Олимпийскую чемпионку изнасиловал врач

В мире спортивной гимнастики с новой силой разгорелся скандал о сексуальном насилии в отношении юных спортсменок. Четырехкратная олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро — 2016 американка Симона Байлз заявила о домогательствах бывшего врача национальной команды США Ларри Нассара.

Реклама

Известная гимнастка решилась написать о своей трагедии в социальной сети Twitter.

«Многие из вас знают меня как счастливую, веселую и энергичную девушку. Но в последнее время я чувствовала себя разбитой, и чем сильнее я пыталась заглушить свой внутренний голос, тем громче он звучал. Я больше не боюсь рассказать свою историю.

Я тоже являюсь одной из многих гимнасток, которые подверглись сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара», — призналась 20-летняя спортсменка.

Байлз написала, что раньше у нее было много причин, чтобы скрывать произошедшее, однако теперь она понимает, что во всей этой истории не было ее вины.

«Очень долгое время я задавалась вопросом: «Была ли я слишком наивна? Была ли я сама виновата в этом?». Теперь я знаю — нет, я не буду и не должна нести ответственность за то, в чем виновен Нассар, Федерация гимнастики США (USAG) и другие», — твердо заявила атлетка.

В своем обращении Байлз поведала, что

ее «сердце разбивается» каждый раз, когда она осознает, что в ходе подготовки к летним Олимпийским играм в Токио — 2020 ей придется посещать тот самый спортивный центр, в котором она подвергалась насилию.

Домогательства врача пагубно влияли на общее психологическое состояние девушки и ее самооценку, однако, услышав многие похожие истории от друзей и других жертв насилия, Байлз, по ее словам, осознала, что произошедшее никак не определяет ее сущность:

«Я намного лучше, чем это. Я уникальна, умна, талантлива, мотивированна и влюблена в свое дело. Я обещаю всем вам, что никогда не сдамся. Я люблю этот спорт слишком сильно и никогда не отлынивала от тяжелой работы.

Я не позволю одному человеку и тем, кто его поддерживал, украсть у меня любовь и радость».

В заключение гимнастка призвала разобраться в том, как непотребное поведение врача по отношению к спортсменкам сборной США могло оставаться незамеченным на протяжении многих лет, и предпринять все меры для того, чтобы этого больше не повторилось.

К объемному посту в своем твиттере Байлз прикрепила хэштег #Metoo («Я тоже»), тем самым присоединившись к движению против сексуального насилия, которое возникло в октябре 2017 года после того, как на страницах New York Times вышла скандальная публикация о домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна.

Байлз далеко не единственная жертва Нассара. По сравнению с другими девушками, пострадавшими от чрезмерного внимания врача, Симона выдержала долгую паузу перед своим признанием. Впервые о незаконных действиях медика стало известно летом 2016 года — тогда этот вопрос подняли журналисты Indianapolis Star. В ходе своего расследования сотрудники СМИ пришли к выводу, что

работавший в сборной США с 1986 года специалист на протяжении последних 20 лет своей деятельности приставал к подопечным под видом тщательного осмотра на предмет травм.

Кроме того, с 1996 года по 2015-й Нассар трудился спортивным врачом в университете Мичигана, при котором занималась национальная команда звездно-полосатых.

В ноябре 2016-го врача арестовали и предъявили ему обвинения в совращении трех несовершеннолетних спортсменок. Вскоре в суд на медика подали 18 женщин, которые также утверждали, что Нассар домогался их в очень юном возрасте.

В ходе обыска в доме обвиняемого полиция обнаружила 37 тыс. файлов с детской порнографией.

За хранение этих материалов врача приговорили к 60 годам тюремного заключения.

Тем временем число обвинителей медика продолжает расти. По данным СМИ, уже около 130 женщин заявили о том, что пострадали от действий Нассара. Учитывая, что специалист работал физиотерапевтом сборной США на четырех Олимпийских играх, у него была возможность регулярно контактировать с большим количеством молодых спортсменок.

До признания Байлз самым громким обвинением в сторону Нассара и всей Федерации гимнастики США оставалось признание олимпийской чемпионки Лондона-2012 Маккайлы Марони.

Девушка заявила, что представители USAG принудили ее молчать о приставаниях врача, пообещав взамен $1,25 млн.

В тот момент спортсменка находилась в тяжелой ситуации из-за травмы и нуждалась в деньгах на лечение.

Адвокат потерпевшей Сту Моллрич в интервью CNN сообщил, что Марони также «заставили дать согласие на оговорку в упомянутом выше соглашении о неразглашении, которая предусматривала наказание в размере более $100 тыс., если она или аффилированная с ней сторона расскажет о домогательствах или об этом соглашении».

По словам юриста, такие же «договоры» навязывались всем остальным девушкам, которые осмелились пожаловаться на Нассара. При этом

медик домогался Марини с тех пор, как ей было 13 лет, оставив ее в покое только по завершении спортивной карьеры.

«Федерация гимнастики США и Нассар манипулировали девушками, чтобы они боялись говорить правду. Я очень переживаю, когда вижу этих молодых гимнасток, которые подходят ко мне и просят дать автограф, потому что я не хочу, чтобы они проходили через все это. Я хочу перемен, чтобы этого никогда больше не происходило», — заявила Марони в интервью CBS.

На данный момент Нассар признал свою вину только в семи случаях растления малолетних. В суде Мичигана продолжаются слушания, на которых с обвинительными речами выступают спортсменки и их родители.

После признания известнейшей гимнастки Байлз, которая несла флаг США на закрытии Олимпиады в Рио, срок пребывания врача за решеткой может существенно увеличиться, хотя в данном случае это будет, скорее, назиданием для остальных. Нассар и так уже никогда не покинет тюремного периметра из-за предыдущего приговора за хранение детской порнографии.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».