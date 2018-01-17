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19:30
Динамо МнКуньлунь Ред Стар
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19:30
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Динамо МСпартак
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Фигурное катание. Россияне бьются за медали чемпионата Европы. LIVE

Онлайн-трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию

Михаил Коляда (Россия) во время выступления в короткой программе РИА «Новости»
Михаил Коляда (Россия) во время выступления в короткой программе

Короткая программа в мужском одиночном катании открывает чемпионат Европы в Москве. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию.

Трансляция
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14:04

В этой группе не выступит заявленный под 19-м номером немец Питер Либерс, у которого обострилась травма во время разминки утром.

13:59

63,96 — это второе выступление на данный момент. Резниченко выступил удачно, а теперь начинается третья разминка.

13:56

Неоднозначно выступил польский фигурист. Были позитивные моменты в прокате, но и неудачных хватало.

13:53

А вот по компонентам хорват не добрал — 58,30. Это только шестой промежуточный результат, и о финале можно забыть. На льду поляк Игорь Резниченко.

13:50

Еще один отличный прокат. Айрапетян открыл портал в чистое фигурное катание?

13:47

Кстати, Айрапетян уже официально квалифицировался в финал. Не опустится он ниже 25-го места.

13:46

61,85 — это второй результат на данный момент, только Айрапетяну уступил норвежец. Николас Вродляк из Хорватии на льду.

13:43

И здесь очень неплохой прокат, по сути, без ошибок откатал Бёе.

13:40

Действительно хорошим получилось выступление Айрапетяна, 69,49 он получает и выходит на промежуточное первое место, причем очень уверенно. А сейчас на льду норвежец Сондре Оддвол Бёе.

13:37

Очень неплохой прокат Айрапетяна, и тренеры довольны. Посмотрим, что скажут судьи.

13:34

Пятый результат у Кеннеса — 54,65. Очень расстроен голландец. А на льду представитель Армении Славик Айрапетян.

13:31

Выступление началось с падения на каскаде сальхов-тулуп, в остальном довольно уверенно откатал представитель Нидерландов. Посмотрим, что будет на выходе.

13:28

Голландец Томас Кеннес начал выступление.

13:24

Участники второй разминки на льду. А вот результаты после первых двух групп:

13:06

Сейчас в «Мегаспорте» проходит заливка льда перед третьей разминкой. Что касается дня предшествовавшего началу соревнований, то российские фигуристы предпочли не тренироваться на арене соревнований, а вот испанец Хавьер Фернандес не пренебрег такой возможностью.

13:04

61,23 — это третий результат на данный момент. Лидирует француз Ромен Понсар (61,45), на втором месте турок Бурак Демырбога (61,27).

13:02

Главной проблемой этого выступления стал каскад, в котором Монтойя во втором прыжке сделал два оборота вместо трех после ошибки при приземлении с первого. Ждем результата.

12:58

Испанец Фелипе Монтойя завершит выступление фигуристов второй разминки.

12:57

В ожидании оценок Маслянко поприветствовал болельщиков на русском, хоть и с акцентом. Результат в итоге так себе — 52,01 и шестое промежуточное место.

12:54

Достаточно артистичен был венгр, но несколько достаточно очевидных ошибок вряд ли позволят ему пробиться в произвольную программу. Подождем оценок.

12:51

Теперь выступает венгерский фигурист Александр Маслянко.

12:50

Прокат получился неоднозначным. Недобрал Белоградски компонентов, но в итоге 58,30 и промежуточный третий результат.

12:44

Только что закончил свой прокат белорус Яков Зенько. С результатом 47,26 он пока только шестой из семи выступивших участников. Чех Иржи Белоградски на льду.

12:42

Основные конкуренты российских фигуристов начнут выступать после 25-ти первых прокатов. 26-м выступит израильтянин Даниэль Самохин, 27-м латвиец Денис Васильев, 31-м грузин Морис Квителашвили, 32-м израильтянин Алексей Быченко, 34-м испанец Хавьер Фернандес. Закроет программу бельгиец Йорик Хендрикс.

12:40

Среди них трое россиян: Михаил Коляда выступит 33-м, Дмитрий Алиев — 35-м, Александр Самарин — 36-м.

12:35

Сама короткая программа у мужчин стартовала еще в 11.45 мск, но там столько участников, что первый час выступлений фигуристов для нас большого интереса не представляет. 37 спортсменов заявлены на чемпионат Европы в одиночном катании у мужчин!

12:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции короткой программы у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию, стартовавшем в Москве. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:00

Онлайн-трансляция короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Москве.