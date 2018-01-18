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Почему серый: выбран цвет России на Олимпиаде

Опубликованы эскизы «нейтральной» формы российских олимпийцев

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Официальный экипировщик российских атлетов на Олимпиаде-2018 представит эскизы формы для выступления в Пхенчхане. В элементах одежды преобладает серый цвет, а любые намеки на флаг или герб России аккуратно сведены на нет.

Компания по производству спортивной одежды Zasport, с начала 2017 года являющаяся официальным экипировщиком Олимпийского комитета России, представила эскизы формы отечественных атлетов для Игр в Пхенчхане-2018. Выполнена она в довольно мрачных, не ярких тонах, и принципиально не похожа на те варианты от предыдущей компании-партнера, в которых спортсмены выступали в Сочи-2014.

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«Наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Корее под нейтральным флагом, — напомнила фирма в выпущенном релизе. — На соревнованиях атлеты из России не смогут использовать национальную символику, в том числе в одежде.

Эскизы «нейтральной» формы были одобрены Международным олимпийским комитетом и, согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР».

Основные цвета коллекции – серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia (Олимпийский спортсмен из России. – «Газета.Ru»). Отметим, что ранее МОК одобрил дизайн парадной формы россиян.

По сообщению Zasport, экипировка российских атлетов, которые поедут на ОИ, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно.

Презентация обычной олимпийской формы сборной России состоялась в конце ноября прошлого года в Москве. За неделю до вынесения санкций по линии МОК, запретивших ОКР выставлять на ОИ официальную команду, Zasport представил экипировку в цветах российского флага, дополненных светло-серыми тонами.

Также была представлена повседневная одежда спортсменов, выдержанная в такой же цветовой гамме. Собственно, она осталась прежней – но теперь цвета представлены в разных пропорциях.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК отстранил всю сборную России от участия в Играх, обвинив отечественных спортсменов в антидопинговых нарушениях.

Шанс поехать на главные старты четырехлетия предоставили только «чистым» атлетам, которые ранее никогда не имели проблем с запрещенными веществами. По этой причине, например, лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев не получил допуска до Игр: 14 лет назад он был наказан дисквалификацией за стимуляторы из «черного» списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Таким образом, так и не реализованными остались оригинальные идеи по дизайну формы россиян для корейских Игр. Например, лишенный двух золотых медалей за Сочи бобслеист Алексей Воевода, ныне депутат Госдумы, недавно предложил украсить экипировку георгиевской лентой, которая используется как элемент Боевых знамен гвардейских частей вооруженных сил России и является символом победы красной армии в Великой Отечественной войне.

Спортсмен выразил уверенность, что этот символ победы и доблести способен поднять дух российских атлетов и мотивировать их на успешное выступление на Олимпиаде-2018.

К своему отстранению Воевода отнесся по-философски, как и к необходимости выступать под нейтральным флагом.

Член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев предложил еще один вариант борьбы с запретом российской символики. Чиновник призвал спортсменов привезти в Пхенчхан флажки своих регионов:

«В соответствии с решением МОК, российский триколор нашим спортсменам пронести будет нельзя, но если они будут нести флажки 85 российских регионов, это не станет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на Играх».

Всерьез обсуждался и еще один вариант: выступить под флагом СССР, а на церемониях награждения использовать гимн этой несуществующей с 1991 страны.

На Олимпиаде представителям делегации России категорически запрещено использовать на экипировке товарный знак «Team Russia», а на форме олимпийцев могут присутствовать один или два цвета национального флага, которые при этом не должны складываться в флаг страны в дизайне формы.

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