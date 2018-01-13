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Пуля убила стрелка сборной России

Член сборной России по стрельбе Давыдов скончался после ранения

Стрелок Валерий Давыдов Официальный сайт Стрелкового союза России
Стрелок Валерий Давыдов

Член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов умер в больнице в результате пулевого ранения в висок. По предварительной информации, получено оно было вне спортивного объекта и к тренировочному процессу не относится.

Член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов 13 января скончался в больнице в результате полученного ранее пулевого ранения в висок.

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О смерти 20-летнего спортсмена, являвшегося призером юниорских чемпионатов мира и Европы в стрельбе по движущейся мишени, сообщил официальный сайт Стрелкового союза России (ССР).

«13 января на 21 году жизни трагически скончался член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов. Валерий был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, становился неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров.

Для стрелкового сообщества эта утрата является горькой трагедией. Валерия любили и тренеры, и партнеры по команде.

Стрелковый Союз России выражает искренние соболезнования родным, близким и всем тем, кто знал Валерия Давыдова. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится на портале ССР.

При этом ранее в пресс-службе союза уточнили, что смертельное ранение — по некоторой информации, из травматического оружия — стрелок получил 11 января вне спортивного объекта и к тренировочному процессу оно не относится.

Кроме того, в организации призвали к деликатному разбирательству по делу о кончине спортсмена.

«Безусловно, это является человеческой трагедией, которая требует деликатного разбирательства. Стрелковый союз России со своей стороны неоднократно предупреждал, что необходимо внимательно отрегулировать оборот оружия самообороны — именно травматического, короткоствольного, многозарядного. Если этого не сделать, то количество случаев, приводящих к человеческим жертвам, будет только увеличиваться», — передает заявление пресс-службы «Р-Спорт».

В данный момент по факту трагического инцидента правоохранителями проводится доследственная проверка.

Стоит отметить, что за последние полгода в России произошел целый ряд громких случаев, в которых погибали отечественные спортсмены.

Одним из последних подобных происшествий стало шокирующее убийство 23-летнего ходока Николай Иванова, который получил роковое ножевое ранение, решив заступиться за девушек на улице.

Инцидент произошел в Москве в середине сентября — спортсмен о время вечерней прогулки с друзьями увидел, что к двум женщинам пристает пьяный мужчина, и вступился за них, однако преступник вспорол Николаю живот.

На место трагедии в скором времени прибыли врачи, но спасти жизнь молодому человеку они не смогли: уже спустя пару часов Иванов скончался в больнице.

Подозреваемый в совершении убийства был оперативно задержан и дал признательные показания. По мнению экспертов, осудить преступника должны были на срок до 15 лет, а при определенных условиях получить он мог и пожизненный срок.

Не менее резонансным получилось и убийство двукратного победителя юниорского первенства Европы по вольной борьбе Юрия Власко, произошедшее в самом конце июля.

Тело 20-летнего спортсмена было обнаружено на берегу Байкала около села Горячинска в Бурятии: труп мастера спорта международного класса лежал на земле с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и головы.

Как оказалось позднее, трагедия произошла из-за девушки — согласно Следственному комитету Бурятии, Власко стал участником массовой драки, заступившись за друга, который до этого приставал к женщине в одном из ночных заведений.

«Поводом, который привел к преступлению, послужил конфликт между молодым человеком, приехавшим на Байкал вместе с Власко, и другими спортсменами. Он начал приставать к девушке, сожитель которой находился неподалеку. Последний вместе с приятелями вывел наглеца наружу, где избил. Пострадавший позвал на помощь Власко и других борцов, которые к этому моменту уже спали, но по просьбе избитого молодого человека пошли с ним, чтобы выяснить причины конфликта. На берегу Байкала они встретили компанию, в которой находился вышеуказанный сожитель девушки.

Власко начал с ним беседовать, но в этот момент на него напали двое молодых людей, один из которых нанес спортсмену удар ножом в надключичную область, а второй — удар металлическим прутом по голове. Затем первый из нападавших взял из воды камень и нанес им удар по голове потерпевшего.

В результате их действий Власко скончался», — констатировалось в пресс-релизе органа.

По некоторой информации, подозреваемые в совершении преступления ранее уже были судимы.

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