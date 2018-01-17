Фигурное катание. Медведева бьется с соперницами. LIVE

45,74 у эстонки, и шестое место всего.
Средненькое выступление получилось у эстонки.
Шкулета-Громова из Эстонии закрывает третью группу.
Да! У нас новый лидер. 54,95 у Паганини!
Ждем с нетерпением оценок. Паганини очень прилично выступила.
Каскад три — три прошел!
А вот сейчас может смениться лидер. У швейцарки с прекрасной фамилией Паганини личный рекорд выше результата текущего лидера.
Только 12-я Бьюканан — 33,87 балла.
Были падения у фигуристки, не получился каскад. Оценка будет невысокой.
Израильтянка Бьюканан на льду.
У Сайги 43,05 балла, и это седьмое место.
Дважды ошиблась на прыжках фигуристка — оба раза коснулась льда рукой.
А так проходила утренняя тренировка, где все внимание было приковано к Медведевой и Загитовой.
Турчанка Сайги выступает.
Девятое место и 37,61 балла у Черемски.
Довольна своим выступлением фигуристка. Но все равно, пока никто не дотягивает до уровня Бржезиновой.
Азербайджанка Черемски на льду. Подопечная олимпийского чемпиона 1992 года Виктора Петренко.
шестое место у Саутер — 44,57 балла.
Задорная программа у спортсменки, но были у нее ошибки при низкой базовой стоимости.
Румынка Саутер представляет свою короткую программу.
Третью группу представит шесть спортсменок. Юлия Саутер (Румыния), Ким Черемски (Азербайджан), Сила Сайги (Турция), Эйми Бьюканан (Израиль), Алексия Паганини (Швейцария), Кристина Шкулета-Громова (Эстония).
А сейчас наступает первый большой перерыв на заливку льда.
Лидирует чешка Бржезинова, до сих пор вторая — литовка Кропа, а тройку замыкает словачка Гугеч.
Четвертой становится Соренсен — 45,76 балла.
Тепло поприветствовали зажигательное выступление датчанки зрители. Был технические погрешности, но зато запомнилась спортсменка.
Пернилла Соренсен из Дании закроет вторую группу.
Пятая Матос — 39,66 балла.
Очень старалась испанка, но и переволновалась сильно. Упала с тройного риттбергера в начале программы, но затем поправила немного положение.
Валентина Матос из Испании на льду.
Только предпоследняя Дубинина — 36,69 балла.
Не самый удачный прокат получился у Дубининой. Были недокруты у нее, и за это накажут спортсменку судьи.
Антонина Дубинина, которая до 2014 года выступала за Россию, но в итоге стала выступать за Сербию. Живет и тренируется в Москве.
Значительно выше поставили баллы Бржезиновой, чем предыдущим спортсменкам — 52,06.
Очень доволен Михал, обнимается с тренером, а его сестра вполне достойно выступила, и у нас, наконец, должен смениться лидер.
А вот и первый сегодня каскад 3+3. Тройной лутц не слишком удался Бржезиновой — было приземление на две ноги.
Сестра Михала Бржезины — Элиска на льду. Сам Михал находится у борта вместе с тренерами.
Третий результат у ван Тиль — 45,28. Не смогла она побороться за промежуточное лидерство.
Очень неплохо технически выглядит голландка. Небольшая помарка была на каскаде 3+2, но сбавка вряд ли будет критичной.
Голландка ван Тиль открывает вторую группу.
Пять девушек второй группы вышли на разминку. Кьяра ван Тиль (Нидерланды), Элиска Бржезинова (Чехия), Антонина Дубинина (Сербия), Валентина Матос (Испания), Пернилла Соренсен (Дания).
Да, очень низкие оценки у болгарки — 24,76. Это последнее место.
Очень много ошибается болгарка. Одинарный аксель вместо двойного получился, не было каскада. Это будет последнее место.
И закрывает первую группу своим выступлением болгарка Димитрова.
На последнем месте оказалась польская фигуристка — 38 баллов у нее.
Неудачно выступила спортсменка в целом — упала с тройного сальхова. Ждем итоговую оценку.
Представительница Польши Габришак выступает.
Совсем чуть-чуть проиграла словачка Кропе — 45,98 балла.
У Гугеч еще легче программа, чем у литовки. Каскад 3+2, тройной сальхов.
Сильвия Гугеч из Словакии на очереди.
Крупа получает 46,06 балла.
Неплохой прокат был у литовки, но базовая стоимость ее программы невысока.
Начали! Литовка Кропа на льду.
Лидеры будут выступать в последней группе, а пока представляем участниц первой разминки: Элжбета Кропа (Литва), Сильвия Гугеч (Словакия), Элжбета Габришак (Польша), Пресияна Димитрова (Болгария).
Добро пожаловать в столицу! В Москве начинается второй соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию. И самое интересное нас ожидает — короткая программа у женщин. Наконец, мы дождались очной встречи Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
Начало соревнований в 12.20 мск.
Онлайн-трансляция короткой программы у женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию.