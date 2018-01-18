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«Довольна своим агрессивным теннисом»

Шарапова вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с немкой Кербер

Российская теннисистка Мария Шарапова Tennis Australia
Российская теннисистка Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова победила представительницу Латвии Анастасию Севастову в двух сетах в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. После поединка Шарапова заявила, что Севастова всегда была непростой соперницей, и поделилась радостью от возвращения на корты Мельбурна спустя два года.

Мария Шарапова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв принципиальную соперницу — Анастасию Севастову из Латвии. За последние полгода встреча Шараповой с Севастовой стала уже третьей, и к счастью для российской теннисистки самой короткой.

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Напомним, что впервые после возвращения Марии после дисквалификации теннисистки встретились в четвертом круге прошлогоднего US Open, где выдали увлекательный трехсетовый матч. Первую кровь пролила Севастова, одержав трудовую победу со счетом 5:7 6:3 6:2. Примерно через месяц спортсменки встретились на турнире в Пекине, и там Шарапова взяла реванш. На этот раз поединок вышел еще более тяжелым и упорным и завершился со счетом 7:6 (3) 5:7 7:6 (7) в пользу россиянки. Причем, Марии пришлось отыгрывать матчболы.

Третья встреча соперниц состоялась во втором круге в Мельбурне, и на этот раз Шарапова победила в двух сетах, однако сюжет противостояния намекал на возможное продолжение в решающей партии.

Первый сет Мария выиграла очень легко со счетом 6:1. А вот во второй партии Севастова напомнила всем, почему матчи Шараповой против латвийской теннисистки проходят в тяжелейших баталиях.

Мария дважды подавала на матч, но оба раза Севастовой удавалось делать обратный брейк. В конечном итоге, судьба второго сета решилась на тай-брейке, где российская теннисистка оказалась более удачливой и победила со счетом 7:4.

«Она никогда тебя не отпускает. Она возвращает огромное количество мячей, и с этим у меня были проблемы в предыдущих играх против Севастовой»,

— приводит слова Марии официальный сайт турнира.

Главной проблемой для Шараповой во втором сете стал хитрый резанный удар Севастовой с бэкхенда, заставивший россиянку наделать кучу ошибок. В этом призналась и сама Мария после матча.

«Вернувшись на корты, я заметила, что много теннисисток стали применять хитрый несильный резаный слева. Я много отрабатывала ответ на этот удар на тренировках, но все равно продолжаю ошибаться, пытаясь на него ответить.

Особенно на Открытом чемпионате США я изрядно наошибалась в матче против нее. Думаю, это основной момент, на котором я была сегодня сосредоточена»,

— сказала Шарапова.

Несмотря на относительно легкий счет, тай-брейк во втором сете наглядно продемонстрировал, что с Севастовой нельзя расслабляться ни на секунду. Мария заработала четыре матчбола, сделав счет 6:2, однако Анастасия не сдалась и быстро отыграла два, что заставило Шарапову сосредоточиться и сделать заключительный рывок.

«Я довольна тем, насколько агрессивно действовала. Я хорошо играла у сетки, выигрывала мячи, выполняя удары с лета. Я работала над этими компонентами игры, сумела добиться прогресса.

Во втором сете возникли небольшие сложности, но я их преодолела. Я победила в двух партиях, что мне не всегда удавалось в прошлом году»,

— отметила российская теннисистка.

В третьем круге Шарапова встретится с бывшей первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер, которая в прошлом сезоне не одержала ни одной победы и посеяна в Мельбурне под 21-м номером. В этом году Кербер намерена вернуться в элиту мирового тенниса и заявляла, что значительно прибавила в межсезонье. Марию не смущает встреча со столь сильной соперницей в ранней стадии турнира.

«Я приехала на турнир, занимая место около 50-го в рейтинге, и понимала, что мне будут противостоять сеяные игроки уже в первых раундах. Так получается, что следующей будет Кербер. Но я жду именно таких матчей.

Хочу играть с такими соперницами, бывшими победительницами турниров «Большого шлема». Я хочу оценить свой нынешний уровень в матче с Кербер»,

— заявила Мария.

В послематчевом интервью Шарапова также отметила, что очень рада своему возвращению на австралийский турнир после большого перерыва.

«Мне очень нравится Мельбурн. Я вообще люблю Австралию и люблю лето. В прошлом году я смотрела соревнования по телевизору, сидела больная с коробкой салфеток. А в этот раз я сама попала в телевизор, на арену Рода Лэйвера.

Так что, мне есть, чему улыбаться. Я хотела сюда вернуться и сделала это, чему несказанно рада»,

— подчеркнула спортсменка.

Шарапова сыграет с Кербер в матче третьего раунда в субботу, 20 января.

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