Две Кореи сольются в колонну

Спортсмены, тренеры и официальные лица Южной Кореи на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 могут пройти в одной шеренге с коллегами из КНДР, которая планирует отправить на соревнования полноценную делегацию.

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Соответствующие информации распространило крупнейшее корейское новостное агентство «Рёнхап», которое с 1970-х годов публикует данные о ситуации в КНДР, проводит анализы и аналитические исследования.

Помимо непосредственно атлетов по зимним видам спорта, КНДР хочет послать в соседнее государство демонстрационную команду по тхэквондо в составе 30 борцов, 140 танцоров и музыкантов, группу поддержки в числе 230 человек, представителей Национального олимпийского комитета — всего около 550 человек.

Делегация северокорейцев на Паралимпиаде составит 150 человек.

В предыдущий раз КНДР и Южной Кореи проходили под единым флагом на церемонии открытия зимних Игр в итальянском Турине в 2006 году. Договоренность о новом акте по сближению народов была достигнута в ходе первого раунда переговоров между сторонами в приграничном городе Пханмунджом — в демилитаризованной зоне, которая служит буфером между государствами.

Первый с 2015 года диалог по восстановленной «горячей» телефонной линии касался улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей, а также возможного участия северокорейских атлетов в Олимпиаде-2018.

В столице грядущих Игр новость о желании КНДР заявить свою команду для участия восприняли с большим позитивом.

«Если КНДР примет официальное решение об участии в Играх, это станет проявлением олимпийского духа и мира», — заявили в оргкомитете.

В случае финансовых или организационных проблем у северокорейских спортсменов МОК пообещал выделить необходимые средства на оказание помощи.

Пока что северокорейцы завоевали лишь одну путевку на Игры. Фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким получили право выступить на олимпийском турнире в соревнованиях спортивных пар.

Если верить южнокорейскому министерству объединения, на которое ссылается Reuters, державы сформируют объединенную женскую команду по хоккею.

Категорически против такой инициативы уже выступила Федерация хоккея Швейцарии.

По мнению этой стороны, участие двух Корей в церемонии открытия — «позитивный шаг в отношении мировой политики», однако гипотетическое объединение «несправедливо и портит конкуренцию».

Отметим, что в новогоднем обращении к населению лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о цели отказаться от бойкота ОИ, несмотря на сложные политические отношения с Кореей.

«Мы намереваемся отправить нашу национальную команду на Игры-2018. Стране необходимо улучшать взаимоотношения с соседней республикой», — сказал национальный лидер.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон между тем обвинил руководство КНДР в попытках дестабилизации и внесения раздора в сотрудничество других государств.

«Есть одна политика и одна цель — это полная, контролируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова, — сказал чиновник. –

Наше единство и общие цели с другими странами в регионе, особенно с Россией и Китаем, останутся неизменными, несмотря на частные попытки Северной Кореи разделить нас и посеять раздор».

В свою очередь, Япония призвала другие державы разорвать дипломатические отношения с КНДР и выслать северокорейских рабочих. По мнению главы японского МИД Таро Коно, попытки КНДР наладить диалог с Южной Кореей являются доказательством того, что «санкции работают».

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