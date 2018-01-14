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Россия ничего не дала Ковалеву

Российский боксер Ковалев ответил на обвинения в предательстве

Российский боксер Сергей Ковалев сражается с украинцем Вячеславом Шабранским https://twitter.com/hboboxing
Российский боксер Сергей Ковалев сражается с украинцем Вячеславом Шабранским

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев ответил на обвинения в предательстве после публикации в соцсети видео с участием людей в форме Вооруженных сил Украины.

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев оказался объектом нападок со стороны болельщиков в интернете и ответил своим критикам, опубликовав запись на странице в инстаграме.

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Ковалев выразил возмущение тем, что его стали называть предателем за ранее опубликованное видео с людьми в украинской военной форме.

«Какой еще предатель? Вы что несете, демоны?

Вообще не важно, кто, куда, откуда и в чем там ехал, да хоть голые пусть едут, ведь главный смысл ролика был в том, что и было показано, «люби». И все адекватные люди, а их, как всегда большинство, увидели этот посыл. Практически все комментарии были положительные, за исключением «больных на голову» персонажей.

Я спортсмен с 11 лет и всю свою спортивную карьеру принимаю участие в соревнованиях на аренах всего мира,

представляя свою страну, вынося флаг своей страны, хотя Россия ничего мне не дала взамен, кроме моего места рождения и российского менталитета. Всех понимающих и адекватных людей, хочу отдельно поблагодарить за понимание и поддержку на протяжении всей моей спортивной карьеры. Храни всех вас Бог!» — написал в своей публикации боксер.

Отметим, что мнения в комментариях под постом Ковалева разделились, хотя слов поддержки от болельщиков было больше.

«Сергей, добра тебе, любви и поддержки дорогих и близких тебе людей. Я читал твою книгу автобиографию, поэтому понимаю о чем вы говорите», — написал один из болельщиков.

Но и в этом случае нашлись люди, не поверившие боксеру, и заявившие, что продолжают придерживаться своей точки зрения.

«Бывший уважаемый боксер Ковалев. За первой глупостью ты совершил вторую сказав, что Россия ничего тебе не дала кроме места рождения», — гневно написал один из подписчиков страницы боксера в инстаграме.

Напомним, что Ковалев подвергся критике со стороны болельщиков и подписчиков за публикацию в своем инстаграме видео с участием людей в форме военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Видео представляет собой социальную рекламу, снятую Министерством информационной политики Украины и получившее название «Люби».

Ролик имеет простой сюжет, в котором семейная пара начинает ссору, стоя в пробке, что видит сидящий в грузовике напротив военный ВСУ. Боец выводит на листке блокноту большую букву «б» и заменяет ей букву «д» в табличке «Люди» на грузовике.

Негативную реакцию некоторых подписчиков вызвал не сюжет ролика, а сам факт того, что к любви и добру призывает солдат ВСУ.

Позднее Ковалев удалил видео, постаравшись снизить накал вокруг своей персоны.

Однако после вышеупомянутого ответа критикам снова опубликовал ролик, что по второму кругу запустило волну негодования и горячую дискуссию в комментариях между критиками и выступающими в поддержку боксера.

К слову, 34-летний Ковалев провел свой последний бой с украинцем Вячеславом Шабранским, с которым справился за два раунда, и стал чемпионом мира по версии WBO. Поединок с Шабранским в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден» стал первым после двух проигранных россиянином боев с американцем Андре Уордом, в результате чего «Крушитель» утратил чемпионские пояса сразу по трем версиям — WBA, IBF и WBO.

Отметим, что после поражения от американца Ковалева обвинили в том, что он позорит имидж России. Такое заявление сделал его бывший тренер Джон Дэвид Джексон, с которым Сергей расстался после потери титулов в схватках с Уордом.

Ранее Ковалев также подвергался критике со стороны болельщиков за отношения спортсмена с украинскими коллегами.

Так, спортсмен сфотографировался вместе с лучшим боксером Украины Василием Ломаченко — приятелем россиянина. На фото на обоих надеты майки с украинским трезубцем.

Сергей также публиковал в инстаграме снимок в футболке с лидером повстанческого движения на Украине во время Гражданской войны Нестором Махно и надписью «Воля або смерть» (Свобода или смерть; лозунг Махно — «Газета.Ru»).

Несмотря на скандал, Ковалев продолжает подготовку к своему следующему бою, который состоится 3 марта.

На этот раз его соперником будет соотечественник Игорь Михалкин. Бой снова пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден», а на кону будут пояс чемпиона мира по версии WBO Ковалева и пояс по версии IBO Михалкина.

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