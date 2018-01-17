Фигурное катание. Россияне бьются за медали чемпионата Европы. LIVE

В этой группе не выступит заявленный под 19-м номером немец Питер Либерс, у которого обострилась травма во время разминки утром.
63,96 — это второе выступление на данный момент. Резниченко выступил удачно, а теперь начинается третья разминка.
Неоднозначно выступил польский фигурист. Были позитивные моменты в прокате, но и неудачных хватало.
А вот по компонентам хорват не добрал — 58,30. Это только шестой промежуточный результат, и о финале можно забыть. На льду поляк Игорь Резниченко.
Еще один отличный прокат. Айрапетян открыл портал в чистое фигурное катание?
Кстати, Айрапетян уже официально квалифицировался в финал. Не опустится он ниже 25-го места.
61,85 — это второй результат на данный момент, только Айрапетяну уступил норвежец. Николас Вродляк из Хорватии на льду.
И здесь очень неплохой прокат, по сути, без ошибок откатал Бёе.
Действительно хорошим получилось выступление Айрапетяна, 69,49 он получает и выходит на промежуточное первое место, причем очень уверенно. А сейчас на льду норвежец Сондре Оддвол Бёе.
Очень неплохой прокат Айрапетяна, и тренеры довольны. Посмотрим, что скажут судьи.
Пятый результат у Кеннеса — 54,65. Очень расстроен голландец. А на льду представитель Армении Славик Айрапетян.
Выступление началось с падения на каскаде сальхов-тулуп, в остальном довольно уверенно откатал представитель Нидерландов. Посмотрим, что будет на выходе.
Голландец Томас Кеннес начал выступление.
Участники второй разминки на льду. А вот результаты после первых двух групп:
Сейчас в «Мегаспорте» проходит заливка льда перед третьей разминкой. Что касается дня предшествовавшего началу соревнований, то российские фигуристы предпочли не тренироваться на арене соревнований, а вот испанец Хавьер Фернандес не пренебрег такой возможностью.
61,23 — это третий результат на данный момент. Лидирует француз Ромен Понсар (61,45), на втором месте турок Бурак Демырбога (61,27).
Главной проблемой этого выступления стал каскад, в котором Монтойя во втором прыжке сделал два оборота вместо трех после ошибки при приземлении с первого. Ждем результата.
Испанец Фелипе Монтойя завершит выступление фигуристов второй разминки.
В ожидании оценок Маслянко поприветствовал болельщиков на русском, хоть и с акцентом. Результат в итоге так себе — 52,01 и шестое промежуточное место.
Достаточно артистичен был венгр, но несколько достаточно очевидных ошибок вряд ли позволят ему пробиться в произвольную программу. Подождем оценок.
Теперь выступает венгерский фигурист Александр Маслянко.
Прокат получился неоднозначным. Недобрал Белоградски компонентов, но в итоге 58,30 и промежуточный третий результат.
Только что закончил свой прокат белорус Яков Зенько. С результатом 47,26 он пока только шестой из семи выступивших участников. Чех Иржи Белоградски на льду.
Основные конкуренты российских фигуристов начнут выступать после 25-ти первых прокатов. 26-м выступит израильтянин Даниэль Самохин, 27-м латвиец Денис Васильев, 31-м грузин Морис Квителашвили, 32-м израильтянин Алексей Быченко, 34-м испанец Хавьер Фернандес. Закроет программу бельгиец Йорик Хендрикс.
Среди них трое россиян: Михаил Коляда выступит 33-м, Дмитрий Алиев — 35-м, Александр Самарин — 36-м.
Сама короткая программа у мужчин стартовала еще в 11.45 мск, но там столько участников, что первый час выступлений фигуристов для нас большого интереса не представляет. 37 спортсменов заявлены на чемпионат Европы в одиночном катании у мужчин!
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции короткой программы у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию, стартовавшем в Москве. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Онлайн-трансляция короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Москве.