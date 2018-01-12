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Пулевое ранение: стрелок-чемпион попал в реанимацию

Призер юниорского ЧМ по стрельбе ранен и находится в критическом состоянии

Пуля РИА Новости
Пуля

Призер юниорских чемпионатов мира и Европы в стрельбе по движущейся мишени Валерий Давыдов находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения. Согласно информации Стрелкового союза России, инцидент произошел вне спортивного объекта.

Призер юниорских чемпионатов мира и Европы в стрельбе по движущейся мишени Валерий Давыдов находится в реанимации в критическом состоянии после огнестрельного ранения из травматического оружия.

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Как сообщили в пресс-службе Стрелкового союза России (ССР),

инцидент, произошедший 11 января, не имеет отношения к тренировочному процессу, так как случился он вне спортивного объекта.

«Безусловно, это является человеческой трагедией, которая требует деликатного разбирательства. Стрелковый союз России со своей стороны неоднократно предупреждал, что необходимо внимательно отрегулировать оборот оружия самообороны — именно травматического, короткоствольного, многозарядного. Если этого не сделать, то количество случаев, приводящих к человеческим жертвам, будет только увеличиваться», — заявили в организации.

Также в союзе подчеркнули, что на данный момент состояние молодого спортсмена расценивается как критическое, пообещав помочь ему в борьбе за жизнь.

«Состояние Валерия критическое, но мы будем помогать ему бороться за жизнь»,

— цитирует пресс-службу ССР «Р-Спорт».

Давыдов, родившийся в 1997-м, является медалистом юниорских чемпионатов мира и Европы 2016 и 2017 годов, тренируется он, как отмечают СМИ в региональной Федерации пулевой и стендовой стрельбы Орловской области.

Напомним, что

в минувшем году в России произошел ряд резонансных инцидентов, в результате которых погибали спортсмены.

Одним из них стала нашумевшая смертельная драка с участием чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Случилась она ранним утром 20 августа в Хабаровск — у 32-летнего атлета, отдыхавшего в одном из ночных заведений дальневосточного города, возник конфликт с мужчиной 1992 года рождения.

При этом уже по итогам разбирательства произошедшее оказалось, что фатальная для спортсмена стычка продолжалась достаточно долгое время и была разделена на несколько частей, последняя из которых попала на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как оголенные по пояс конфликтующие встают в боевую стойку, после чего оппоненту Драчева удаются мощнейший удар ногой с разворота в голову и еще одно падание в корпус, а затем противник пауэрлифтера кулаком ожесточенно добивает уже бесчувственное тело Андрея, лежащее на асфальте.

Позднее медики констатировали смерть чемпиона в результате черепно-мозговой травмы.

Примечательно, что несмотря на крайне широкую огласку инцидента, преступнику около месяца удавалось скрываться от полиции — за информацию о его местонахождении органы даже обещали денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, однако обнаружить убийцу никак не удавалось.

В итоге мужчина — 25-летний уроженец Амурска Анар Алияр оглы Аллахверанов — сам явился в правоохранительные органы в сопровождении своего адвоката.

За совершенное преступление его могут приговорить к пожизненному заключению свободы.

Стоит отметить, что изначально причины смертельного конфликта многие связывали с национальным вопросом, однако данную версию почти сразу же отмел один из друзей Андрея, присутствовавший при ее завязке. Кроме того, он объяснил, почему никто из наблюдавших за дракой в нее вовремя не вмешался.

«Многие удивляются, почему никто не влезал в этот конфликт. Потому что Андрей сам сказал никому не вмешиваться, это его слова были. Он был выпивший и не мог полностью контролировать ситуацию.

Многие в интернете сейчас кричат, что нерусские убили русского пацана. Никакого национализма там не было, об этом вообще речь не нашла », — приводит слова очевидца AmurMedia.

А уже в сентябре Россию шокировало убийство 23-летнего ходока Николая Иванова, произошедшее в Москве.

Погиб спортсмен от ножевого ранения, которое получил, заступившись за девушку — во время вечерней прогулки с друзьями он увидел, как к двум женщинам пристает мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Николай решил вмешаться в ситуацию, однако пристававший распорол легкоатлету живот.

Спустя несколько часов ходок скончался в больнице.

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