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Фигурное катание. Медведева бьется с соперницами. LIVE

Онлайн-трансляция женской короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

Российская фигуристка Евгения Медведева РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева

Евгения Медведева и Алина Загитова впервые встречаются в очном противостоянии на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию.

Трансляция
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14:41

45,74 у эстонки, и шестое место всего.

14:38

Средненькое выступление получилось у эстонки.

14:35

Шкулета-Громова из Эстонии закрывает третью группу.

14:34

Да! У нас новый лидер. 54,95 у Паганини!

14:33

Ждем с нетерпением оценок. Паганини очень прилично выступила.

14:31

Каскад три — три прошел!

14:30

А вот сейчас может смениться лидер. У швейцарки с прекрасной фамилией Паганини личный рекорд выше результата текущего лидера.

14:28

Только 12-я Бьюканан — 33,87 балла.

14:26

Были падения у фигуристки, не получился каскад. Оценка будет невысокой.

14:22

Израильтянка Бьюканан на льду.

14:21

У Сайги 43,05 балла, и это седьмое место.

14:18

Дважды ошиблась на прыжках фигуристка — оба раза коснулась льда рукой.

14:17

А так проходила утренняя тренировка, где все внимание было приковано к Медведевой и Загитовой.

14:16

Турчанка Сайги выступает.

14:15

Девятое место и 37,61 балла у Черемски.

14:12

Довольна своим выступлением фигуристка. Но все равно, пока никто не дотягивает до уровня Бржезиновой.

14:10

Азербайджанка Черемски на льду. Подопечная олимпийского чемпиона 1992 года Виктора Петренко.

14:09

шестое место у Саутер — 44,57 балла.

14:06

Задорная программа у спортсменки, но были у нее ошибки при низкой базовой стоимости.

14:03

Румынка Саутер представляет свою короткую программу.

13:55

Третью группу представит шесть спортсменок. Юлия Саутер (Румыния), Ким Черемски (Азербайджан), Сила Сайги (Турция), Эйми Бьюканан (Израиль), Алексия Паганини (Швейцария), Кристина Шкулета-Громова (Эстония).

13:39

А сейчас наступает первый большой перерыв на заливку льда.

13:37

Лидирует чешка Бржезинова, до сих пор вторая — литовка Кропа, а тройку замыкает словачка Гугеч.

13:36

Четвертой становится Соренсен — 45,76 балла.

13:34

Тепло поприветствовали зажигательное выступление датчанки зрители. Был технические погрешности, но зато запомнилась спортсменка.

13:31

Пернилла Соренсен из Дании закроет вторую группу.

13:30

Пятая Матос — 39,66 балла.

13:28

Очень старалась испанка, но и переволновалась сильно. Упала с тройного риттбергера в начале программы, но затем поправила немного положение.

13:24

Валентина Матос из Испании на льду.

13:23

Только предпоследняя Дубинина — 36,69 балла.

13:20

Не самый удачный прокат получился у Дубининой. Были недокруты у нее, и за это накажут спортсменку судьи.

13:17

Антонина Дубинина, которая до 2014 года выступала за Россию, но в итоге стала выступать за Сербию. Живет и тренируется в Москве.

13:16

Значительно выше поставили баллы Бржезиновой, чем предыдущим спортсменкам — 52,06.

13:14

Очень доволен Михал, обнимается с тренером, а его сестра вполне достойно выступила, и у нас, наконец, должен смениться лидер.

13:12

А вот и первый сегодня каскад 3+3. Тройной лутц не слишком удался Бржезиновой — было приземление на две ноги.

13:11

Сестра Михала Бржезины — Элиска на льду. Сам Михал находится у борта вместе с тренерами.

13:10

Третий результат у ван Тиль — 45,28. Не смогла она побороться за промежуточное лидерство.

13:06

Очень неплохо технически выглядит голландка. Небольшая помарка была на каскаде 3+2, но сбавка вряд ли будет критичной.

13:04

Голландка ван Тиль открывает вторую группу.

12:58

Пять девушек второй группы вышли на разминку. Кьяра ван Тиль (Нидерланды), Элиска Бржезинова (Чехия), Антонина Дубинина (Сербия), Валентина Матос (Испания), Пернилла Соренсен (Дания).

12:56

Да, очень низкие оценки у болгарки — 24,76. Это последнее место.

12:53

Очень много ошибается болгарка. Одинарный аксель вместо двойного получился, не было каскада. Это будет последнее место.

12:51

И закрывает первую группу своим выступлением болгарка Димитрова.

12:50

На последнем месте оказалась польская фигуристка — 38 баллов у нее.

12:48

Неудачно выступила спортсменка в целом — упала с тройного сальхова. Ждем итоговую оценку.

12:45

Представительница Польши Габришак выступает.

12:44

Совсем чуть-чуть проиграла словачка Кропе — 45,98 балла.

12:41

У Гугеч еще легче программа, чем у литовки. Каскад 3+2, тройной сальхов.

12:39

Сильвия Гугеч из Словакии на очереди.

12:38

Крупа получает 46,06 балла.

12:36

Неплохой прокат был у литовки, но базовая стоимость ее программы невысока.

12:32

Начали! Литовка Кропа на льду.

12:27

Лидеры будут выступать в последней группе, а пока представляем участниц первой разминки: Элжбета Кропа (Литва), Сильвия Гугеч (Словакия), Элжбета Габришак (Польша), Пресияна Димитрова (Болгария).

12:25

Добро пожаловать в столицу! В Москве начинается второй соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию. И самое интересное нас ожидает — короткая программа у женщин. Наконец, мы дождались очной встречи Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

10:30

Начало соревнований в 12.20 мск.

10:00

Онлайн-трансляция короткой программы у женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию.