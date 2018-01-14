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Малкин грозится затмить Овечкина

Четыре очка Евгения Малкина позволили «Питтсбургу» одолеть «Детройт»‍

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин празднует гол https://twitter.com/penguins
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин празднует гол

Российский нападающий Евгений Малкин продолжает феерить в «Питтсбурге» и уже вплотную подобрался в гонке бомбардиров к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, защитник «Филадельфии» Иван Проворов принес команде победу своими голевыми передачами, а Никита Задоров помог «Колорадо» одолеть на выезде «Даллас» Александра Радулова. «Газета.Ru» рассказывает об игре россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:1

После неоднозначного отрезка, в котором победы регулярно чередовались с поражениями, действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» начинает постепенно приходить в себя. В отчетном игровом дне регулярного чемпионата НХЛ «пингвины» одержали третью победу подряд, одолев на своем льду «Детройт», а главным творцом этого триумфа стал российский форвард Евгений Малкин.

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На четвертой минуте встречи нападающий открыл счет, удачно оторвавшись от защитников и расстреляв голкипера с пары метров.

Вскоре «Детройт» сумел восстановить статус-кво — Джастин Абделкейдер реализовал большинство, однако Малкин тут же пришел на помощь своей команде и отдал голевой пас на Фила Кессела, который вывел «Питтсбург» вперед.

Во втором периоде Кессел отблагодарил россиянина своей результативной передачей, отдав удобный пас с фланга, а Евгений пробил точно в «девятку».

В заключительной двадцатиминутке Сидни Кросби установил окончательный счет встречи (4:1) — снова с передачи Малкина. Россиянин поучаствовал абсолютно во всех голах своей команды, и логично был признан первой звездой матча. Теперь на счету Евгения 46 очков (19 шайб и 27 голевых передач) в 41 игре этого сезона.

Еще три результативных балла — и Малкин сравняется с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, в активе которого 49 очков (28 голов и 21 ассист).

«Всегда приятно побеждать, ведь это придает команде уверенности. Мы прогрессируем в игре, и настроение улучшается, — признался Евгений в послематчевом интервью для официального сайта НХЛ. — Сейчас мы чувствуем себя намного лучше, чем раньше: начали грамотно разыгрывать большинство и надежнее действовать в меньшинстве. Надо только сохранить этот уровень.

Что касается моей результативности, то я просто показываю свою игру. Пара удачных голов, да и большинство сработало сегодня. Чувствую прилив уверенности».

Благодаря «приливу уверенности» Малкина «Питтсбург» набрал 49 очков в 45 матчах и поднялся на восьмое место Восточной конференции, которое уже позволяет принять участие в плей-офф. «Детройт» же с 41 баллом после 42 встреч пока находится на 13-м месте Востока.

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4

С таким же счетом (4:1 в пользу победителей) завершилась встреча «Далласа» и «Колорадо», только на этот раз триумф праздновали гости, а вместе с ними и российский защитник Никита Задоров.

В первом и втором периоде команды внимательно действовали в обороне и сумели только по разу огорчить друг друга: на 14-й минуте Александр Керфут вывел «лавин» вперед, а на 36-й Джейми Бенн сравнял счет с передачи россиянина Александра Радулова, для которого этот пас стал 39 результативным действием в сезоне (всего на его счету 16 голов и 23 ассиста).

Казалось, что дело идет к овертайму, однако в середине третьей двадцатиминутки Задоров подхватил шайбу на своей половине площадки и длинной передачей отправил Натана Маккиннона в контратаку, которую тот завершил точным броском в ворота — 2:1 в пользу гостей.

За минуту до конца встречи Никита занес себе в актив еще одну голевую передачу, здорово поборовшись за шайбу на своей половине арены и отдав ее на Блейка Комо, который сделал счет 3:1 в пользу «лавин» и похоронил последние надежды «Далласа».

У «звезд» совсем опустились руки, и на 60-й минуте Марк Барберио установил окончательный счет встречи — 4:1.

По итогам этого матча Задоров набрал 13 очков в 43 играх этого сезона (три шайбы и десять передач), а «Колорадо» победил в шестой раз подряд.

Теперь «Эвеланш» занимает шестое место в Западной конференции с 49 очками после 42 встреч, а «Даллас» идет восьмым с 51 баллом, заработанным в 44 матчах.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:5

Еще одним российским героем голевых передач стал защитник «Филадельфии» Иван Проворов, сыгравший одну из ключевых ролей в камбэке своей команды в выездном матче против «Нью-Джерси».

По итогам первого периода гости проигрывали со счетом 1:2, однако на 32 минуте усилиями Уэйна Симмондса восстановили равенство на табло, и настало время для коренного перелома.

Проворов сделал две голевых передачи подряд, сначала позволив Шону Кутурье вывести «Филадельфию» вперед (3:2), а затем поспособствовав тому, что Трэвис Конечны укрепил преимущество гостей (4:2).

В итоге матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Флайерз», а 21-летний россиянин добавил себе в копилку 22 очка (восемь шайб и 14 передач) после 43 матчей сезона.

Для «Филадельфии» эта победа стала четвертой в беспроигрышной серии и позволила им вплотную приблизиться к зоне плей-офф Востока: на данный момент «летчики» занимают девятую строчку с 48 очками, заработанными в 43 встречах.

Что касается «Нью-Джерси», то он потерпел шестое поражение подряд, однако все еще сохраняет за собой шестое место в таблице Восточной конференции с 52 баллами после 42 матчей.

Другие матчи

«Монреаль Канадиенс» — Бостон Брюинз» — 3:4 (Б)
«Миннесота Уайлд» — Виннипег Джет«с — 4:1
«Вегас Голден Найтс» — Эдмонтон Ойлерз» — 2:3 (ОТ)
«Сан-Хосе Шаркс» — Аризона Койотс» — 6:5 (ОТ)
«Лос-Анджелес Кингз» — Анахайм Дакс» — 2:4

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