас.
Алексей Быченко, украинец, выступающий за Израиль, на льду.
133,73 всего за произвольную программу. Общий балл 210,47 — четвертое место.
Не получилось обойтись без падения, что, конечно, самазало общее впечатление.
Грузин Морис Квителашвили на льду.
154,58 получает Майоров за произвольную программу. Это лучший результат в карьере. 225,86 — немного, но опережает Бржезину и становится лидером!
Великолепный прокат Майорова, лучший в жизни, скорее всего! Ждем результатов.
Александр Майоров, представляющий Швецию, на льду.
152,48 получает Бржезина за произвольную программу. 225,50 — чех выходит на первое место!
Очень солидный прокат испортило падение, после которого он немного сдал в концовке. Скорее, подпортило. Наверняка Бржезина сейчас выйдет в лидеры.
Михал Бржезина из Чехии на льду.
122,43 — это шестой результат в произвольной программе. А сумма пятая — 194,97.
Эпичная музыка из «Игры престолов», но совсем не получился прокат у спортсмена. Упал с тулупа, а в конце даже не стал делать несколько элементов, расклеившись.
Пауль Фенц начал произвольный прокат.
Итак, начинается разминка третьей группы. В ней представлены: Пауль Фенц (Германия), Михал Бржезина (Чехия), Александр Майоров (Швеция), Морис Квителашвили (Грузия), Алексей Быченко (Израиль), Александр Самарин (Россия).
Сейчас заливка льда, а потом будет третья разминка. Пока же пауза.
127,53 — лучший для Майсурадзе результат сезона. 191,22 — он пятый в сумме.
Многое не получалось в начале программы у Майсурадзе, но он буквально за каждый элемент боролся и в итоге вытянул прокат и даже добился «Молодец! Молодец!» от «Мегаспорта».
Ираклий Майсурадзе из Грузии закроет вторую разминку.
119,45 — седьмой результат в произвольной и пятый по сумме у Валькера — 185,41.
Интересная программа, но исполнена все же не лучшим образом. Тройной аксель и тройной флип подкачали в самом начале, и пошло-поехало...
Швейцарец Стефан Валькер, который уступал Айрапетяну после короткой программы, на льду.
127,14 получает Айрапетян в произвольной, это четвертый прокат сегодня на данный момент. Четвертый он и в общем зачете — 196,63.
Начудил с программой Айрапетян, пришлось менять местами элементы, и он потерял много баллов. Концовка чуть поправила ситуацию, но не слишком.
Вторую группу продолжает выступление армянина Славика Айрапетяна.
101,69 — это провал, конечно. Как в произвольной, так и в сумме он пока девятый — 165,65.
Совсем не получилось у Резниченко сегодня. Крайне неудачно выступил, особенно с прыжками вышла беда.
Представляющий Польшу украинец Игорь Резниченко на льду.
Бессегье получает за произвольную программу 140,82. Это лучшая пока короткая, лучшая, само собой, и сумма — 211,71.
Бессегье наверняка выйдет на первое место, хотя ошибок у него было много — и недокруты, и льда рукой касался. Но сложность компонентов делает свое дело.
Четверной тулуп и четверной сальхов, хоть оба и с помарками, но сделаны.
Француз Шафик Бессегье, ниже своих возможностей откатавший короткую программу, исполняет произвольную.
140,45 — лучшая короткая из уже выступивших. 208,22 — сумма Харриса, с которой он выходит на первую строчку.
Солидное выступление Харриса. Есть все шансы обойти Понсара и в произвольной, а уж по сумме — наверняка.
Итак, Филлип Харрис на льду.
Следом будут выступать участники второй разминки: Филлип Харрис (Великобритания), Шафик Бессегье (Франция), Игорь Резниченко (Польша), Славик Айрапетян (Армения), Стефан Валькер (Швейцария), Ираклий Майсурадзе (Грузия).
120,49 -- оценка за произвольную программу, это третий результат. 181,72 — получает испанец в сумме, и он третий, отстав на 0,05 от Виртанена!
Ну, неплохо, но не сказать, чтобы выдающийся прокат показал Монтойя.
Неплохо выступает испанец, хотя мелких ошибок и помарочек предостаточно.
Фелипе Монтойя из Испании закроет выступление первой группы.
139,27 — намного улучшает личный рекорд Понсар. Ну и он первым за 200 баллов уходит — 200,71 у француза в сумме.
Совсем без ошибок Понсар не обошелся, но это был прокат очень хорошего уровня. Значительно превзойдет Виртанена.
Каскад 3-2 (аксель-тулуп) сделан, очень уверенно начал Понсар.
Начинает француз с отличного четверного тулупа, сразу демонстрируя, что он в первой разминке случайный гость.
Ромен Понсар из Франции, проваливший короткую программу, на льду.
108,79 — оценка норвежца за короткую программу, он держится за голову. 170,64 — лишь третий сейчас Оддволл Бёе.
Выбило Оддволл Бёе падение из колеи, концовку проката он провел уже неудачно.
Все было хорошо у норвежца, включая каскад 3-3 из тулупов, пока он не упал с тройного флипа. Пошли ошибки дальше.
Сондре Оддволл Бёе из Норвегии выступает следующим.
121,54 — за произвольную программу, это его личный рекорд. С суммой 181,77 Виртанен выходит на промежуточное первое место.
Неплохой прокат, даже чуть усложнил программу, выполнил каскад «тройной тулуп — тройной тулуп», ну и в целом чисто откатал.
Неплохо идут прыжки у финна: каскад 3-2 (лутц-тулуп), тройной тулуп, тройной лутц — все четко.
Первая попытка четверного тулупа сегодня, но на деле вышло три с половиной оборота.
Валттер Виртанен из Финляндии выступает третьим.
105,95 — проиграл Наурицу в произвольной, а по сумме — 167,22 — тоже все-таки уступил. Науриц остается лидером.
После падения собрался и выступил дальше вполне неплохо, по крайней мере, во второй половине программы. Наурица обойдет.
Выполнил каскад «тройной тулуп — тройной лутц», но затем слишком резко зашел на вращение и упал...
115,34 — за произвольный прокат получает Науриц и, естественно, пока что возглавляет таблицу. Больше никто не выступал. На лед вышел Бурак Демырбога из Турции.
Начал эстонец нервно и неудачно, но после того как выполнил неплохой каскад 3-2, успокоился и остаток программы докатал неплохо.
Эстонец Даниэль Альберт Науриц начинает первым.
Первая разминка уже на льду, и скоро соревнования начнутся. В первой группе заявлены: Даниэль Альберт Науриц (Эстония), Бурак Демырбога (Турция), Валттер Виртанен (Финляндия), Сондре Оддвалл Бёе (Норвегия), Ромен Понсар (Франция), Фелипе Монтойя (Испания).
Конечно, все наши ребята будут стараться бороться за медали, а всего сегодня выступят 24 спортсмена, которые разбиты на четыре разминки по шесть человек.
Короткую программу выиграл испанец Хавьер Фернандес (103,82), вторым был россиянин Дмитрий Алиев (91,33), а третьим — латвиец Денис Васильев (85,11). Михаил Коляда (83,41) показал четвертый прокат, а вот Александр Самарин (74,25) остался лишь девятым.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции произвольной программы у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Фигуристы выйдут на лед в 17.45 мск.
Текстовая трансляция соревнований в произвольной программе у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию.